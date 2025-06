Instagram’da Reels Kaydırır Gibi Dolaşabileceğiniz 12 İlginç Web Sitesi

Adı üstünde, ffaydasız ama çok eğlenceli bir web sitesi! Bu siteye girip “Take me to a useless website” butonuna bastığında, seni rastgele saçma ama komik bir siteye yönlendiriyor. Her seferinde neyle karşılaşacağın belli değil, bu da işin sürprizli kısmı! Boş zamanları doldurmak için birebir.

Siteye şuradan ulaşabilirsin.