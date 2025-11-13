İlişkide Güven Olmadığını Gösteren 10 Hareket
Bazen ilişkilerde tam olarak o güven olmaz. Bazen fark ederiz bazen de hiç etmeyiz... Ama yine de bazı hareketler vardır ilişkide güven olmadığının sinyalini verir. İşte ilişkide güven olmadığını anlayabileceğin noktalarla dolu bir liste. Hazırsan hadi başlayalım!
1. Sürekli telefon kurcalama
2. Hesap sorma
3. Verilen sözleri tutmama
4. Sır saklamak
5. Kıskançlık krizleri
6. Sürekli bir şeylerle test etme
7. Net cevaplar vermemek
8. Geçmişte yaşamak
9. Arkadaş çevresini kabullenmeme
10. Sosyal medya takibi ve stalklama
