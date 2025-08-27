İnternet Faturaları Yılda İki Kez Zamlanacak: BTK, Türk Telekom’a Yılda İki Kez Fiyat Değiştirme Yetkisi Verdi

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, BTK’nin 31 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, Türk Telekom’un düzenlemeye tabi toptan hizmetlerinin tek seferlik ve aylık ücretleri, maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebilecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE'ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir.



Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacaktır. Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır.”