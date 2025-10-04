onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.10.2025 - 09:04

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

4 - 10 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL

  • Doğuş Filiz Siyah Çay 1 Kg 199 TL

  • Torku Favorimo Kek 20x30 gr 75 TL

  • 7Days Çikolata Dolgulu Kruvasan 60 gr 22,50 TL

  • Original Gourmet Çikolatalı Kruvasan 60 gr 17,50 TL

  • Doğuş / Balküpü / Nar Toz Şeker 1 Kg 47,50 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 199,50 TL

  • Vernel Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 99,90 TL

  • Bingo Soft Yumuşatıcı 4 Litre 149 TL

  • Bingo Pro Blaşık Makinesi Kapsülü 36'lı 155 TL

  • Ariel Toz Deterjan 4 Kg 215 TL

  • Molfix Çocuk Bezi 225 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi 200 ml 144,90 TL

  • Gillette Venus Çift Bıçak Tıraş Bıçağı 5'li 65 TL

  • Gillette Blue 3 Tıraş Bıçağı 3'lü 125 TL

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 169 TL

  • Kaanlar / Sek Tereyağı 500 gr 199 TL

  • Kebir Tereyağı 500 gr 219 TL

  • İçim Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 139 TL

  • Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 850 gr 159 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 169 TL

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 300 gr 85 TL

  • Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 99 TL

  • Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 gr 89 TL

  • Maret Dana Uzun Sosis 210 gr 84,50 TL

  • Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 25 TL

  • Nestle Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 64,50 TL

Dr. Oetker Çeşitleri

Fairy sıvı bulaşık deterjanı ürünlerinde %35'e varan indirim

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;

👇

  • Duru Şampuan 600 ml 75 TL

İkinci üründe %50 indirim👇

Tazenin Yıldızları

9 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL

  • Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 16.999 TL

  • Fobem 43' FHD Android Led Tv 8.499 TL

  • Onvo 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL

  • Onvo 55' Frameless 4K UHD QLED Google Tv 16.999 TL

Revolt RSX3 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

  • Revolt RSX5 125 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

  • Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 7.999 TL

Beyaz eşyalarda yer alan avantajlı fiyatlara buradan göz atmayı unutma.

Kiwi Ultrasonic Hava Nemlendirici 899 TL

  • Homend Stand Mikser 4.499 TL

  • Arzum Starry El Blender Seti 1.799 TL

  • English Home Şarjlı Dikey Süpürge 4.199 TL

  • Pierre Cardin İyonik Saç Kurutma Makinesi 999 TL

  • Kiwi Otomatik Narenciye Sıkacağı 449 TL

  • Onvo Erkek Kişisel Bakım Seti 999 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 299 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

  • Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 1.399 TL

  • Onvo Otomatik Kahve Makinesi 14.999 TL

  • Onvo Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Kiwi Ana Kucağı 3.999 TL

  • Bebek Nevresim Takımı 379 TL

  • Bebek Lastikli Pamuklu Penye Çarşaf 99,50 TL

  • Elegans Çift Katlı Anne Bebek Çanta 649 TL

  • Çok Amaçlı Pamuklu Bez Çanta 89,50 TL

  • Pierre Cardin İzotermik Çanta 289 TL

  • Piranha Bebek IP Kamera 999 TL

  • Kız / Erkek Bebek Takım 199 TL

  • Bebek Beyaz Kısa Kollu Body 65 TL

  • Kız / Erkek Çocuk Sweatshirt 2'li 199 TL

  • Bebek Kapüşonlu Çıtçıtlı Sweat 149 TL

Hascevher Buharlı Metal Tencere 399 TL

  • Güral Porselen Mama Tabak Seti 2'li 229 TL

  • Kase Seti 4'lü 229 TL

  • 3 Bölmeli Toz Mama Kabı 49,50 TL

  • Mama Kavanozu 29,50 TL

  • Bebek Güvenlik Ürünleri 35 TL

Fisher Price Oyuncak Uzaktan Kumanda 479 TL

  • Oyuncak İkili Kaya Davul Set 439 TL

  • Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 219 TL

  • Oyuncak Plastik Çıngıraklı Top 99,50 TL

  • Oyuncak Işıklı Hayvanlı Piyano 219 TL

  • Oyuncak Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı 209 TL

  • Kaplumbağa Lazımlık 299 TL

  • Oyuncak Dönen Kule 349 TL

  • Led Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooter 699 TL

Luminarc Tabak Çeşitleri 55 TL

  • Emaye Kek ve Tart Kalıbı 99,50 TL

  • Paşabahçe Karaman Kase 6'lı 139 TL

  • Dondurma / Tatlı Kasesi 29,50 TL

  • Hascevher Metal Sosluk Tava 289 TL

  • Cem Döküm Sahan 299 TL

  • Rakle Bambu Kapaklı Baharatlık 99,50 TL

  • Figürlü Saklama Kabı 4'lü 49,50 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kabı 139 TL

