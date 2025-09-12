Oyuncularla Birlikte Oynuyormuş Gibi Hissedeceğin En İyi 15 İspanyol Filmi!
İzlerken tam olarak sürüklenmek ve ekranın içindeymiş gibi hissetmek istiyorsan doğru yerdesin. Çünkü senin için en güncel ve en iyi 15 İspanyol filmi sıraladık. Bakalım favorin hangisi olacak?
1. Undercover (La infiltrada) – 2024
2. The 47 (El 47) – 2024
3. The Exiles (Los Tortuga) – 2024
4. A Whale (Una ballena) – 2024
5. Romería – 2024
6. The Goldsmith’s Secret (El secreto del orfebre) – 2024
7. The Flamenco Guitar of Yerai Cortés – 2024
8. Samana Sunrise (Amanece en Samaná) – 2024
9. The Bus of Life (El bus de la vida) – 2024
10. Wolfgang (Extraordinario) – 2024
11. Domingo Domingo – 2024
12. Maspalomas – 2024
13. The Delights of the Garden (Las delicias del jardín) – 2025
14. Sirāt – 2025
15. When a River Becomes the Sea – 2025
20 ve 23 çok iyidir
ispanyolca demek daha doğru. meksika arjantin filmleri de var listede
İspanyollar, İspanyolca konuşulan hemen hemen tüm Latin Amerika ülkeleriyle ilgili filmler çekmiş. Belli ki "Soft Power"ı önemsiyorlar. Darısı başımıza.