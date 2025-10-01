onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
4 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket 4 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
01.10.2025 - 17:28

ŞOK 4 - 7 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 4 - 7 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 299 TL

Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 299 TL

  • Lisanslı Çocuk Kol Saati 149 TL

  • Lisanslı Çocuk Pijama Takımı 349 TL

  • Kız/Erkek Çocuk Panduf 169 TL

  • Lisanslı Çocuk Kol Saati 149 TL

  • Lisanslı Kırlent 149 TL

  • Harry Potter Lisanslı Su Bardağı 59,95 TL

  • Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL

İndirimli oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

Yazar Kasa 299 TL

Yazar Kasa 299 TL

  • Doktor Seti 100 TL

  • Chef Pizza Seti Tepsi 149 TL

  • Güzellik Seti Büyük Terlikli 149 TL

  • Yazı Tahtası 129 TL

  • Aksesuarlı Köpek Bakım Seti 75 TL 

  • Sürtmeli Dino İş Makineleri 129 TL 

  • Metal Çek-Bırak Şehir Kamyonları 179 TL 

  • Robota Dönüşen Araçlar 79,95 TL 

  • Kurbağa Top Yakalama Oyunu 179 TL

  • 4x4 Monster Truck 299 TL 

  • Müzikli Direksiyon 119 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın