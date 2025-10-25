onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.10.2025 - 09:06

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

25 - 31 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu Onedio'da!

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 189 TL

Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 189 TL
onedio.com

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 429 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 169 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 139,50 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 65 TL

  • Torku / Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 199 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 75 TL

  • Birşah Milkten Süt 200 ml 9,50 TL

  • Birşah Süt 200 ml 8,50 TL

  • Şahin Çemeni Sırılmış Dana Pastırma 80 gr 159 TL

  • Piliç Döner 200 gr 67,50 TL

  • Erpiliç Piliç Parmak Köfte 260 gr 49,50 TL

  • Öncü Domates Salçası 830 gr 59,90 TL

  • Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 Kg 219 TL

  • Yöremce Yeşil Mercimek 1 Kg 59,50 TL

  • Dudomi Noodle 5x70 gr 54,50 TL

  • Tat Mayonez 550 gr 99,90 TL

  • Calve Mayonez 540 gr 99,90 TL

  • Tat Ketçap 650 gr 74,50 TL

  • Calve Ketçap 610 gr 74,50 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 50 TL

  • Akmina Maden Suyu 6x200 ml 55,50 TL

  • Kızılay Karpuz-Çilek Maden Suyu 6x200 ml 55 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 10 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 10 TL
onedio.com

  • Ülker Canpare Bisküvi Fındık Kremalı 3x81 gr 30 TL

  • Ülker 9 Kat Tat Gofret 114 gr 24 TL

  • Ülker Halley Çikolatalı Mini Granürlü Marshmallowlu Bisküvi 3x66 gr 55 TL

  • Ülker İkram Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 gr 44 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Kraker 4x70 gr 35 TL

  • Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 gr 55 TL

  • Ülker Çizi Peynirli Soğanlı Kraker 120 gr 31,50 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 175 gr 21 TL

  • Ülker Dido Kare Çikolatalı Gofret 55 gr 31 TL

  • Ülker O'lala Frambuazlı Sufle Kek 70 gr 25,50 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 89,50 TL

  • Ülker Napoliten Sütli Çikolata 33 gr 29,50 TL

  • Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 gr 37 TL

  • Ülker Bebe Bisküvi 400 gr 55 TL

Elidor Saç Kremi 115 TL

Elidor Saç Kremi 115 TL
onedio.com

  • Elidor Şampuan 400 ml 115 TL

  • Taft Ultimate Saç Spreyi 250 ml 169,90 TL

  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 55,50 TL

  • Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 Litre 55 TL

  • Duru Sıvı Sabun 500 ml 49 TL

  • Yumoş Sprey 450 ml 119 TL

  • Arko Soft Touch Krem 150 ml 59,50 TL

  • Silk&Blue Kadın Modal Atlet 57,50 TL

  • Silk&Blue Kadın Modal Slip 3'lü 79,50 TL

  • Sleepy Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu 50'li 79 TL

Orkid Ürünlerinde %40 İndirim

Orkid Ürünlerinde %40 İndirim
onedio.com
10 TL ve Üzeri Alışverişlerde;

10 TL ve Üzeri Alışverişlerde;
onedio.com
  • Bingo Yüzey Temizlik Havlusu 96'lı 59,50 TL

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları
onedio.com

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

30 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL

Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL
onedio.com

  • Samsung 58' UHD Smart Tv 29.999 TL

  • Toshiba 43' FHD VIDAA Tv 10.999 TL

Goodwest Ankastre Set 7.999 TL

Goodwest Ankastre Set 7.999 TL
onedio.com

Sinbo 5'i 1 Arada Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL

Sinbo 5'i 1 Arada Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL
onedio.com

  • Sinbo Inox Cezve 499 TL

  • Sinbo Inox Kettle 549 TL

  • Sinbo Kahve ve Baharat Öğütücü 899 TL

  • English Home Mini Blender Seti 1.599 TL

  • Kiwi Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

  • Kiwi Izgara ve Tost Makinesi 899 TL

  • Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 999 TL

  • Arzum Dikey Süpürge 1.699 TL

  • Dijital Baskül 299 TL

  • Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL

  • Onvo 10in1 Erkek Bakım Seti 999 TL

  • Aprilla Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 1.199 TL

Revolt CC Moped 39.990 TL

Revolt CC Moped 39.990 TL
onedio.com
  • ReVolt RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

43 Parça Tren Seti 249 TL

43 Parça Tren Seti 249 TL
onedio.com

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
onedio.com
  • 4 Kişilik Masa Takımı 6.999 TL
4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL

4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
onedio.com
  • Orta Boy PP Valiz 755 TL

Hascevher Metal Sosluk Tava 299 TL

Hascevher Metal Sosluk Tava 299 TL
onedio.com

  • Grill Tava 179 TL

  • Wok Tava 179 TL

  • Hazneli Rende 89,50 TL

English Home Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL

English Home Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL
onedio.com
  • English Home Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL

31 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
onedio.com

  • LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL

  • Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

  • Range Usb Şarjlı Led Masa Lambası 1.099 TL

  • Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 8.999 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.290 TL

  • Nordica Dijital Zamanlayıcı Küp 199 TL

  • Kumtel Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.990 TL

  • Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

  • Arnica Solara Dikey Şarjlı Süpürge 6.990 TL

  • Lisanslı Pilli Abajur 199 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Elektrikli Çocuk Scooter 7.500 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 529 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 529 TL
onedio.com

  • Chef's Derin Tencere 499 TL

  • Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL

  • Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 149 TL

  • Paşabahçe Saklama Kabı 2500 cc 199 TL

  • Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 6'lı 175 TL

  • Benante Kahve Fincan Seti 4'lü 475 TL

  • Rakle Çay Bardağı Seti 3'lü 135 TL

  • Benante Dikdörtgen Tabak 2'li 119 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 6'lı 189 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 75 TL

  • Rendeli Saklama Karıştırma Kabı 159 TL

  • Kek / Cupcake Fanusu 99 TL

  • Bonera Çift Taraflı Balık / Börek Tavası 349 TL

  • Rooc Tırtıklı Meyve Bıçağı 25 TL

  • Plastik Ürün Çeşitleri 49 TL

  • Desenli Badya 39 TL

  • Dolap İçi Raf 99 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlık 349 TL

  • Çok Amaçlı Meyvelik 55 TL

  • Sabunluk Lavabo Organizeri 219 TL

  • Organizer Saklama Kutusu 35 TL

  • Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk 2'li 199 TL

  • Çok Amaçlı Delikli Kutu 129 TL

  • Duvar Organizeri 2'li 109 TL

Lotto Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 699 TL

Lotto Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 699 TL
onedio.com

  • Lotto Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 329 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

  • Kadın Oduncu Gömlek 279 TL

  • Erkek Kışlık Gömlek 249 TL

  • Erkek Kadın / Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 279 TL

  • Erkek Eşofman Alt 199 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 399 TL

  • Kadın Çilek Desenli Terlik 169 TL

  • Kadın / Erkek Kaşe Pantolon 299 TL

  • Erkek Pike Pantolon 319 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 225 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL

  • Koltuk Örtüsü 199 TL

  • Yastık Alezi 69 TL

  • Havlu 59 TL

  • Kurutma Topu 3'lü 129 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 249 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 289 TL

  • Havlu Saç Bonesi 49 TL

LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 125 TL

LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 125 TL
onedio.com

  • 12 Parça Kahve Fincan Seti 349 TL

  • 12 Parça Zoe Çay Seti 279 TL

  • 3'lü Kulplu Çay Bardağı 99 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Lisanslı Metal Arabalar 219 TL

Lisanslı Metal Arabalar 219 TL
onedio.com

  • Oyuncak Mutfak Seti 869 TL

  • Oyuncak Pet Seti 129 TL

ŞOK 25 - 28 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Harry Potter Uno Kart Oyunu 199 TL

Harry Potter Uno Kart Oyunu 199 TL
onedio.com

  • Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL 

  • Sürtmeli Büyük Teker Sevimli Araç 100 TL 

  • Gokidy Dinazor 199 TL 

  • Çamaşır Makinesi 249 TL 

  • Gokidy Ütü 179 TL 

  • Gokidy Mikrodalga Fırın 179 TL 

  • Gokidy Blender 149 TL 

  • HotWheels Fırlatma Seti 179 TL 

  • Mega Boyama Serisi Kitap Çeşitleri 89,95 TL 

  • Harry Potter Kart Oyunu 199 TL

Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL

Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL
onedio.com

  • HotWheels Tekli Araba 99,95 TL 

  • Marvel Figürler 299 TL 

  • Peluş Avokadolu Kedi 249 TL 

  • Peluş Fare 179 TL 

  • Frozen Elsa ve Anna 399 TL 

  • Eğlenceli Işıklı Pop It 179 TL

  • Sürtmeli Chopper Motosiklet 100 TL 

  • Romorklu Kamyon ve Fırlatıcılı Araba Seti 199 TL 

  • Dollyland Minkie Bebek/Minik Dostum 100 TL 

  • Metal Çek Bırak Pick Up Araçları 4x4 129 TL 

  • Vagonlu Çek Bırak Araba 199 TL 

  • İş Araçları 199 TL 

  • Dollyland Kırda Bir Gün 299 TL

