İnternet Faturaları Yılda İki Kez Zamlanacak: BTK, Türk Telekom’a Yılda İki Kez Fiyat Değiştirme Yetkisi Verdi
Türk Telekom, BTK’nın 31 Temmuz 2025 tarihli Kurul Kararı doğrultusunda toptan ücretlerini yılda iki kez güncelleyebileceğini duyurdu. Güncellemelerde ÜFE dikkate alınacak, düzenleme ise 1 Temmuz 2026’dan itibaren uygulanacak.
Türk Telekom, alınan karar doğrultusunda yılda iki kez fiyat değişikliği yapabileceğini duyurdu.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Yılda iki kez az... En az ayda iki kez zam yapsınlar... Hızı da yarı yarıya azaltsınlar 😡😡😡
😡😡😡
evsahipleride yılda 2 kez zam yapıyor sanki milletin maaşına ortak