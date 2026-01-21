Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testinde 10/10 Yapabilecek misin?
Heyecanla beklediğiniz an geldi! Kendinizi Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı tarihine bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Peki, bu muhteşem tarihin ne kadarına hakimsiniz? İşte karşınızda, Osmanlı tarihi hakkında genel bilgilerinizi ölçeceğiniz, birbirinden ilginç sorularla dolu bir test!
1. Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'ye gönderdiği para ve armağanları götüren kafileye ne ad verilir?
2. Osmanlı Dönemi'nde azınlıklara ait mahkemeler hangisiydi?
3. Yıldırım Bayezid'in, İstanbul'un kuşatılmasını kolaylaştırmak için inşa ettirdiği yapı hangisidir?
4. Osmanlı padişahlarından altı tanesi hangi ortak ismi kullanmıştır?
5. Hangi Osmanlı Padişahı Manisa'da şehzadelik yapmıştır?
6. Padişah Genç Osman'ın öldürüldüğü zindanlar neresidir?
7. Ankara Savaşı'nda sonra başlayan ve taht kavgaları ile padişahsız geçen süreye ne ad verilir?
8. Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi kaçıncı yüzyıla denk gelir?
9. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak atadığı bilim insanı kimdir?
10. Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde lağvedilmiştir?
