İlişkide Güven Olmadığını Gösteren 10 Hareket

Begüm
Begüm
13.11.2025 - 23:01

Bazen ilişkilerde tam olarak o güven olmaz. Bazen fark ederiz bazen de hiç etmeyiz... Ama yine de bazı hareketler vardır ilişkide güven olmadığının sinyalini verir. İşte ilişkide güven olmadığını anlayabileceğin noktalarla dolu bir liste. Hazırsan hadi başlayalım!

1. Sürekli telefon kurcalama

Partnerinin telefonunu kurcalama ihtiyacı duyuyorsan aslında ona güvenmediğini gösteriyorsun. Telefon ya da sosyal medya hesapları gizli saklı bir alan olmamalı. Güven varsa, bu merak hissi bile oluşmaz. Yoksa da en ufak bildirim ilişkini sarsar.

2. Hesap sorma

Her mesajı, her görüşmeyi açıklamak zorunda hissediyorsan bu sağlıklı değildir. “Neredeydin, kimleydin?” soruları güven değil, kontrol isteğini gösterir. İlişkide huzur, sürekli hesap vermekle gelmez. Gerçek güven, birbirinin alanına saygıyla mümkündür.

3. Verilen sözleri tutmama

Birine verdiğin sözü tutmadığında, küçük de olsa güven kırılır. “Arayacağım” deyip aramamak, “Orada olacağım” deyip olmamak güveni zedeler. Partnerin zamanla sana inanmayı bırakır. Çünkü sözlerin değerini kaybeder.

4. Sır saklamak

İlişkide bazı şeyleri gizlemek güvenin olmadığını kanıtlar. Ufak bir yalan bile büyük şüpheler doğurabilir. Açık olmadığında karşı taraf sürekli senin gerçek niyetini sorgular. Bu da ilişkinin temellerini çürütür.

5. Kıskançlık krizleri

Kıskançlık dozunda kaldığında masum görünebilir ama aşırısı güveni bitirir. Partnerini sürekli kontrol etmek, her hareketinden şüphe duymak sağlıklı değildir. Aslında bu senin içindeki güvensizliği yansıtır. Kıskançlık arttıkça ilişkide huzur azalır.

6. Sürekli bir şeylerle test etme

Partnerini gizlice denemek güvenmediğini gösterir. “Acaba doğru söyleyecek mi?” diye plan yapmak sağlıklı bir davranış değildir. Çünkü güven varsa test etmeye gerek kalmaz. Test ettikçe ilişkide mesafe artar.

7. Net cevaplar vermemek

Sorulara net cevap vermekten kaçınıyorsan, güven kaybolur. Kaçamak cevaplar şüpheyi artırır. Açıklık olmadığında her şey gizli saklı görünür. Bu da güveni yıkan en büyük etkendir.

8. Geçmişte yaşamak

Sürekli eski hataları dile getirmek, affetmediğini gösterir. Geçmişi kapanmayan bir defter gibi taşırsan güven oluşmaz. Partnerin her an “yine önümüze çıkaracak” korkusu yaşar. Bu da ilişkinizi yorar.

9. Arkadaş çevresini kabullenmeme

Partnerinin arkadaşlarına sürekli şüpheyle bakıyorsan güven sorunu yaşıyorsun demektir. Onu sosyal çevresinden soyutlamak istemek sağlıklı değildir. Güven olduğunda kimlerle vakit geçirdiği sorun olmaz.

10. Sosyal medya takibi ve stalklama

Sürekli partnerinin beğenilerini, yorumlarını kontrol ediyorsan güven yoktur. Sosyal medya bir gözetim alanına dönüşür. Oysa güven varsa ekranın arkasına bakmaya gerek duymazsın. Takip ettikçe şüphelerin büyür.

Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
