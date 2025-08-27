onedio
İnternet Faturaları Yılda İki Kez Zamlanacak: BTK, Türk Telekom’a Yılda İki Kez Fiyat Değiştirme Yetkisi Verdi

İnternet Faturaları Yılda İki Kez Zamlanacak: BTK, Türk Telekom'a Yılda İki Kez Fiyat Değiştirme Yetkisi Verdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.08.2025 - 13:09

Türk Telekom, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli Kurul Kararı doğrultusunda toptan ücretlerini yılda iki kez güncelleyebileceğini duyurdu. Güncellemelerde ÜFE dikkate alınacak, düzenleme ise 1 Temmuz 2026’dan itibaren uygulanacak.

Türk Telekom, alınan karar doğrultusunda yılda iki kez fiyat değişikliği yapabileceğini duyurdu.

Türk Telekom, alınan karar doğrultusunda yılda iki kez fiyat değişikliği yapabileceğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, BTK’nin 31 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, Türk Telekom’un düzenlemeye tabi toptan hizmetlerinin tek seferlik ve aylık ücretleri, maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde güncellenebilecek.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

'Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 31.07.2025 tarih ve 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde sektörde öngörülebilirliğin ve esnekliğin sağlanması, yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin toptan ücretlerinin güncellenmesine yönelik bir düzenleme yapılmıştır. 

Bu kapsamda; Şirketimiz tarafından toptan seviyede sunulan düzenlemeye tabi hizmetlerin tek seferlik ve aylık ücretlerinin maliyet esaslı olarak her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde güncellenebilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizce gerçekleştirilecek tarife güncellemelerinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından en son yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), 2025 yılı Nisan ayı Yurt İçi ÜFE'ne oranını geçmeyecek şekilde bir artış yapılabilecektir. 

 

Yapılacak tarife güncellemeleri yürürlük tarihinden en az bir ay önce kamuoyunu duyurulacaktır. Söz konusu karar 01.07.2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek güncellemelerde uygulanacaktır.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Halil Değerli

Yılda iki kez az... En az ayda iki kez zam yapsınlar... Hızı da yarı yarıya azaltsınlar 😡😡😡

futboltopu20

😡😡😡

futboltopu20

evsahipleride yılda 2 kez zam yapıyor sanki milletin maaşına ortak