Bugün İndirimde Neler Var? Bioderma İndirimlerinden DeFacto Ürünlerine 22 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
22.10.2025 - 12:39

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 22 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Bioderma indirimlerinden DeFacto ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 22.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon'da Bioderma ürünlerinde 2.’ye %40 indirim fırsatını kaçırmayın!

Bioderma Sébium Foaming Gel Yüz Temizleme Jeli, cilt bakım rutininin vazgeçilmezlerinden biri. Yağlı ve karma ciltler için özel olarak formüle edilen bu jel, cildi nazikçe arındırırken sebum dengesini koruyor. 

Bioderma Sebium Foaming Gel Yüz Temizleme Jeli

NPO NMJ6 4 Masaj Başlıklı, taşınabilirliği ve güçlü performansıyla öne çıkan kullanışlı bir ürün.

6 hız seviyesi ve 4 farklı masaj başlığı sayesinde kaslarınızı hedefe yönelik olarak rahatlatabilir, 3800 RPM titreşim gücüyle derin dokulara etki edebilirsiniz. Type-C şarjlı ve kompakt tasarımı, ister evde ister spor sonrası dışarıda kullanım için ideal.,

NPO NMJ6 4 Masaj Başlıklı

Kullanıcı yorumu;

Ürün tek kelime harika şarjı uzun gidiyor, gayet kullanışlı.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION (Siyah, 3'lü Set)

Dayanıklı ABS dış yüzeyi sayesinde çizilmelere karşı koruma sağlarken, ultra hafif yapısı ile taşıma kolaylığı sunuyor. Üstelik bavul kategorisinde çok satanlarda ilk sırada! 

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION

DeFacto seçili montlarda %40'a varan sezon fırsatlarını kaçırma.

DeFacto Fit Su İtici 2’li Takım, değişken hava koşullarına karşı tam bir kurtarıcı.  İnce yağmurluğu mevsim geçişlerinde hafif bir koruma sağlarken, kalın montu soğuk günlerde sıcak tutuyor.

Sepete özel fiyatı 2.799,99 TL

DeFacto Fit Su İtici İnce Yağmurluk,Kalın Mont

Seçili kitaplarda 3 al 2 öde fırsatına mutlaka göz atmalısınız.

Küçük bir meşe palamudu nasıl koca bir meşe ağacına dönüşür, hiç merak ettiniz mi? Öyleyse küçük meşe palamuduyla tanışmalısınız!

Linki burada

Anker Soundcore R50i TWS Bluetooth Kablosuz Kulaklık Siyah - IOS ve Android Uyumlu

Derin basları, net tizleri ve konforlu tasarımıyla müzik keyfini her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Uzun pil ömrü sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım sunan bu kulaklık, ister spor yaparken ister yolda müzik dinlerken konforu ve performansı bir arada arayanların favorisi olacak.

Kulaklık linki burada.

COLLAGEN

Kolajen, vücutta en bol bulunan ve cilt, saç, tırnak ile eklem sağlığını destekleyen temel protein. Arjantin menşeili patentli Solugel marka kolajen içeriğiyle öne çıkan bu ürün, yüksek biyoyararlanımı sayesinde vücut tarafından kolayca emilir. 

%25 indirimiyle 299 TL.

Üstelik 'onedio' indirim kodunu kullanarak +%10 indirim fırsatı daha sunuluyor.

Lansmana özel fırsatlara buradan göz atabilirsiniz.

Kedi ödüllerinde tüm indirimlere ek 3 al 2 öde fırsatı.

Wanpy Karışık Lezzetler Doğal Sıvı Kedi Ödül Maması, kedinizin günlük beslenmesine lezzet ve eğlence katmak için ideal bir seçim.

Ödül mamalarına buradangöz atabilirsiniz.

Kış sezonu öncesi %56'ya varan indirimler!

Smith Squad S Goggle, kayak ve snowboard tutkunları için hem performans hem de tarzı bir arada sunuyor. 

%50 indirim oranıyla fiyatı şuanda 3.720,00 TL.

Linki burada

Telefon kaplarında indirimlere ek 4 al 2 öde fırsatı!

Bu telefon kılıflarının sevimliliğine bayılacaksınız. Üstelik her rengi mevcut.

%25 indirimli fiyatıyla  449.00 TL.

Doodles

Armonika'nın çok satan ürünlerinde %60'a varan indirimler!

Kadın Siyah Kolları Büzgülü Crop Bluz, sade şıklığı modern bir dokunuşla buluşturuyor. Zarif büzgü detaylarıyla feminen bir hava kazanan bu bluz, yüksek bel pantolonlar ya da eteklerle mükemmel bir uyum yakalıyor.

İndirimli fiyatıyla 319.96 TL.

Linki burada

Mom's Natural Foods ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatı.

Mom’s Natural Foods Çilek & Chia Granola, güne enerjik ve lezzet dolu bir başlangıç yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. 

3 al 2 öde fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Selpak Go ürünlerinde 2 al 1 öde fırsatlarından yararlanın!

Selpak Go Çek-Al Havlu, kolay taşınabilir paketi ile çantanızda, arabada, seyahatte pratik kullanımınız için özel olarak tasarlanmış.

Linki burada

