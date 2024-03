İzlemeye Doyamayacağınız Tüm Zamanların En İyi İkinci Dünya Savaşı Filmleri!

IMDb: 8.4

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Belarus'ta geçen yönetmen Elem Klimov'un 'Come and See' filmi, savaşı küçük bir çocuğun, Flyora'nın (Aleksei Kravchenko) bakış açısından anlatıyor. Flyora, Belarus direniş hareketine katıldığında, hiç kimsenin (hiçbir yaşta) görmemesi gereken dehşet verici olaylara maruz kalır. Çok geçmeden, topluluğu savaşın kaosuna sürüklenir ve tüm bunları o da görür.