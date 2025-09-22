İlişki Dinamiklerine Göre Kalbini Açman Kaç Adım Sürüyor?
Aşk kimileri için ilk mesajla başlar, kimileri için ise yüzlerce testten geçmeden asla! Peki sen hangisisin? Kalbini bir an önce açanlardan mı, yoksa duvar üstüne duvar örenlerden mi? Hadi gel, cevabı birlikte öğrenelim. 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. İlk buluşmada karşındaki seni ne kadar tanır?
3. Birine güvenmen için en çok ihtiyacın olan şey ne?
4. Yeni tanıştığın biri seni iltifatlarla şımartırsa…
5. İlk buluşmada gelecek planlamaktan bahsedilse ne düşünürsün?
6. Peki, tartışma anlarında genelde nasıl davranırsın?
7. İlk buluşmayı hangi şehirde yapmak isterdin?
8. Sence birinin seni gerçekten tanıması ne kadar sürer?
9. Kalbini açmak seni korkutuyor mu?
Sen ilk adımda kalbini açıyorsun!
Kalbini açman 5-6 adım sürüyor!
10 adımdan fazla sürüyor!
Kalbinin önünde çelik kapı var!
