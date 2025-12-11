Influencer Başak Karahan, Hamilelik Haberini Duyurdu
Yakın zamanda bir süredir birliktelik yaşadığı Halil Ünlü ile dünyaevine giren Başak Karahan’dan müjdeli haber geldi. Sevilen influencer, “Artık 3 kişiyiz” paylaşımıyla bebek beklediklerini duyurdu. Fotoğraflara adeta beğeni yağdı. Gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak Karahan ile Halil Ünlü eylül ayında hayatlarını birleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bunlara rağmen harika bir düğünle evlenen çift şimdiyse bebek sahibi olacaklarını duyurdu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın