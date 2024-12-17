17 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Influencer Sibil Çetinkaya, ürettiği sosyal medya içeriklerinde kullandığı samimi üslubu ve video paylaşımlarındaki cana yakın tavırlarıyla geniş bir sosyal medya kullanıcı kitlesi tarafından beğenilerek takip ediliyordu. Bir süredir oyuncu Şükrü Özyıldız ile birlikte olan Çetinkaya, son dönemlerde aşkıyla epey konuşuluyor. En son kıskançlık iddialarıyla gündeme gelen Sibil Çetinkaya, bu sefer de kürklü sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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2. Sahne şovları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla gündemden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz akşam İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Şu sıralar Esas Oğlan dizisindeki oyunculuğu ve imaj değişikliğiyle de çok konuşulan ünlü şarkıcı açıklamalarıyla epey dikkat çekti. Sohbetin bir bölümünde isim vermeden "o şarkıcıyı hiç sevmiyorum" diyen Hadise yine ortalığı bi' hareketlendirdi. Konuyu üzerine alınan Demet Akalın'sa hiç gecikmeden iğneleyici bir cevap verdi.
3. Sagopa Kajmer adıyla tanıdığımız Yunus Özyavuz Türk rap müziği denildiğinde akıllara gelen isimlerden bir tanesidir. Piyasanın efsane rapçilerinden Ceza'yla olan olaylarıyla bir dönem gündemden düşmeyen Sagopa açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü rapçi bu sefer de "Bu ülkede ben olmasaydım şu an Türk Rap adına sadece Almanya'da rap yapanları dinliyordunuz" sözleriyle tartışma başlattı.
4. İstanbul Modern tarafından her sene düzenlenen Gala Modern geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Pek çok ünlü simanın yer aldığı geceye Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı'yla birlikte katıldı. Kameralar karşısında epey gergin bir tavır gösteren sosyetik güzelin bu halleri kısa sürede gündem oldu. Gözleri üzerine çeken Nazlı Sabancı gecede giydiği kombini sosyal medyasından paylaştı. Kırmızılara bürünen Nazlı gelin kendisi hariç herkese benzetilirken eleştiri topladı.
5. Hadise, son günlerin en çok konuşulan ünlüler listesinin başında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü şarkıcı bir bir içini dökmüş ve herkesi şaşkına çevirmişti. Eski defterleri de açan Hadise'nin isim vermeden ex aşkı Sinan Akçıl ifşalaması tabii ki gündem yaratmıştı. Bir yorum yapmakla yetinemeyen Sinan Akçıl bu kez daha büyük bir adım, fitil ateşleyen Ebru Gündeş paylaşımıyla ortalığı yeniden karıştı.
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6. Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren Ahmet Kural, 2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift düğünlerinin üzerinden çok geçmeden hamilelik haberi vermişti. Geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına aldıkları oğullarına Kemal adını veren ikili bebeklerini paylaşsalar da bu zamana kadar yüzünü hiç göstermemişlerdi. Ve beklenen paylaşımı Ahmet Kural yaptı. Ünlü oyuncu oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
7. Sosyal medyayı, özellikle de X'i oldukça aktif kullanan drama kraliçemiz Farah Zeynep Abdullah, seneyi kapatırken yine bir sosyal medya hatırası bırakmaya karar verdi! Bu seneyi ünlü isimlerden çok sosyal medya kullanıcılarına sararak geçiren Farah Zeynep Abdullah, X'te kendini övmelere doyamayan kullanıcıyı fark edince kendini tutamadı! Cevabı jet hızıyla yapıştıran Farah yine Farahlığını yaptı, bizi de güldürmeyi başardı!
8. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi, kopmakta zorluk çektiği biricik Wanda Nara'sıyla nihayet boşanmaya karar verdi. Bu sefer oldukça kararlı gözüken çiftin kaosu, ilk günden bu yana ise hiç sönmedi. Wanda Nara'nın daha aşkın bitip bitmediği, en azından Icardi tarafında kesinleşmemişken aniden daha önce de Icardi'yi aldattığı L-Gante'ye dönmesi büyük olay olmuştu. Boşanma evresine girilmesinin ardından Wanda, Icardi'yle aldattığı -evet kaos biliyoruz!- eski eşi Maxi Lopez'le de daha sık görüşür olmuştu. Bu sabah, eski kocasıyla yeni sevgilisini bir araya toplayıp kahvaltıya çıkmaya karar verdi kendisi! "Biz kocaman bir aileyiz" temalı pozları ise sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmedi!
9. Geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hadise, bomba üstüne bomba patlatmış sosyal medyayı da bir güzel etkisi altına almıştı hatırlarsanız! Önce Sinan Akçıl meselesiyle konuşulan Hadise, sonra da "hiç sevmiyorum" dediği fakat ismini vermediği şarkıcıyla merak uyandırdı. Demet Akalın da dahil olmak üzere herkes Hadise'nin lafının Demo'ya olduğunu düşünürken Emrah Karaduman'dan olay bir ifşa geldi! Mevzubahisin Demet Akalın olmadığını vurgulayan Karaduman, Hadise'nin bahsettiği asıl şarkı ve şarkıcıyı açıkladı!
10. Uzunca bir süredir Duygu Sarışın'la yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla konuştuğumuz Çağatay Ulusoy, bu toksik aşka geçtiğimiz aylarda temelli son vermişti. Birkaç gün önce Duygu Sarışın'ın yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmiştik. Artık canına tak mı etti neden bilmiyoruz fakat Birsen Altunaş'ın iddiasına göre bir aşk dedikodusu da Çağatay Ulusoy cephesinde var! İddialara göre Çağatay Ulusoy'un yakın zamanda çektiği dizilerden birindeki partneriyle arasındaki arkadaşlık aşka dönüşmüş! Gelin, kimmiş o beraber görelim!
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11. @zuarchiv adlı kullanıcı, yapay zekanın alametifarikalarını kullanarak birbirinden ünlü kadınlarımızın erkek versiyonunu oluşturdu! Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar ortalığı resmen ayağa kaldırdı! Çağatay Ulusoy'a birebir benzeyen Hande Erçel'den insanı "vay be" dedirten Beren Saat'e ünlü kadınlarımızın erkek hallerinin her biri hayran bıraktı! Hazırsanız, beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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