onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İran'daki Protestolarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Giderek Artıyor

İran'daki Protestolarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Giderek Artıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.01.2026 - 21:25

İran’da son yılların en geniş çaplı protesto gösterileri sırasında yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bine ulaştığı teyit edildi. Reuters’a konuşan ve kimliğinin gizli tutulmasını isteyen İranlı bir yetkili, en az 5 bin ölümün doğrulandığını, hayatını kaybedenlerin yaklaşık 500’ünün güvenlik güçleri mensubu olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uluslararası gözlemciler artan sayılara dikkat çekiyor.

Uluslararası gözlemciler artan sayılara dikkat çekiyor.

Yetkili, masum sivillerin ölümünden terörist unsurlar ile silahlı isyancıların sorumlu olduğunu savunurken, en ağır can kayıplarının şiddetli çatışmaların yaşandığı kuzeybatıdaki Kürt bölgelerinde görüldüğünü ifade etti. Nihai tabloda ölü sayısında kayda değer bir artış beklemediklerini belirten yetkili, İsrail’in ve yurt dışındaki silahlı grupların protestocuları desteklediğini iddia etti.

Norveç merkezli insan hakları kuruluşu Hengaw da, aralık ayı sonunda yaşanan en şiddetli çatışmaların bir bölümünün Kürt bölgelerinde meydana geldiğini duyurdu.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRNA) ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, ölü sayısını 3 bin 308 olarak açıkladı; 4 bin 382 vakanın inceleme altında olduğunu bildirdi. Ajans ayrıca 24 binden fazla kişinin gözaltına alındığını doğruladığını kaydetti.

İdam iddiaları yalanlandı.

İdam iddiaları yalanlandı.

İran yargısı, ülke genelindeki kitlesel protestolarla bağlantılı şu ana kadar herhangi bir idam kararının alınmadığını duyurdu. Devlet televizyonu IRIB News’in aktardığına göre yargı sözcüsü, sürecin son derece hassas ve uzun olduğunu, yargılamaların aylar hatta yıllar sürebileceğini ifade etti.

Sözcü ayrıca, protestolara katılan bazı kişilerin İsrail ve ABD istihbarat servisleriyle bağlantılı “paralı unsurlar” olduğunu iddia etti.

Öte yandan, eylemler kapsamında gözaltına alınan İrfan Sultani’nin idam edileceğine yönelik iddialar uluslararası alanda tepkilere yol açmış, Tahran yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.

Trump ve Hamaney'den karşılıklı sözler...

Trump ve Hamaney'den karşılıklı sözler...

Tahran Başsavcısı Ali Salehi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın yüzlerce protestocuya yönelik idam cezalarını durdurduğu yönündeki açıklamalarını reddetti. Salehi, protestolara karşı verilecek yanıtın “kararlı, caydırıcı ve hızlı” olacağını söyledi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de cumartesi günü yaptığı açıklamada, olaylardan sorumlu olanların cezasız kalmayacağını vurguladı. Protestolardaki can kayıplarından ABD Başkanı Trump’ı sorumlu tutan Hamaney, “fitne çıkaranların belinin kırılacağını” dile getirdi.

Trump ise cuma günü yaptığı açıklamada, Tahran’ın 800’den fazla protestocunun idamını iptal ettiğini öne sürerek İran’a teşekkür etmiş, ancak bu iddiasına dair herhangi bir kaynak göstermemişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın