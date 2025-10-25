İndirim Günleri Başlıyor! 25 - 31 Ekim Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
25 - 31 Ekim 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu Onedio'da!
Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 189 TL
Ülker Çikolatalı Gofret 10 TL
Elidor Saç Kremi 115 TL
Orkid Ürünlerinde %40 İndirim
10 TL ve Üzeri Alışverişlerde;
Kahvaltının Yıldızları
Tazenin Yıldızları
30 Ekim 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Samsung 70" UHD Smart Tv 38.999 TL
Goodwest Ankastre Set 7.999 TL
Sinbo 5'i 1 Arada Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL
Revolt CC Moped 39.990 TL
43 Parça Tren Seti 249 TL
Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
Hascevher Metal Sosluk Tava 299 TL
English Home Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL
31 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere 529 TL
Lotto Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 699 TL
LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 125 TL
Lisanslı Metal Arabalar 219 TL
ŞOK 25 - 28 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Harry Potter Uno Kart Oyunu 199 TL
Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL
