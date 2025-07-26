İşletmelerin Alışveriş Yaparken Yaşadığı Komik Ama Gerçek 10 Sorun
İşletmeler alışveriş yaparken sadece fatura kesmekle uğraşmıyor, aynı zamanda komik ama bir o kadar sinir bozucu durumlarla da boğuşuyor. Haydi gelin bunlara birlikte bakalım!
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1. 'Bu fatura kimin adına kesilecek?' sorusu.
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2. Acil denince panik butonuna basmak.
3. En ucuzu kim verirse oradan alalım tuzağı.
4. Karşılaştırma yapamadığınız için ürünü pahalı yerden aldığınızı sonradan fark etmek.
5. Herkes farklı bir şey istediği için ortak karar alamamak.
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6. Sipariş edilen ürünün yanlış gelmesi.
7. Fatura ve ödeme süreci kabusu.
8. Stokta yok diyen tedarikçinin bir anda ürünü bulması.
9. Siparişin teslim edileceği yerin bulunamaması.
10. Teslimattan sonra bu bizim işimize yaramıyor demek.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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