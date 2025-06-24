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Instagram’da Reels Kaydırır Gibi Dolaşabileceğiniz 12 İlginç Web Sitesi

etiket Instagram’da Reels Kaydırır Gibi Dolaşabileceğiniz 12 İlginç Web Sitesi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.06.2025 - 16:30

Biliyoruz, sen de Instagram’da reels’lara gömülüp zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Peki sana daha ilginç seçenekler sunsak... Tek bir tıkla bambaşka dünyalara açılabileceğin web sitelerini keşfetmek istiyorsan bu içerik tam senlik! İşte, “Bunu daha önce nasıl fark etmemişim?” diyeceğin birbirinden eğlenceli web siteleri. 👇

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1. Saatlerce dalıp gidebileceğiniz o site: Zoom Quilt!

Biraz sakinleşmek, düşüncelerinden arınmak istiyorsan bu siteyi mutlaka ziyaret etmelisin. Zoom Quilt'e girdiğinde sonsuz bir döngüye sahip bir illüstrasyonun içinde sürekli ileri doğru “zoom” yaparak ilerliyorsun. Her yeni katman başka bir dünyaya açılıyor: Orta Çağ’dan bilim kurguya, rüyadan kabusa kadar her şey var. Gözlerin açık rüya görüyormuş gibi hissediyorsun! İstersen fonda sakin bir müzik açarak da ilerleyebilirsin. Gerçekten zihni boşaltmak için birebir.

Sitenin linkini şöyle bırakalım. 

2. Rahatlamak demişken şu siteyle devam edelim: A Soft Murmur!

'Bazen tek istediğim biraz huzur.' dediğin zamanlar bu web sitesini ziyaret etmek sana çok iyi gelebilir! A Soft Murmur, ortam seslerini kendi zevkine göre karıştırmanı sağlıyor. Yağmur sesi, deniz dalgası, kuş cıvıltısı gibi sesleri açıp kapatarak kendi huzurlu atmosferini yaratabiliyorsun. Özellikle çalışırken, kitap okurken ya da kafanı dağıtmak istediğinde harika bir seçenek! Reels izlemek yerine yerine ruhunu dinlendirmek istersen, ilk durağın burası olabilir.

Sitenin linki burada

3. Kumla oynamayı özleyenler buraya: This Is Sand!

Kumla oynamayı özleyenler için terapi gibi web sitesi! Bu sitede, fare ile gerçekçi kum tanecikleri dökerek yaratıcılığını konuşturabilirsin. Renkleri karıştırıp gölgeler ekleyebiliyorsun. Kısacası kumla ne istersen onu yapıyorsun. Hem yaratıcı hem de rahatlatıcı bir deneyim. Özellikle stresli zamanlarda birkaç dakika geçirmek bile iyi gelebiliyor.

Sitenin linki şurada

4. Pencereden bakmayı sevenler için: Window Swap!

Dünyanın dört bir yanından insanların pencere manzaralarına bakmak ister misin? Bu siteyle bir tıkla New York’taki bir evin sokağına ya da Oslo'daki bir dağ evinin huzurlu manzarasına eşlik ediyorsun. Her görüntü gerçek ve insanlar bu görüntüleri kendi evlerinden gönderiyor! Evde sıkışıp kaldığın anlarda ufak bir kaçış yaşamak ve hayallere dalmak için birebir. 

Sitenin linkini buraya bıraktık. 

5. Zamanda yolculuk yapmanı sağlayacak o site: Radiooooo!

Radiooooo (evet, 5 tane “o” ile yazılıyor!) seni zamanda yolculuğa çıkarıyor!  Harita üzerinden bir ülke seçiyorsun ve ardından dinlemek istediğin dönemi belirliyorsun. 1900’ler mi, 80’ler mi yoksa günümüz mü? Sonra o dönem ve o ülkeye ait müzikler çalmaya başlıyor. Böylece, 1960’larda Japonya’da neler dinleniyordu diye merak edip bir anda kendini bir Japon caz parçası dinlerken bulabiliyorsun. Müzik tutkunları için mükemmel bir site. 

Linkini de şöyle bırakıyoruz. 

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6. Sadece eğlenmek istiyorum diyorsan, burayı ziyaret edebilirsin: The Useless Web!

Adı üstünde, ffaydasız ama çok eğlenceli bir web sitesi! Bu siteye girip “Take me to a useless website” butonuna bastığında, seni rastgele saçma ama komik bir siteye yönlendiriyor. Her seferinde neyle karşılaşacağın belli değil, bu da işin sürprizli kısmı! Boş zamanları doldurmak için birebir. 

Siteye şuradan ulaşabilirsin. 

7. Little Alchemy 2 ile biraz da oyun oynayalım!

'Toprak + su = çamur' gibi basit birleşimlerle başlayıp zamanla yüzlerce elementin açıldığı bir oyun düşün. Little Alchemy 2’de amacın, dört temel elementten yola çıkarak evrendeki her şeyi üretmek! Kulağa heyecanlı geliyor değil mi? Hem eğlenceli hem de eğitici. Oyun, sade tasarımlı olduğu gibi sürükleyici de! Basit göründüğüne bakma, oynadıkça keşfetmek harika olacak!

Siteye şuradan ulaşabilirsin. 

8. Sonsuzluğa adım atmaya hazır olun: Falling Falling!

Bu site seni sonsuz bir renk ve ses yağmuruna tutuyor. Ekrandaki renk geçişleriyle birlikte tempo da giderek artıyor ve tam anlamıyla ekrana kilitleniyorsun. İlk başta “Bu ne ya?” diyeceksin ama sonra kendini bir noktaya sabit bakarken bulabilirsin! Tıpkı meditasyon gibi düşün. Özellikle gece geç saatlerde deneyince etkisi bambaşka oluyor. 

Sitenin linki burada

9. Biraz da yaratıcılık: Incredibox!

Beatbox’la aranın iyi olup olmaması hiç fark etmez! Incredibox, sürükle-bırak yöntemiyle kendi müziğini oluşturabileceğin bir site! Her karakterin farklı bir ses efekti var; vokal, bas, melodi... Hepsini üst üste koyarak kendi mini şarkını yaratıyorsun. Çok eğlenceli değil mi? Ritim yakaladığında, ortaya çıkardığın parçalara inanamayacaksın! Bu siteye girdiğine dakikalar su gibi akıp gidiyor. 

Linki şöyle bıraktık. 

10. Weird or Confusing ile tuhaf keşifler yapmaya ne dersin?

Tuhaf ve rastgele seçilmiş bir şeyler mi arıyorsun? Bu site seni her tıkladığında komik ve bazen “bu gerçek mi?” dedirten eşyalarla dolu bir alışveriş sitesine yönlendiriyor. Dev kedi kafası mı dersin, LED’li parmak mı, nugget anahtarlık mı... Her şey var. Almak gibi bir niyetin yok ama göz gezdirmek bile keyifli. Belki birine komik bir hediye almak için fikir bile verebilir. 

Siteye şuradan bakabilirsin. 

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11. Odaklanmak için birebir: Pixel Thoughts!

Bazen sadece bir düşünceye odaklanmak ve kafanı boşaltmak istersin ya hani, işte bu site tam da onun için var. Sayfaya girip kafanı kurcalayan herhangi bir cümleyi yazıyorsun, ardından site bu düşünceyi 60 saniyelik bir meditasyon eşliğinde yavaşça silip evrene bırakıyor. Arka planda sakin bir müzik, yıldızlarla dolu bir ekran, ve yazının yavaşça kaybolması derin bir rahatlama hissi veriyor. Özellikle kaygılı bir anındaysan, bunu küçük ama etkili bir mola gibi düşünebilirsin. 

Linki de burada

12. Neal.fun ile bambaşka keşifler yapmaya hazır ol!

Bu site, internetteki en yaratıcı ve eğlenceli deneyimlerin toplandığı bir dijital alan! “The Deep Sea” ile denizin katmanlarına inebilir ya da “Draw Logos from Memory” ile markaların logolarını çizmeye çalışabilirsin. Her biri birbirinden farklı ama bağımlılık yapıcı mini projeler içeriyor. Siteye girdiğinde hepsini denemek istiyorsun ve saatler geçip gidiyor.

Siteye şuradan girebilirsin. 

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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