  • Muz Saklama Kabı 20 TL

  • Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara 199 TL

  • Mutfak Rendesi 39,50 TL

  • Salata Kurutucu 199 TL

  • 5 Parça Salata Seti 149 TL

  • Standlı Kesim Panosu 3'lü 249 TL

  • Vip Ahmet Vakumlu Saklama Kabı Seti 3'lü 149 TL

  • 8 Parça Poşet Klipsi 25 TL

  • Kavanoz Seti 3'lü 99,50 TL

  • Renkli Pipetli Kulplu Bardak 2'li 169 TL

  • 2 Katlı Lunch Box 149 TL

  • Saklama Kabı 6'lı 149 TL

  • Plastik Askı 5'li 69,50 TL

  • Çikolata ve Bisküvi Saklama Kabı 49,50 TL

  • İlaç Kutusu 20 TL

  • Ahşap Saplı Metal Tepsi 149 TL

  • Dekoratif Duvar Saati 229 TL

Şeffaf Kova 85 TL

  • Şeffaf Maşrapa 20 TL

  • Katlanır Küvet 499 TL

  • Bebek Banyo Oturağı 299 TL

  • 2 Katlı Bebek Basamak 149 TL

  • Çocuk Klozet Adaptörü 69,50 TL

  • Mama Sandalyesi 599 TL

  • Küçük Çocuk Koltuğu 129 TL

  • Bebek Askısı 6'lı 49,50 TL

  • Elastik Taşıma Sepeti 179 TL

  • Kutulu Lastik Toka 59,50 TL

  • Figürlü Lastik ve Mandal Toka 29,50 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kutusu 39,50 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kabı 49,50 TL

👇

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

10 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

  • Kumtel Mutfak Robotu 1.390 TL

  • Kumtel Sprey Yağdanlık 200 ml 89 TL

  • Heifer Cam Kettle 999 TL

  • Heifer Çubuk Blender 890 TL

  • Heifer Dijital Tartı 499 TL

  • House Pratik Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası 475 TL

  • House Pratik Şarjlı Banyo Fırçası HP87 699 TL

  • Blaupunkt Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.490 TL

  • Polosmart Şarjlı Döner Başlıklı Diş Fırçası 399 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC74 399 TL

  • Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC75 399 TL

  • Polosmart Saç Düzleştirici PSC71 399 TL

  • Philips Hibrit Tıraş Makinesi 749 TL

  • Blue Flamingo Buzlu Cam Dekoratif Gaz Lambası 349 TL

Beyaz eşyalarda yer alan avantajlı fiyatlara buradan göz atmayı unutma.

Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 19.900 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 18.900 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 599 TL

  • Omix X5 Cep Telefonu + TWS Kulaklık 5.890 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 2 USB 149 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 20w Pd+Usb3.0 249 TL

  • Polosmart Duvar Şarjı 65 W, Usb + Pd 649 TL

  • Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Lightning 79 TL

  • Polosmart Şarj Kablosu Usb to Lightning 79 TL

  • Polosmart Şarj Kablosu Usb to Type-C 79 TL

  • Polosmart Şarj Kablosu Type-C to Type-C 79 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

  • Polosmart Masaüstü Tripod 349 TL

  • Polosmart Telefon ve Tablet Tutacağı 129 TL

  • Polosmart Araç Şarjı Usb+Typec Hızlı 149 TL

Hobi Olta Takımı 849 TL

  • Olta Sehpası  319 TL

  • Olta Kamışı 420 cm 1.390 TL

  • Olta Makinesi 1.590 TL

  • Olta Misinası 200m 149 TL

  • Misina Sarma Aparatı 13,7x4 cm 69 TL

  • Kafa Lambası 3 Farklı Mod 115 TL

  • Organizer Kutu 119 TL

  • Işıldak Pil Dahil Değildir 169 TL

  • Monofilament Misina 129 TL

  • Fotokopi Kağıdı 80 gr 500’lü 119 TL

  • Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL

  • Çevirmeli Canvas Boyama Seti 289 TL

  • Köpük Hamur 5 gr 29 TL

  • Eva Mozaik Taşlı Boyama Seti 59 TL

  • Şövaleli Tuval 169 TL

Balıkçı Pensesi Çelik Pense Ucu Karabina Askısı 149 TL

  • Sahte Balık Kaşık 9 cm 40 gr 149 TL

  • Sahte Balık Kaşık 129 TL

  • Sahte Balık Klipsi 59 TL

  • Fırdöndü 5 cm 49 TL

  • Balıkçı Kancası 13,5x22,1 mm 45 TL

  • Balıkçı Makası 55 TL

  • Balık Kavrama Aparatı 79 TL

  • Klipsli Olta Zili 55 TL

  • Fosfor 47 TL

  • Olta Ucu Işığı 79 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri Farklı Renk ve Çeşitlerde 49 TL

  • Sahte Balık 13,5 cm 15,3 gr 89 TL

  • Sahte Balık 8 cm 20 gr 99 TL

  • Sahte Balık 7,5 cm 22 gr 79 TL

  • Sahte Balık 7,1 cm 12 gr 99 TL

  • Sahte Balık 8,1 cm 21 gr 119 TL

  • Silikon Sahte Kurt 5 cm 69 TL

  • Silikon Sahte Kurbağa 6 cm 12,4 gr 69 TL

  • Silikon Sahte Balık 9 cm 12,5 gr 119 TL

  • Silikon Sahte Kurt 10 cm 69 TL

  • Silikon Sahte Balık 85 TL

  • Silikon Karides 10 cm 13 gr 85 TL

  • Skirt Zoka 9 cm 16 gr 79 TL

  • Zoka 10 gr 55 TL

  • Yem Bağlama İpi 2x250 m 109 TL

  • Yem Bıçağı 179 TL

Lotto Tam Fermuar Polar Üst Erkek Ekstra Isı Yalıtımı 299 TL

  • Termal Tayt  199 TL

  • Lotto Tam Fermuar Polar Üst Kadın 299 TL

  • Kışlık Gömlek Erkek 249 TL

  • North Pacific Tam Fermuarlı Polar Üst Çocuk 239 TL

  • Ören Bayan Penye Şal ~70x170 cm 85 TL

  • Rubenis Şemsiye 189 TL

  • Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek 85 TL

  • Oltalı 2'li Dikiş İpi 75 TL

  • Oltalı Dikiş İpliği 49 TL

  • Üçbaşak 2'li Dikiş İpi 75 TL

  • Ören Bayan Transparan İplik 39 TL

  • Ören Bayan İğne Oyası İpliği 20 gr 12 TL

  • Altınbaşak 10'lu Dikiş Seti 145 TL

  • Altınbaşak 5'li Dikiş Seti 89 TL

  • Altınbaşak Yazma İpliği 20 gr 12 TL

  • Piccolo Mondi Oyun Çadırı 329 TL

  • Konuşan Defne Bebek 479 TL

  • Keskin Color 1000 Parça Puzzle 99 TL

  • Dönüşen Robotlar 129 TL

  • EOLO Beyin Geliştirme Kitapları 29 TL

  • Nostaljik Kıyafet Giydirme Kitapları 39 TL

  • Sürpriz Kokulu Pelüş Oyuncaklar 179 TL

  • Oyuncak Meyveli Gitar 129 TL

Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 110 cc 219 TL

  • Glass in Love Cam Kase 1500 cc 189 TL

  • Glass in Love Cam Kase 235 cc 179 TL

  • Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 30x20 cm 269 TL

  • Benante Hayvan Figürlü Kupa 360 cc 199 TL

  • Benante 3 Bölmeli Sunumluk 28 cm 165 TL

  • 7 Parça Kahvaltı Seti 2 Adet Kase 10 cm 399 TL

  • Benante Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 179 TL

  • Benante Bambu Sunumluk 50x15 cm 189 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 510 cc 55 TL

  • Berlin Çelik Karnıyarık Tencere 30 cm 729 TL

  • Kızartma Tenceresi 22 cm 359 TL

  • Chef's Bıçak Seti 299 TL

  • Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi ~23x23 cm 39 TL

  • Bonero Ocak Üstü Tost Tavası 649 TL

  • Chef's Tava 28 cm 259 TL

  • Rooc Mutfak Makası 55 TL

  • Dekorlu Emaye Kase 1,1 Litre 175 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 32x21.5 cm 99 TL

  • Hobby Life Matara 730 ml 119 TL

  • Bölmeli Organizer Kutu 4 Litre 125 TL

  • Okyanus Home Mutfak Gereçleri 45 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 27x11 cm 79 TL

  • Hobby Life Bölmeli Poşet Çay Kutusu 14,5x21,5 cm 59 TL

  • Desenli Saklama Kabı 1,8 Litre 59 TL

  • Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 25 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimler burada.

ŞOK 4 - 7 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 299 TL

  • Lisanslı Çocuk Kol Saati 149 TL

  • Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 349 TL

  • Kız/Erkek Çocuk Panduf 169 TL

  • Lisanslı Çocuk Kol Saati 149 TL

  • Lisanslı Kırlent 149 TL

  • Harry Potter Lisanslı Su Bardağı 59,95 TL

  • Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL

İndirimli oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

Yazar Kasa 299 TL

  • Doktor Seti 100 TL

  • Chef Pizza Seti Tepsi 149 TL

  • Güzellik Seti Büyük Terlikli 149 TL

  • Yazı Tahtası 129 TL

  • Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 75 TL 

  • Sürtmeli Dino İş Makineleri 129 TL 

  • Metal Çek-Bırak Şehir Kamyonları 179 TL 

  • Robota Dönüşen Araçlar 79,95 TL 

  • Kurbağa Top Yakalama Oyunu 179 TL

  • 4x4 Monster Truck 299 TL 

  • Müzikli Direksiyon 119 TL

