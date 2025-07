İşletmelerin Alışveriş Yaparken Yaşadığı Komik Ama Gerçek 10 Sorun

Yeni bir yazılım alınacak veya ofis mobilyaları yenilenecek. Her departmanın, her çalışanın bambaşka bir beklentisi vardır. Pazarlama ekibi havalı bir tasarım isterken, finans ekibi en ucuzu arar. IT departmanı teknik özelliklere takılırken, genel müdürlük sadece şık olmasını önemser. Toplantılar uzar, tartışmalar büyür, sonuç mu? Haftalarca süren bir fikir fırtınasının ardından ya en standart ürün alınır veya kimsenin tam olarak istediği bir şeye sahip olunamadığı, tatmin etmeyen bir orta yol bulunur.