Son Dönemin En İddialı Dizilerinden 'House of Dragon'un Belirsizliğini Koruyan 2. Sezon Tarihi Duyuruldu!
Son Dönemin En İddialı Dizilerinden 'House of Dragon'un Belirsizliğini Koruyan 2. Sezon Tarihi Duyuruldu!
Oyuncu kadrosunda Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke gibi ünlü isimler yer aldığı Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon'un yeni sezon yayın tarihi açıklandı.
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George R. R. Martin ve Ryan Condal'ın yaratıcılığını sergilediği "House of the Dragon", HBO'nun sunduğu bir Amerikan fantastik drama dizisidir.
Martin'in "Ateş ve Kan" eserine dayalı olarak oluşturulan bu dizi, "Ejderhaların Dansı" olarak adlandırılan iç savaşın başlamasına sebep olan süreçleri ve bu iç savaşın kendisini konu ediniyor.
Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon'un oyuncu kadrosunda Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke gibi ünlü isimler yer alıyor.
İlk sezonunu neredeyse unuttuğumuz dizi, ikinci sezon çekimlerini tamamlayalı epey bir zaman oldu.
Geçtiğimiz yılın son aylarında uzun zamandır beklenen yeni sezonun fragmanı izleyiciyle paylaşılmıştı. Ancak yayın tarihi netleşmemişti.
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Fragmanı henüz izlemediyseniz göz atabilirsiniz.👇
Uzun zamandır belirsizliğini koruyan 'House of Dragon'un 2. sezonunun Haziran ayından yayınlanacağı duyuruldu.
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