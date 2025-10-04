İndirim Günleri Başlıyor! 4 - 10 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 10 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
4 - 10 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li 279 TL
Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169 TL
Dr. Oetker Çeşitleri
Fairy sıvı bulaşık deterjanı ürünlerinde %35'e varan indirim
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde;
İkinci üründe %50 indirim👇
Tazenin Yıldızları
9 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65" UHD VIDAA Tv 24.999 TL
Revolt RSX3 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL
Kiwi Ultrasonic Hava Nemlendirici 899 TL
Kiwi Ana Kucağı 3.999 TL
Hascevher Buharlı Metal Tencere 399 TL
Fisher Price Oyuncak Uzaktan Kumanda 479 TL
Luminarc Tabak Çeşitleri 55 TL
Şeffaf Kova 85 TL
10 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 19.900 TL
Hobi Olta Takımı 849 TL
Balıkçı Pensesi Çelik Pense Ucu Karabina Askısı 149 TL
Lotto Tam Fermuar Polar Üst Erkek Ekstra Isı Yalıtımı 299 TL
Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 110 cc 219 TL
ŞOK 4 - 7 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 299 TL
Yazar Kasa 299 TL
