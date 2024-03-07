Alexander Dumas'ın Ünlü Romanı 'Monte Cristo Kontu'nun Yeni Film Uyarlamasından İlk Fragman Geldi!
Alexander Dumas'ın Ünlü Romanı 'Monte Cristo Kontu'nun Yeni Film Uyarlamasından İlk Fragman Geldi!
İlk olarak 2002 yılında beyaz perdeye uyarlanan Alexander Dumas'ın unutulmaz eseri 'Monte Cristo Kontu' yeni uyarlamasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kevin Reynolds yönetmenliğinde izleyeceğimiz filmden ilk fragman geldi.
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Alexander Dumas'ın 'Monte Cristo Kontu' isimli dünya klasiğinin sinema dünyasına uyarlaması ilk olarak 2002 yılında seyirciyle buluştu.
Beyaz perdeye aktarılan bu unutulmaz eserin fim uyarlamasında Henry Cavill yan rolde yer alan isimlerden biriydi.
Geçtiğimiz yıl bir başka dünya klasiği olan '3 Silahşörler'in beyaz perdeye uyarlanmasından sonra sıra 'Monte Cristo Kontu'nun yeni uyarlamasına geldi.
Yeni film, Üç Silahşörler" filmlerini de uyarlayan Alexandre De La Patellière ve Matthieu Delaporte tarafından kaleme alındı.
İkili bu defa yalnızca senaryoyu yazmakla kalmadı aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlendi.
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2002'deki 'Monte Cristo Kontu'da Jim Caviezel ve Guy Pearce rol alırken, yeni uyarlamada ana karakter Edmond Dantes'i Pierre Niney canlandırıyor.
Oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Anaïs Demoustier, Bastien Bouillon, Anamaria Vartolomei, Laurent Lafitte ve Julien De Saint Jean gibi isimler yer alıyor.
Fransa'da 28 Haziran'da vizyona girecek olan filmin ülkemizde ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil.
Bu iddialı projeden geçtiğimiz haftalarda ilk fotoğraf yayınlanmıştı.👇
Şimdi ise hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandıran filmden ilk fragman geldi.👇
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