İzlemeye Doyamayacağınız Tüm Zamanların En İyi İkinci Dünya Savaşı Filmleri!

IMDb: 7.8

Iwo Jima adası, Amerikan askeri gücü ile Japonya'nın ana adaları arasında durmaktadır. Bu nedenle Japon İmparatorluk Ordusu, adanın Amerika'nın eline geçmesini ve Japonya'nın işgali için bir saldırı noktası olmasını engellemek istemektedir. General Tadamichi Kuribayashi'ye (Ken Watanabe) adadaki kuvvetlerin komutası verilir ve yaklaşan saldırıya hazırlanmak üzere yola çıkar. Ancak General Kuribayashi, astları tarafından önerilen katı geleneksel yaklaşımı benimsemez ve personeli arasında kızgınlık ve direniş baş gösterir. Alt kademelerde, sivil hayatta fakir bir fırıncı olan genç bir asker, Saigo (Kazunari Ninomiya), arkadaşlarıyla birlikte Japon Ordusu'nun sert rejiminden kurtulmak için çabalarken, bir yandan da şiddetli bir savaşın yaklaştığını bilmektedir. Amerikan işgali başladığında, Kuribayashi ve Saigo güç, onur, cesaret ve hayal gücünün ötesinde bir dehşetle karşılaşırlar.