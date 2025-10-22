ŞOK'a Marvel Figürleri Geliyor! 25 Ekim 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
22.10.2025 - 17:17

ŞOK 25 - 28 Ekim 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım  25 - 28 Ekim 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Harry Potter Uno Kart Oyunu 199 TL

  • Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL 

  • Sürtmeli Büyük Teker Sevimli Araç 100 TL 

  • Gokidy Dinazor 199 TL 

  • Çamaşır Makinesi 249 TL 

  • Gokidy Ütü 179 TL 

  • Gokidy Mikrodalga Fırın 179 TL 

  • Gokidy Blender 149 TL 

  • HotWheels Fırlatma Seti 179 TL 

  • Mega Boyama Serisi Kitap Çeşitleri 89,95 TL 

Star Wars Stormtrooper Figür 399 TL

  • HotWheels Tekli Araba 99,95 TL 

  • Marvel Figürler 299 TL 

  • Peluş Avokadolu Kedi 249 TL 

  • Peluş Fare 179 TL 

  • Frozen Elsa ve Anna 399 TL 

  • Eğlenceli Işıklı Pop It 179 TL

  • Sürtmeli Chopper Motosiklet 100 TL 

  • Romorklu Kamyon ve Fırlatıcılı Araba Seti 199 TL 

  • Dollyland Minkie Bebek/Minik Dostum 100 TL 

  • Metal Çek Bırak Pick Up Araçları 4x4 129 TL 

  • Vagonlu Çek Bırak Araba 199 TL 

  • İş Araçları 199 TL 

  • Dollyland Kırda Bir Gün 299 TL

