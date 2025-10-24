onedio
BİM'e Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi Geliyor! 31 Ekim 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.10.2025 - 10:25

31 Ekim 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

• LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

  • LG 55' 4K HDR10 Nanocell Tv 32.900 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 14.490 TL

  • Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 15.990 TL

  • Range Usb Şarjlı Led Masa Lambası 1.099 TL

  • Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 8.999 TL

  • Fakir Tea N More Çay Makinesi 1.290 TL

  • Nordica Dijital Zamanlayıcı Küp 199 TL

  • Kumtel Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.990 TL

  • Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

  • Arnica Solara Dikey Şarjlı Süpürge 6.990 TL

  • Lisanslı Pilli Abajur 199 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Elektrikli Çocuk Scooter 7.500 TL

İndirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

• Chef's Pro Karnıyarık Tencere 529 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 529 TL

  • Chef's Derin Tencere 499 TL

  • Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 499 TL

  • Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı 149 TL

  • Paşabahçe Saklama Kabı 2500 cc 199 TL

  • Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı 6'lı 175 TL

  • Benante Kahve Fincan Seti 4'lü 475 TL

  • Rakle Çay Bardağı Seti 3'lü 135 TL

  • Benante Dikdörtgen Tabak 2'li 119 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 6'lı 189 TL

  • Kapaklı Mikser Kabı 75 TL

  • Rendeli Saklama Karıştırma Kabı 159 TL

  • Kek / Cupcake Fanusu 99 TL

  • Bonera Çift Taraflı Balık / Börek Tavası 349 TL

  • Rooc Tırtıklı Meyve Bıçağı 25 TL

  • Plastik Ürün Çeşitleri 49 TL

  • Desenli Badya 39 TL

  • Dolap İçi Raf 99 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlık 349 TL

  • Çok Amaçlı Meyvelik 55 TL

  • Sabunluk Lavabo Organizeri 219 TL

  • Organizer Saklama Kutusu 35 TL

  • Bambu Standlı Cam Sıvı Sabunluk 2'li 199 TL

  • Çok Amaçlı Delikli Kutu 129 TL

  • Duvar Organizeri 2'li 109 TL

• Lotto Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 699 TL

Lotto Kadın / Erkek Spor Ayakkabı 699 TL

  • Lotto Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 329 TL

  • Erkek Oduncu Gömlek 289 TL

  • Kadın Oduncu Gömlek 279 TL

  • Erkek Kışlık Gömlek 249 TL

  • Erkek Kadın / Erkek Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt 279 TL

  • Erkek Eşofman Alt 199 TL

  • Kadın / Erkek Pijama Takımı 399 TL

  • Kadın Çilek Desenli Terlik 169 TL

  • Kadın / Erkek Kaşe Pantolon 299 TL

  • Erkek Pike Pantolon 319 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 225 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 299 TL

  • Koltuk Örtüsü 199 TL

  • Yastık Alezi 69 TL

  • Havlu 59 TL

  • Kurutma Topu 3'lü 129 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 249 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 289 TL

  • Havlu Saç Bonesi 49 TL

• LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 125 TL

LAV Bölmeli Kilitli Saklama Kabı 125 TL

  • 12 Parça Kahve Fincan Seti 349 TL

  • 12 Parça Zoe Çay Seti 279 TL

  • 3'lü Kulplu Çay Bardağı 99 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

• Lisanslı Metal Arabalar 219 TL

Lisanslı Metal Arabalar 219 TL

  • Oyuncak Mutfak Seti 869 TL

  • Oyuncak Pet Seti 129 TL

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
