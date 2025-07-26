İşletmelerin Alışveriş Yaparken Yaşadığı Komik Ama Gerçek 10 Sorun

Bir ürün acilen lazım olur, hızlıca bir yerden fiyat alıp tamam dersiniz. Çünkü vaktiniz yoktur, araştıracak enerjiniz kalmamıştır. Sonra bir de bakarsınız ki aynı ürünü bambaşka bir tedarikçi yarı fiyatına satıyormuş! İşte o an, kalbinize bir iğne batar, neden biraz daha araştırmadım ki diye kendinize kızarsınız. Bütçeden gereksiz yere çıkan her kuruşun acısı içe oturur. Bu durumdan muzdarip olmamak için ZerGO’da Buybox yapısı ile bir ürünü inceleyip diğer satıcılardaki fiyatı da görebilir, size en uygun fiyatlı ürünü satın alabilirsiniz.