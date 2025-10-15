onedio
İnci Taneleri Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? İnci Taneleri Bitti mi, 3. Sezonun Tarihi Belli Oldu mu?

Yılmaz Erdoğan Kanal D İnci Taneleri
Elif ÇAMLIBEL
16.10.2025 - 00:22

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran İnci Taneleri, Kanal D ekranlarının merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor. BKM yapım imzalı dizi ilk kez 25 Ocak 2024 tarihinde seyirci karşısına çıkmış, 15 Mayıs 2025'te ise 44. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Ancak yeni sezon başladığında, dizinin yayına geri dönmemesi hayranlarını korkuttu. Peki, İnci Taneleri yeni sezonu ne zaman başlayacak? İnci Taneleri bitti mi? 

İşte, detaylar...

İnci Taneleri Bitti mi? Yeni Sezonu Gelecek mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok televizyon dizisi Eylül ve Ekim aylarında yeni sezonlarıyla izleyicilerinin karşısına çıktı. Ancak, geçtiğimiz yılın reyting listelerinde üst sıralarda yer alan İnci Taneleri, henüz yeni sezonuyla ekrana gelmiş değil. Dizi hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyorken, sonunda beklenen haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimlerine Ocak ayında başlanacak. Hayranlarına müjde: 'İnci Taneleri' geri dönüyor!

İnci Taneleri 3. Sezon Neden Hâlâ Başlamadı? 

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çektiği 8 bölümlük Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin, İnci Taneleri setini geciktirdiği söylenmişti. Neyse ki dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

İnci Taneleri Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

İnci Taneleri'nin, 3. sezon çekimleri Ocak ayında başlayacak. Dizi yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacağı tarih için ise Şubat ayı işaret ediliyor. Ancak, yeni sezonun tam olarak ne zaman başlayacağına dair bir tarih henüz belirlenmiş değil. Şimdi gözler kesin tarih için BKM ve Kanal D'ye çevrildi.

İnci Taneleri'ne Kimler Veda Etti? Yeni Oyuncu Katılacak mı?

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün başrolde yer aldığı popüler diziye yeni sezonla birlikte yeni yüzlerin katılması da bekleniyor. 

Geçen aylarda, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan, anne-oğul karakterleriyle diziden ayrıldılar. Bu ayrılıkların yanında yeni sezonda, kadronun genişleyeceği konuşulmaya başlandı bile. Önümüzdeki aylarda diziye yeni katılan oyuncuların da açıklanması heyecanla bekleniyor.

Peki, İnci Taneleri Son Bölümde Neler Oldu?

15 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen İnci Taneleri dizisinin 44. bölümünde, Dilber ve Yıldız açtıkları yeni iş yeriyle hayatlarını kökten değiştirmek için işlerine dört elle sarılmaktaydı. İlk defa hayallerini gerçekleştirmeye bu kadar yaklaşan Dilber ve Yıldız'ın yanı sıra Nehir ise Cihan'ın Ferda için yaptıracağı testin sonucunu büyük bir merakla beklemekteydi.

Azem ise çocuklarıyla birlikte bir yemek düzenledi. Son anda Dilber'in de katıldığı bu aile yemeği, uzun süre sonra herkesi heyecanlandırdı. Ancak,hayatın beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha gördük... Azem'in kaçırılması herkesi derinden sarstı! Peki, Nehir'in beklediği sonuçlar ne olacak? Azem'e ne oldu? Dilber bu kez hayatını değiştirebilecek mi? 

Hepsini Şubat ayında öğreneceğiz!

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
