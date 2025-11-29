İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen Tarih Verdi!

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için beklenen kar yağışının kısa vadede görülmeyeceğini belirtti. Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada bu yıl kar kütlesinin geliş yönüne dikkat çekerek “Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek” dedi.

Uzman isme göre bu yıl soğuk hava dalgası kutuplardan sarkacak ve İstanbul’u ancak ocak ortasında etkisi altına alacak.