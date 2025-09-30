onedio
7 Ekim 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 7 Ekim 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
30.09.2025 - 14:57

7 Ekim Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Dost Şeftalili Pastörize Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 500 gr 235 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 289 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • Peysan Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Edirne Beyaz Peyniri 425 gr 139,50 TL

  • Güneşoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 299 TL

  • Onefis Etli Ekmek 400 gr 189 TL

  • Superfresh Pizza Tost 200 gr 55 TL

  • Lezita Piliç Döner 200 gr 45 TL

  • Dost Ballı Kaymak 200 gr 64,50 TL

  • Aytaç Piliç Pepperoni Salam 500 gr 69 TL

  • Unlüx Pizza Tabanı 450 gr (25 cm) 37,50 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Finger 1000 gr 189 TL

  • Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 gr 47,50 TL

  • Namet Soslu Dana Döner 300 gr 127,50 TL

  • Tatlı Bey Fırınlanmış Peynir Helvası 200 gr 39,50 TL

  • Artmac Makaron 135 gr 119 TL

  • Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 259 TL

  • Yörükoğlu Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 172,50 TL

  • İçim Çilekli Kefir 1 Litre 65 TL

  • İçim Ayran 200 ml 7,50 TL

  • Sana %20 Yağlı Bitkisel Krema 200 ml 19,50 TL

  • Eker Ayran 1 Litre 39,50 TL

  • Eker Çırpılmış Yoğurt 500 gr 47,50 TL

Sinangil Alpa Buğday Unu 10 kg 199 TL

  • Safya Mısır Yağı Pet 5 Litre 349 TL

  • Efsane Osmancık Pirinç 5 kg 275 TL

  • Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 99 TL

  • Saban Nohut 2,5 kg 135 TL

  • Sofra Kaya Tuzu 1500 gr 14 TL

  • Fide Ton Balığı 3x160 gr 120 TL

  • Santa Makarna Çeşitleri 500 gr 35 TL

  • Bizim Paket Margarin 6x250 gr 179 TL

  • Destan Pul Biber 250 gr 65 TL

  • Torku Beyaz Sirke 2 Litre 36,50 TL

  • Kent Boringer Karbonat 1 Kg 57,50 TL

  • Söke Ekmek Lavaş 360 gr 29,50 TL

  • Tukaş Domates Salçası 1650 gr 119 TL

  • Tukaş Rendelenmiş Domates 700 gr 33,50 TL

  • Torku Çifte Kavrulmuş Tahin 1000 gr 159 TL

  • Yenigün Harnup Pekmezi 1250 gr 125 TL

  • Pek Food Burgu Erişte 500 gr 42,50 TL

  • Burcu Ketçap 650 gr + Mayonez 550 gr Set 82,50 TL

  • Chef Seasons Ballı Hardal 280 gr 39,50 TL

  • Chef Seasons Chipotle Barbekü 280 gr 39,50 TL

  • Chef Seasons Ranch 255 gr 39,50 TL

  • Rem Siyah Zeytin 321-380 adet/kg Yağlı Sele 1000 gr 135 TL

  • Vakıf Destek Süzme Çiçek Balı 1000 gr 209 TL

  • Lokman Geleneksel Çilek Reçeli 1200 gr 120 TL

Milka Çikolata Çeşitleri 100 gr 55 TL

  • Milka Stiks Çikolata Kaplı Bisküvi 112 gr 65 TL

  • Milka Bütün Fındıklı Karamelli Sütlü Çikolata 300 gr 99 TL

  • Milka Bonibon 3’lü Paket 72,9 gr 59 TL

  • Milka Çikolatalı Mini Bisküvi 110 gr 79 TL

  • Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 L 42 TL

  • Dimes Mükellef Şalgam Suyu 1 L 34,50 TL

  • Lavi Naneli Karışık Meyveli İçecek 1 L 42,50 TL

  • I-Cool Şeftali Aromalı Enerji İçeceği 500 ml 27 TL

  • Ülker Çikolatalı Dev Gofret 230 gr 99 TL

  • Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 gr 59 TL

  • Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 gr 175 TL

  • Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Kreması 625 gr 159 TL

  • Eti Maximus Çikolata Kaplı Yer Fıstıklı Bar 4'lü 144 gr 45 TL

  • Eti Brownie Intense 3’lü Paket 3x50 gr 49 TL

  • Ülker Olala Çikolata Soslu Kek 162 gr 47,50 TL

  • Ülker McVitie’s Çikolata Kaplı Bisküvi 150 gr 45 TL

  • Fitgreen Glutensiz Kraker Çörekotu 40 gr 32 TL

  • Trio Move Protein Bar 50 gr 49,50 TL

  • Patito Patates Cipsi 135 gr 27,50 TL

  • Simbat Tuzlu Mısır Kavurgası 200 gr 29,50 TL

  • Gürsoy Kıyılmış Fındık 100 gr 64 TL

  • Hazarbey Küp Kesik Kuru Meyve Karışımı 250 gr 82,50 TL

  • Jelibon Sour Patch Ekşili Yumuşak Şeker 160 gr 29 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
