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Saygı1’in Yeni Konuğu Olan Sertab Erener’in Aşık Olduğumuz 12 Şarkısı

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etiket Saygı1’in Yeni Konuğu Olan Sertab Erener’in Aşık Olduğumuz 12 Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
21.11.2024 - 21:56

Sertab Erener'in hisleri ve yaşanmışlıkları anlatma şekli o kadar kendine has ki, bu yüzden şarkıları bizi her zaman etkilemeyi başarıyor. Bu içeriğimizde Sertab Erener'in en sevdiğimiz şarkılarına yer verdik...

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1. Sertab Erener - Olsun

2. Sertab Erener - Bir Çaresi Bulunur

3. Sertab Erener - Bu Böyle

4. Sertab Erener - Koparılan Çiçekler

5. Sertab Erener - Yanarım

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6. Sertab Erener - Vur Yüreğim

7. Sertab Erener - Aşk

8. Sertab Erener - Söz Bitti

9. Sertab Erener - Tek Başıma

10. Sertab Erener - Bir Damla Gözlerimde

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11. Sertab Erener - Yolun Başı

12. Sertab Erener - Aşk Ölmez, Biz Ölürüz

Radlands
Radlands
Onedio Üyesi
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