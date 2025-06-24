Instagram’da Reels Kaydırır Gibi Dolaşabileceğiniz 12 İlginç Web Sitesi

Bazen sadece bir düşünceye odaklanmak ve kafanı boşaltmak istersin ya hani, işte bu site tam da onun için var. Sayfaya girip kafanı kurcalayan herhangi bir cümleyi yazıyorsun, ardından site bu düşünceyi 60 saniyelik bir meditasyon eşliğinde yavaşça silip evrene bırakıyor. Arka planda sakin bir müzik, yıldızlarla dolu bir ekran, ve yazının yavaşça kaybolması derin bir rahatlama hissi veriyor. Özellikle kaygılı bir anındaysan, bunu küçük ama etkili bir mola gibi düşünebilirsin.

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