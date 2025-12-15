İstanbul Valiliği’nden Milli Piyango Bileti Kararı: Cami Önlerinde Milli Piyango ve Şans Oyunları Satılmayacak
İstanbul Valiliğinden milli piyango bileti satışına yönelik yayımlanan genelgede, 'Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Valiliğinden milli piyango bileti satışına yönelik genelge yayımlandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın