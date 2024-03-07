Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Filmi İlk Haftasında Türkiye Dahil Pek Çok Ülkede Listelerin Zirvesine Tırmandı!
Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Filmi İlk Haftasında Türkiye Dahil Pek Çok Ülkede Listelerin Zirvesine Tırmandı!
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Netflix'in kütüphanesine eklenen Kod 8: 2. Kısım isimli bilim kurgu filmi ilk haftasında büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak başarılı bir çıkış yaptı.
Robbie ve Stephen Amell tarafından canlandırılan kuzenlerin başrolde olduğu bu film 2019 tarihli Kod 8 filminin devamı niteliğinde.
İlk film süper güçlere sahip olan Connor adlı genç bir adamın hasta annesi için gerekli parayı hızlı bir şekilde kazanmak amacıyla bir suç çetesine katılmasını ele alıyor.
Sirena Gulamgaus, Altair Vincent, Jean Yoon gibi isimlerin kadroda olduğu devam filmi ise Connor'ın hayatını düzene sokma çabalarını odak noktasına alıyor.
İlk haftasında 20 milyon izleyici sayısına ulaşarak toplam 33,4 milyon saat izlenme süresi elde eden film Tyler Perry'nin Mea Culpa’sı ve Adam Sandler'ın Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu gibi diğer Netflix orijinallerini geride bıraktı.
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Film Türkiye, Arjantin, Britanya, Norveç, Fransa, Almanya, Yunanistan gibi pek çok ülkede izlenme listelerinde birinci sıraya oturdu ve 93 ülkede en çok izlenen filmler arasına girdi.
Eleştirmenler Kod 8: 2. Kısım’ın gösterdiği performansın, Netflix'in serinin üçüncü filmini de onaylamasını sağlayabileceğini belirtiyorlar.
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