Kanada'da Yaşayan Bir Türk 12 Gün Çalışarak Aldığı Arabayı Paylaştı: Peki Ya Ülkemizde?

Pelin Yelda Göktepe
02.02.2026 - 11:42

Bildiğiniz üzere Kanada dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri. Soğuk iklimi ile bilinen Kanada'da günlük yaşam zor olsa da dünyanın dört bir yanından pek çok kişi yıllardır, oradaki iş imkanlarını değerlendirmek için Kanada'ya göç etmeye çalışıyor. 

Kanada'da yaşayan bir Türk, sadece 12 gün çalışarak aldığı arabayı paylaştı. Videonun ardından elbette pek çok kişi bazı hesaplamalar yapmaya başladı.

Peki aynı aracı Türkiye'de almak istesek?

Peki aynı aracı Türkiye'de almak istesek?

Türkiye'de benzer bir araç bugün 450.000 TL - 600.000 TL bandında seyrediyor. Asgari ücretle çalışan birinin bu aracı alması için, yemeden içmeden yaklaşık 30-35 ay çalışması gerekiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
