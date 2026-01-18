İran'daki Protestolarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Giderek Artıyor

Yetkili, masum sivillerin ölümünden terörist unsurlar ile silahlı isyancıların sorumlu olduğunu savunurken, en ağır can kayıplarının şiddetli çatışmaların yaşandığı kuzeybatıdaki Kürt bölgelerinde görüldüğünü ifade etti. Nihai tabloda ölü sayısında kayda değer bir artış beklemediklerini belirten yetkili, İsrail’in ve yurt dışındaki silahlı grupların protestocuları desteklediğini iddia etti.

Norveç merkezli insan hakları kuruluşu Hengaw da, aralık ayı sonunda yaşanan en şiddetli çatışmaların bir bölümünün Kürt bölgelerinde meydana geldiğini duyurdu.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRNA) ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, ölü sayısını 3 bin 308 olarak açıkladı; 4 bin 382 vakanın inceleme altında olduğunu bildirdi. Ajans ayrıca 24 binden fazla kişinin gözaltına alındığını doğruladığını kaydetti.