İzlemeye Doyamayacağınız Tüm Zamanların En İyi İkinci Dünya Savaşı Filmleri!
İzlemeye Doyamayacağınız Tüm Zamanların En İyi İkinci Dünya Savaşı Filmleri!
Kaynak: https://collider.com/best-ww2-movies-...
İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri sinemada hala canlı bir şekilde yansıtılmaktadır. Birçok senarist ve yönetmen bu savaşın duygularını ve yıkımını yansıtmaya çalışmıştır. En iyi İkinci Dünya Savaşı filmleri, savaştan sahneleri yeniden yaratarak tarihi liderleri modern izleyicilerle buluşturmuştur. Toplama kamplarının dehşeti, askerlerin çektiği zorluklar ve evlerine dönemeyenlerin trajik hikayeleri gibi temaları işlediler. Bu filmler savaşın galiplerine ve kurbanlarına saygılarını sunmayı amaçlamıştır. İşte dönemin atmosferini en iyi yakalayan 20 İkinci Dünya Savaşı filmiyle karşınızdayız.
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Flags of Our Fathers (2006)
Sophie's Choice (1982)
Letters from Iwo Jima (2006)
Dunkirk (2017)
Jojo Rabbit (2019)
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The Bridge on the River Kwai (1957)
Saving Private Ryan (1998)
The Great Escape (1963)
Downfall (2004)
Inglourious Basterds (2009)
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Das Boot (1981)
Come and See (1985)
Oppenheimer (2023)
The Human Condition' Film serisi (1959 - 1961)
Casablanca (1942)
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The Pianist (2002)
Grave of the Fireflies (1988)
Life is Beautiful (1997)
Schindler's List (1993)
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