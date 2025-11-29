onedio
İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Prof. Dr. Orhan Şen Tarih Verdi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.11.2025 - 13:48

Türkiye'nin batısında etkili olan sağanak ve fırtına uyarılarının ardından sıcaklıkların mevsim normallerine çekilmesi bekleniyor. Havanın soğumasıyla özellikle İstanbulluların merak ettiği tek bir soru var: Kar ne zaman yağacak? CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Orhan Şen, hem İstanbul’a beklenen kar yağışının zamanını hem de kışın nasıl geçeceğini açıkladı.

"İstanbul’a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt geldi

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için beklenen kar yağışının kısa vadede görülmeyeceğini belirtti. Şen, canlı yayında yaptığı açıklamada bu yıl kar kütlesinin geliş yönüne dikkat çekerek “Yediden yetmişe herkesin İstanbul’a karşı kar sevdası vardır ama bu sene daha erken. Bu sene İstanbul’a kar büyük bir ihtimalle ocak ayının ikinci yarısı gibi yani ocak ayı ortalarında gelecek” dedi. 

Uzman isme göre bu yıl soğuk hava dalgası kutuplardan sarkacak ve İstanbul’u ancak ocak ortasında etkisi altına alacak.

Yağış geliyor ancak İstanbul’da kar bekleyişi sürecek

Türkiye’nin batı bölgelerinde yağışların yarından itibaren etkisini artıracağını belirten Şen 'Ama hafta sonu dahil olmak üzere yarından itibaren batı bölgelerimizde de yağış geliyor. Hatta ve hatta cumartesi pazar günü neredeyse Türkiye'nin her tarafında yağış var. Ama bu yağış demin söylediğim gibi iç ve batı bölgelerde güneyde kuzeyde yağmur şeklinde. Sadece Pazartesi günü Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur şeklinde' dedi.

Şen, Anadolu’nun bazı bölgelerinde yüksek kesimlerde kar beklendiğini aktararak 'Anadolu tarafında Aralık ayının ikinci yarısında kar görülebilir. Pazar günü yüksek kesimlerde kar yağışı olacak. Doğu Anadolu'da pazar günü kar yağışı görülecek' açıklamasını yaptı. İstanbul için ise kar yağışının ocak ayı ortasında gerçekleşeceğini tekrar dile getirdi.

