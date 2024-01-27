İnsanların Konuyu Çok Farklı Anlayıp Bambaşka Yorumladığı 15 Efsanevi Film
İnsanların Konuyu Çok Farklı Anlayıp Bambaşka Yorumladığı 15 Efsanevi Film
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kitaplar gibi filmler de birçok farklı şekillerde yorumlanmaya ve anlanmaya açıklardır. Bugün sizler için derlediğimiz bu içeriğimizde anlamı çok yanlış yorumlanan filmler nelermiş hep birlikte görelim...👇
Film bilgileri TMDB'den alınmıştır.
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1. "Goodfellas filmi ne kadar mafya güzellemesi yapıyor gibi gözükse de aslında mafyaların çirkin yönlerini gösteriyor. Bir çok karakter çok kötü şekillerde ölüyor mesela."
2. "Wolf Of Wall Street film aslında günümüzün 'toksik verimlilik kültürü' üzerinde bir eleştiridir. İnsanların aç gözlülük ve cehaletini gösteren film çok yanlış anlaşıldı..."
3. "Disiplin ve pratiğin müzikteki önemini gösteren film olarak bilinen Whiplash aslında takıntının yanında getirdiği nefret ve yalnızlığı gösteriyor."
4. "A Clockwork Orange filmi yanlış anlaşılmaya çok açık. Kitabını okumayan birisi sadece filmi izleyerek verilmek istenen 'çeteleşen bireylerin ne kadar korkutucu olabileceği' mesajını anlamayabilir."
5. "Romeo ve Juliet'in hikayesi trajik aşk gibi gözükse da aslında ailelerin birbirine olan yıkıcı nefretini gösteriyor."
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6. "Into the Wild filmi hayatın yoruculuğunu geride bırakıp basit hayatlar yaşamaya ilham vermemeliydi. Aslında tüm hikaye trajik bir olaydan ibaret."
7. "Kitabı gibi yanlış anlaşılan Lolita filmi romantik bir film değil aksine tam bir korku filmi."
8. "Full Metal Jacket filmi savaşın bireyleri nasıl insanlıktan çıkardığı ile ilgiydi ama millet onun yerine ünlü rolleri komik bulup her yerde onların repliklerini kullandı."
9. "Finding Nemo kesinlikle çok yanlış olmuş olsa gerek ki filmden sonra palyaço balığı satışları tavan yaptı..."
10. "Joker karakterini gibi sorunlu bir karakteri idol olarak görmek, hikayeye hiç doğru bir yaklaşım değil..."
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11. "Scarface filminde Tony Montana karakterini sevenler herhalde filmin ilk yarısını izleyip bırakmışlar."
12. "Özellikle de popüler kültürle birlikte idolleşen American Psycho filmi aslında bir sadece toplumsal bir eleştiri."
13. "Inception filminin sonu çok yanlış yorumlanıyor. Herkes karakter rüya da mı gerçek hayatta mı diye tartışırken aslında karakterin bunu artık umursamadığını fark etmiyor."
14. "Carrie filminin baş rolünü kötü bir karakter olarak yorumlayanlar aslında baş rolün etrafındaki insanların ne kadar kötü olduğunu görmezden geliyor."
15. "Scott Pilgrim vs the World filminin baş rolü kesinlikle idolleştirilmemeli. Karakter herkese pislik gibi davranan garip bir herifin teki!"
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