Influencer Başak Karahan, Hamilelik Haberini Duyurdu

Evliliğin yaklaşmasıyla birlikte Karahan’ın eski erkek arkadaşı Enes Batur’un göndermeli paylaşımları ve şüphe toplayan hareketleri gündem olmuştu. Enes Batur’un ilk popülerlik yıllarında yanında Başak Karahan vardı ancak ikili ayrılalı 7 yıl olmuş ve göndermeli paylaşımlar artık çift için can sıkmaya başlamıştı. Hal böyle olunca Karahan, Batur’a 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.