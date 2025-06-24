Instagram’da Reels Kaydırır Gibi Dolaşabileceğiniz 12 İlginç Web Sitesi
Biliyoruz, sen de Instagram’da reels’lara gömülüp zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Peki sana daha ilginç seçenekler sunsak... Tek bir tıkla bambaşka dünyalara açılabileceğin web sitelerini keşfetmek istiyorsan bu içerik tam senlik! İşte, “Bunu daha önce nasıl fark etmemişim?” diyeceğin birbirinden eğlenceli web siteleri. 👇
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1. Saatlerce dalıp gidebileceğiniz o site: Zoom Quilt!
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2. Rahatlamak demişken şu siteyle devam edelim: A Soft Murmur!
3. Kumla oynamayı özleyenler buraya: This Is Sand!
4. Pencereden bakmayı sevenler için: Window Swap!
5. Zamanda yolculuk yapmanı sağlayacak o site: Radiooooo!
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6. Sadece eğlenmek istiyorum diyorsan, burayı ziyaret edebilirsin: The Useless Web!
7. Little Alchemy 2 ile biraz da oyun oynayalım!
8. Sonsuzluğa adım atmaya hazır olun: Falling Falling!
9. Biraz da yaratıcılık: Incredibox!
10. Weird or Confusing ile tuhaf keşifler yapmaya ne dersin?
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11. Odaklanmak için birebir: Pixel Thoughts!
12. Neal.fun ile bambaşka keşifler yapmaya hazır ol!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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