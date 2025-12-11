onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Influencer Başak Karahan, Hamilelik Haberini Duyurdu

Influencer Başak Karahan, Hamilelik Haberini Duyurdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 23:35

Yakın zamanda bir süredir birliktelik yaşadığı Halil Ünlü ile dünyaevine giren Başak Karahan’dan müjdeli haber geldi. Sevilen influencer, “Artık 3 kişiyiz” paylaşımıyla bebek beklediklerini duyurdu. Fotoğraflara adeta beğeni yağdı. Gelin birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başak Karahan ile Halil Ünlü eylül ayında hayatlarını birleştirmişti.

Başak Karahan ile Halil Ünlü eylül ayında hayatlarını birleştirmişti.

Evliliğin yaklaşmasıyla birlikte Karahan’ın eski erkek arkadaşı Enes Batur’un göndermeli paylaşımları ve şüphe toplayan hareketleri gündem olmuştu. Enes Batur’un ilk popülerlik yıllarında yanında Başak Karahan vardı ancak ikili ayrılalı 7 yıl olmuş ve göndermeli paylaşımlar artık çift için can sıkmaya başlamıştı. Hal böyle olunca Karahan, Batur’a 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

Tüm bunlara rağmen harika bir düğünle evlenen çift şimdiyse bebek sahibi olacaklarını duyurdu!

Tüm bunlara rağmen harika bir düğünle evlenen çift şimdiyse bebek sahibi olacaklarını duyurdu!

Başak Karahan, anne olacağını Instagram hesabından yaptığı romantik paylaşımla açıkladı. 

“Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz, Artık üç kişiyiz 👼 🤍”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
5
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın