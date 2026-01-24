İnsanlara Gerçekten Güvenebilir misin?
Güven, hayatın her alanında karşımıza çıkan, ilişkilerimizi şekillendiren, hatta ve hatta hayat kalitemizi belirleyen bir faktör. İster aşk hayatımızda, ister iş hayatımızda, isterse dostluklarımızda olsun, güvene olan ihtiyacımız tartışılmaz bir gerçek. Peki, bu kadar önemli olan güveni nasıl kazanabiliriz ve en önemlisi, insanlara gerçekten güvenebilir miyiz?
1. Sırlarını çoğu zaman başkalarıyla paylaşır mısın?
2. Yeni tanıştığın insanlara hızlıca ısınır mısın?
3. Birisi seni hayal kırıklığına uğrattığında bile ikinci bir şans verir misin?
4. İnsanların genelde iyi niyetli olduğuna inanır mısın?
5. Bir arkadaşın söz verdiğinde bunu tutacağına güvenir misin?
6. Yardıma ihtiyacın olduğunda başkalarından destek istemekte zorlanmaz mısın?
7. İnsanların seni bilinçli olarak kullanmayacağını düşünür müsün?
8. Geçmişte yaşadığın kötü deneyimler güven duygunu tamamen yok etmedi mi?
9. Birisi sana bir şey anlattığında doğru söylediğini varsayar mısın?
10. Kontrol etmek yerine insanlara güvenmeyi tercih eder misin?
Yüksek Güven Düzeyi
Temkinli Güvenen
