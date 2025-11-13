İstanbul'da Akşam Trafiği Çilesi: Trafik Yüzde 89 Oldu, Durma Noktasına Geldi

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Zeytinburnu, Bahçelievler ve Bakırköy'de araçlar güçlükle ilerliyor. Kara yolunun Ankara yönünde ise Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor. Haliç Köprüsü'nde her iki yönde araçlar ağır seyrediyor.

Küçükçekmece'de Edirne istikametinde Parseller'e kadar trafik yoğun seyrediyor. Ankara istikametinde ise Haramidere'den Parseller'e kadar araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Haramidere bağlantısından Avcılar gişelere kadar çift taraflı yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kağıthane arasında her iki yönde trafik yoğun ilerliyor. Hasdal ile Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar çift yönlü, Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

Karaköy'den Beşiktaş Meydanı'na giden sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğun seyrediyor.