Kalbini Kıracak Şeyi Söylüyoruz!
Bu test, duymaktan hiç hoşlanmayacağın bir gerçeği yüzüne vuracak. Belki hep kaçtığın bir şey, belki de gizlice bildiğin ama kabullenmek istemediğin o kırıcı gerçek şimdi karşına çıkacak. Kırılmaya hazırsan, başla.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir ilişkide en çok neye önem verirsin?
4. Sevdiği biri sana uzun süre mesaj atmayınca ne hissedersin?
5. Kavga ettiğinizde ilk adımı sen mi atarsın?
6. Bir sırrını biriyle paylaşacak olsan, kimi seçerdin?
7. Aşk senin için ne ifade ediyor?
8. En büyük korkun nedir?
9. Sevdiğin biri sana soğuk davranınca...
10. İnsanların senin hakkındaki olumsuz düşünceleri senin hayatını etkiler mi?
11. Son olarak hissettiğin duyguları rahatça paylaşabilir misin?
Herkesi Kendin Gibi Sanman!
Duygularını Bastırman!
Sabırsızlığın!
Hep Mantıklı Olmaya Çalışman!
