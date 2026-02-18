Justin Bieber'ın En İyi Tarzını Seçiyoruz!
Toplanın bu sefer radarımızda Justin Bieber ve onun eşsiz tarzı var. Bu döneme kadar pek çok kez stil değişikliğine giden Justin Bieber'ın en iyi kombini ve tarzı hangisiydi? Sizin oylarınızla seçiyoruz, hadi bakalım!
İyi düşünün... Hangi Bieber tarzı en iyisi?
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
