İlişki Dinamiklerine Göre Kalbini Açman Kaç Adım Sürüyor?

Sana göre biriyle duygusal bağ kurmak, Everest'e tırmanmak kadar zor olabilir. Güven, açıklık, samimiyet gibi kavramlar senin için ancak uzun sürede inşa edilir. Belki geçmişte çok derin bir yara aldın, belki de zaten doğuştan temkinli birisin. Kimseyi kolay kolay içeri almıyorsun. Bu da seni gizemli, biraz ulaşılmaz ama bir o kadar da korunmuş biri yapıyor. Ancak şu gerçeği unutma, herkes seni yaralamak için yaklaşmıyor. Belki de en büyük güç, kalbine birini alabilmektir!