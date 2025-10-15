İnci Taneleri Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak? İnci Taneleri Bitti mi, 3. Sezonun Tarihi Belli Oldu mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok televizyon dizisi Eylül ve Ekim aylarında yeni sezonlarıyla izleyicilerinin karşısına çıktı. Ancak, geçtiğimiz yılın reyting listelerinde üst sıralarda yer alan İnci Taneleri, henüz yeni sezonuyla ekrana gelmiş değil. Dizi hakkında çeşitli söylentiler dolaşıyorken, sonunda beklenen haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnci Taneleri'nin 3. sezon çekimlerine Ocak ayında başlanacak. Hayranlarına müjde: 'İnci Taneleri' geri dönüyor!

İnci Taneleri 3. Sezon Neden Hâlâ Başlamadı?

Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çektiği 8 bölümlük Organize İşler Karun Hazinesi dizisinin, İnci Taneleri setini geciktirdiği söylenmişti. Neyse ki dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı.