17 Aralık Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Aralık Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Aralık Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Suriye’de yönetimin el değiştirmesi sonrasında Sednaya Hapishanesi’nde yaşananlar gündeme gelmişti. AFAD da bölgeye giderek cezaevinde arama faaliyetleri yürüttü. AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya’da yaptıkları aramalarda canlı izine rastlanmadığını ifade etti. Memiş, cezaevinde bulunan mayınlı bölgede de arama yapacaklarını sözlerine ekledi.
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HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların İdlib'den Şam'a yaptıkları harekat 60 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarını sona erdirdi. Yönetimin muhaliflere geçmesi ülkemizde bulunan ve Esad muhalifi olduğu bilinen Suriyeli sığınmacıların akıbeti hakkında soru işaretlerine neden oldu. Halk TV muhabiri Gamze Altunay ise sınır kapısında sığınmacılarla konuştu.
Türkiye’de çalışan milyonlarca vatanda 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin belli olmasını bekliyor. İşçi sendikaları, işveren temsilcisileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin katıldığı Asgari Ücret Tepsit Komisyonu ilk iki toplantısını yapmıştı. Asgari ücretin belli olması beklenen 3. toplantının ise 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30’da yapılacağı açıklandı.
Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in cansız bendeni 18 gün sonra Van Gölü’nde bulunmuştu. Baba Nizamettin Kabaiş'in "iki farklı erkeğe ait DNA bulundu” iddiası, bugün ortaya çıkan ek Adli Tıp raporu ile doğrulandı. Raporda, Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu yerden bulaşma riski bertaraf edilmediğinden dolayı şüphelilere ait biyolojik örneklerin gönderilmesi halinde mukayese yapılabileceği vurgulandı.
Suriye’de geçtiğimiz günlerde yaşanan yönetim değişikliği sonrasında bölgeye giden Amerika merkezli ünlü medya kuruluşu CNN, uzun süre bir hücrede tek başına kalan mahkumun canlı yayında “kurtarılma” anını yayınlamıştı. CNN’in yayınladığı görüntülerin tamamen kurgu olduğu iddia ediliyordu. NTV’de yer alan habere göre, canlı yayında kurtarılan kişinin, Esad’ın Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli bir ajan olduğu ortaya çıktı.
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Leyen görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmenin en önemli maddesi Suriye’de yaşanan son gelişmeler olurken, AB Komisyonu Başkanı mülteciler için ek 1 milyar Euro destek bütçesi sağlandığını açıkladı.
Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen oturumda Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in kürsüde olduğu anlar gündeme geldi. Bildiğiniz üzere mecliste bütçe görüşmeleri sürüyor. Milletvekillerinin hep bir ağızdan konuşmasıyla Sırrı Süreyya Önder’in tepkisi dikkat çekti. Önder, ilk olarak “Bir dakika ya” demesiyle gürültüyü engellemeye çalışmıştı. Gelin detaylara geçelim.
Ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, İstanbul Bebek’te bulunan lüks villasında çalışanları tarafından ölü olarak bulundu. 69 yaşındaki iş insanının ölümü savcılık tarafından “şüpheli” bulundu. Akal’ın kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi raporuyla belli olacak.
Suriye’de 13 yıldan fazla süren iç savaş, HTŞ önderliğindeki silahı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla birlikte sona ermişti. Esad’ın, ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçtığı ortaya çıkmıştı. Gürbüz Evren’in Independent Türkçe’deki yazına göre Esad’ın ülkeden kaçışı sırasında adeta 3. Dünya Savaşı’nın kıyısından dönülmüş. Esad’ın Suriye’den kaçacağının istihbaratını alan İsrail, uçağı düşürmek için fırsat kollamış. Rusya’nın, herhangi bir müdahalede İsrail’i hedef alacağını bildirmesi sonrasında uçak güvenle Suriye hava sahasından çıkabilmiş.
Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı gruplar, İdlip’ten çıkarak kısa sürede Halep, Hama ve son olarak başkent Şam’ı ele geçirmiş, Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasıyla birlikte ülke yönetimini devralmıştı. Türkiye ile dünyanın birçok ülkesinin terör örgütü olarak adlandırdığı HTŞ’nin Suriye’deki iç savaşı kazanması ise akılları karıştırıyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında HTŞ’nin artık fiilen terör örgütü olmadığını söyledi. Çelik ayrıca Türkiye’nin terör örgütü listesinin de değişebileceğini ima etti.
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Suriye İç Savaşı HTŞ ve muhalif güçlerin Esad rejimini devirmesiyle şimdilik bitmiş görünüyor. Ancak 13 yıllık kanlı savaşın arkasında bazı dini, mezhepsel ve politik motivasyonlar da var. Tabii bu motivasyonları ülke içine çekmek isteyen provokatif paylaşımlara da sık sık şahit oluyoruz. Bir Twitter hesabı ise Suriye'de Esad döneminde egemen güç olarak nitelendirilen Arap Alevileri üzerinden ülkemizde vatandaşı hedef aldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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