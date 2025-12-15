onedio
İstanbul Valiliği’nden Milli Piyango Bileti Kararı: Cami Önlerinde Milli Piyango ve Şans Oyunları Satılmayacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.12.2025 - 09:35

İstanbul Valiliğinden milli piyango bileti satışına yönelik yayımlanan genelgede, 'Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir' denildi.

İstanbul Valiliğinden milli piyango bileti satışına yönelik genelge yayımlandı.

Genelgede, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ve bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığının Valiliğe intikal eden şikayetlerden anlaşıldığı belirtildi. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği ile piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemlerin belirlendiğinin ifade edildiği genelgede şu ifadeler yer aldı: 

“İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.”

