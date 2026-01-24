onedio
İnsanlara Gerçekten Güvenebilir misin?

Sena Erdoğdu
24.01.2026 - 09:54

Güven, hayatın her alanında karşımıza çıkan, ilişkilerimizi şekillendiren, hatta ve hatta hayat kalitemizi belirleyen bir faktör. İster aşk hayatımızda, ister iş hayatımızda, isterse dostluklarımızda olsun, güvene olan ihtiyacımız tartışılmaz bir gerçek. Peki, bu kadar önemli olan güveni nasıl kazanabiliriz ve en önemlisi, insanlara gerçekten güvenebilir miyiz?

1. Sırlarını çoğu zaman başkalarıyla paylaşır mısın?

2. Yeni tanıştığın insanlara hızlıca ısınır mısın?

3. Birisi seni hayal kırıklığına uğrattığında bile ikinci bir şans verir misin?

4. İnsanların genelde iyi niyetli olduğuna inanır mısın?

5. Bir arkadaşın söz verdiğinde bunu tutacağına güvenir misin?

6. Yardıma ihtiyacın olduğunda başkalarından destek istemekte zorlanmaz mısın?

7. İnsanların seni bilinçli olarak kullanmayacağını düşünür müsün?

8. Geçmişte yaşadığın kötü deneyimler güven duygunu tamamen yok etmedi mi?

9. Birisi sana bir şey anlattığında doğru söylediğini varsayar mısın?

10. Kontrol etmek yerine insanlara güvenmeyi tercih eder misin?

Yüksek Güven Düzeyi

Her zaman kalbinin sesini dinleyip, insanlara güvenmeyi seçiyorsun. Bu özelliğin seni bir o kadar sıcakkanlı, bir o kadar da samimi ve sosyal biri haline getiriyor. Hayat seni zaman zaman zorlasa ve hayal kırıklıklarına uğrasan bile, güven duygusunu tamamen yitirmemeyi başarıyorsun. Bu, senin ne kadar güçlü bir kişilik olduğunu gösteriyor. Ancak unutma, her ne kadar insanlara güvenmeyi seçsen de, kendi sınırlarını korumayı da ihmal etmemelisin. Kendi değerlerini, hedeflerini ve duygusal sağlığını her zaman öncelikli tutmalısın. Bu, senin hem kendine hem de başkalarına karşı dürüst ve saygılı olmanı sağlar. Yani evet, insanlara güvenmeye devam et, ama unutma ki senin de kendine karşı sorumlulukların var!

Temkinli Güvenen

Her zaman kalbinin kapılarını insanlara sonuna kadar açmamışsın, belki de biraz gizemli biri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu, insanlara tamamen kapalı olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, onları hayatına dahil etmek için belirli bir süreçten geçiyorlar. Bu süreçte onların senin güvenini kazanmaları gerekiyor. Bunun sebebi, geçmişte yaşadığın deneyimler. Herkes gibi sen de hayatın acı-tatlı tecrübelerinden nasibini aldın ve bu tecrübeler seni daha güçlü bir birey haline getirdi. Bu tecrübeler sayesinde, kimlere güveneceğini ve kimleri hayatına alacağını çok iyi biliyorsun. Kendini koruma konusunda oldukça başarılısın ve bu durum, senin güçlü bir kişilik yapısına sahip olduğunu gösteriyor.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
