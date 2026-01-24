İnsanlara Gerçekten Güvenebilir misin?

Her zaman kalbinin sesini dinleyip, insanlara güvenmeyi seçiyorsun. Bu özelliğin seni bir o kadar sıcakkanlı, bir o kadar da samimi ve sosyal biri haline getiriyor. Hayat seni zaman zaman zorlasa ve hayal kırıklıklarına uğrasan bile, güven duygusunu tamamen yitirmemeyi başarıyorsun. Bu, senin ne kadar güçlü bir kişilik olduğunu gösteriyor. Ancak unutma, her ne kadar insanlara güvenmeyi seçsen de, kendi sınırlarını korumayı da ihmal etmemelisin. Kendi değerlerini, hedeflerini ve duygusal sağlığını her zaman öncelikli tutmalısın. Bu, senin hem kendine hem de başkalarına karşı dürüst ve saygılı olmanı sağlar. Yani evet, insanlara güvenmeye devam et, ama unutma ki senin de kendine karşı sorumlulukların var!