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Netflix'in Canlı Aksiyon Dizi Uyarlaması 'Avatar: The Last Airbender' 2. ve 3. Sezon Onayını Aldı!

Netflix'in Canlı Aksiyon Dizi Uyarlaması 'Avatar: The Last Airbender' 2. ve 3. Sezon Onayını Aldı!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 13:03

İlk olarak 2005 yılında izleyiciyle buluşan 'Avatar: The Last Airbender' uzun bir süre sonra canlı aksiyon uyarlamasıyla geri döndü. İlk sezonu Netflix'te yayınlanan dizi yeni sezon onayını aldı.

Detaylara birlikte bakalım. 👇

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İlk defa 2005 yılında Nickelodeon kanalında animasyon olarak izleyicilerin karşısına çıkan 'Avatar: The Last Airbender', yıllar içinde büyük ilgi görmeye devam etti.

İlk defa 2005 yılında Nickelodeon kanalında animasyon olarak izleyicilerin karşısına çıkan 'Avatar: The Last Airbender', yıllar içinde büyük ilgi görmeye devam etti.

2010’da M. Night Shyamalan imzalı bir live-action filme taşınan macera; çizgi dizi, çizgi roman, roman ve oyun formatında evrenini genişletmeyi sürdürdü.

2010’da M. Night Shyamalan imzalı bir live-action filme taşınan macera; çizgi dizi, çizgi roman, roman ve oyun formatında evrenini genişletmeyi sürdürdü.

2021 yılında ViacomCBS tarafından kurulan Avatar Studios ile Son Hava Bükücü evreninin gelecek projeleri tek elden ve daha kuvvetli bir şekilde tasarlanmaya başlandı.

2021 yılında ViacomCBS tarafından kurulan Avatar Studios ile Son Hava Bükücü evreninin gelecek projeleri tek elden ve daha kuvvetli bir şekilde tasarlanmaya başlandı.

Sinema filmleri, spin-off’lar ve ana hikâyenin live-action uyarlaması derken Avatar’ın hikâyesi gelecek yıllarda da sık sık hayranların karşısına çıkmaya devam edecek gibi görünüyor.

Sinema filmleri, spin-off’lar ve ana hikâyenin live-action uyarlaması derken Avatar’ın hikâyesi gelecek yıllarda da sık sık hayranların karşısına çıkmaya devam edecek gibi görünüyor.

Dizide Aang karakterini Gordon Cormier, Katara karakterini Kiawentiio, Sokka karakterini Ian Ousley ve Zuko karakterini Dallas Liu canlandırıyor.

Dizide Aang karakterini Gordon Cormier, Katara karakterini Kiawentiio, Sokka karakterini Ian Ousley ve Zuko karakterini Dallas Liu canlandırıyor.
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Yönetmen koltuğunda Albert Kim'in yer aldığı live-action macerası ilk sezonuyla Netflix'te izleyiciyle buluştu.

Yönetmen koltuğunda Albert Kim'in yer aldığı live-action macerası ilk sezonuyla Netflix'te izleyiciyle buluştu.

Sevilen diziden müjdeli haber geldi. 'Avatar: The Last Airbender', 2. ve 3. sezon onayı aldı.

Sevilen diziden müjdeli haber geldi. 'Avatar: The Last Airbender', 2. ve 3. sezon onayı aldı.

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