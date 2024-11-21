Saygı1’in Yeni Konuğu Olan Sertab Erener’in Aşık Olduğumuz 12 Şarkısı
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Saygı1’in Yeni Konuğu Olan Sertab Erener’in Aşık Olduğumuz 12 Şarkısı
Sertab Erener'in hisleri ve yaşanmışlıkları anlatma şekli o kadar kendine has ki, bu yüzden şarkıları bizi her zaman etkilemeyi başarıyor. Bu içeriğimizde Sertab Erener'in en sevdiğimiz şarkılarına yer verdik...
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1. Sertab Erener - Olsun
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2. Sertab Erener - Bir Çaresi Bulunur
3. Sertab Erener - Bu Böyle
4. Sertab Erener - Koparılan Çiçekler
5. Sertab Erener - Yanarım
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6. Sertab Erener - Vur Yüreğim
7. Sertab Erener - Aşk
8. Sertab Erener - Söz Bitti
9. Sertab Erener - Tek Başıma
10. Sertab Erener - Bir Damla Gözlerimde
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