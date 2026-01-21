onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

Osmanlı Tarihi Genel Kültür Testinde 10/10 Yapabilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
21.01.2026 - 13:01

Heyecanla beklediğiniz an geldi! Kendinizi Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı tarihine bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Peki, bu muhteşem tarihin ne kadarına hakimsiniz? İşte karşınızda, Osmanlı tarihi hakkında genel bilgilerinizi ölçeceğiniz, birbirinden ilginç sorularla dolu bir test!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'ye gönderdiği para ve armağanları götüren kafileye ne ad verilir?

1. Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'ye gönderdiği para ve armağanları götüren kafileye ne ad verilir?

2. Osmanlı Dönemi'nde azınlıklara ait mahkemeler hangisiydi?

2. Osmanlı Dönemi'nde azınlıklara ait mahkemeler hangisiydi?

3. Yıldırım Bayezid'in, İstanbul'un kuşatılmasını kolaylaştırmak için inşa ettirdiği yapı hangisidir?

3. Yıldırım Bayezid'in, İstanbul'un kuşatılmasını kolaylaştırmak için inşa ettirdiği yapı hangisidir?

4. Osmanlı padişahlarından altı tanesi hangi ortak ismi kullanmıştır?

4. Osmanlı padişahlarından altı tanesi hangi ortak ismi kullanmıştır?

5. Hangi Osmanlı Padişahı Manisa'da şehzadelik yapmıştır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Padişah Genç Osman'ın öldürüldüğü zindanlar neresidir?

6. Padişah Genç Osman'ın öldürüldüğü zindanlar neresidir?

7. Ankara Savaşı'nda sonra başlayan ve taht kavgaları ile padişahsız geçen süreye ne ad verilir?

7. Ankara Savaşı'nda sonra başlayan ve taht kavgaları ile padişahsız geçen süreye ne ad verilir?

8. Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi kaçıncı yüzyıla denk gelir?

8. Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemi kaçıncı yüzyıla denk gelir?

9. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak atadığı bilim insanı kimdir?

9. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya Medresesi'ne müderris olarak atadığı bilim insanı kimdir?

10. Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde lağvedilmiştir?

10. Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde lağvedilmiştir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın