İlişki Dinamiklerine Göre Kalbini Açman Kaç Adım Sürüyor?

İrem Coşkun
İrem Coşkun
22.09.2025 - 23:03

Aşk kimileri için ilk mesajla başlar, kimileri için ise yüzlerce testten geçmeden asla! Peki sen hangisisin? Kalbini bir an önce açanlardan mı, yoksa duvar üstüne duvar örenlerden mi? Hadi gel, cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. İlk buluşmada karşındaki seni ne kadar tanır?

3. Birine güvenmen için en çok ihtiyacın olan şey ne?

4. Yeni tanıştığın biri seni iltifatlarla şımartırsa…

5. İlk buluşmada gelecek planlamaktan bahsedilse ne düşünürsün?

6. Peki, tartışma anlarında genelde nasıl davranırsın?

7. İlk buluşmayı hangi şehirde yapmak isterdin?

8. Sence birinin seni gerçekten tanıması ne kadar sürer?

9. Kalbini açmak seni korkutuyor mu?

Sen ilk adımda kalbini açıyorsun!

Senin için duygularını paylaşmak, sevgi göstermek ya da bağ kurmak doğallığın bir parçası. Kalbini açmak için karşındaki kişinin sadece iyi niyetli olması yeterli. Bu seni sosyal, cana yakın ve ilişkilerde açık biri yapıyor ama bazen fazla erken samimiyet kurman, yanlış kişilere alan açmana neden olabilir. Aşk senin için netlik, dürüstlük ve sıcaklık demek. Yine de bir uyarı yapalım, kalbini açmak kolay olsa da onu korumak da senin sorumluluğun. Biraz seçici olmak sana daha iyi gelebilir!

Kalbini açman 5-6 adım sürüyor!

Sen sevgiye düşkün ama temkinli birisin. İlk başta gözlem yapmayı, ölçüp biçmeyi tercih ediyorsun. Kalbini hemen açmasan da birine alıştıktan sonra güçlü ve güven dolu bağlar kuruyorsun. Bu sabır ve denge, seni birçok ilişki için güvenilir ve değerli biri yapıyor. Yalnız bir noktaya dikkat etmende fayda var! Herkes senin kadar sabırlı değil. Duygularını başlarda biraz daha paylaşman, karşındakinin seni anlamasını kolaylaştırabilir.

10 adımdan fazla sürüyor!

Sen kalbini açmadan önce karşı tarafı birçok testten geçirirsin. Sana göre güven kazanmak zor, kaybetmek kolaydır. Hala geçmiş kırgınlıkların, hayal kırıklıklarının izini taşıyor olabilirsin. Bu yüzden biriyle duygusal bağ kurmak senin için zaman ve sabır gerektiriyor. Bu korunaklı yapın seni güvende tutsa da bazen ilişkileri başlatmayı da zorlaştırıyor. Unutma, herkes seni incitmek için gelmiyor olabilir. Kalbini koruma al ama herkes için de aynı şeyleri düşünme!

Kalbinin önünde çelik kapı var!

Sana göre biriyle duygusal bağ kurmak, Everest'e tırmanmak kadar zor olabilir. Güven, açıklık, samimiyet gibi kavramlar senin için ancak uzun sürede inşa edilir. Belki geçmişte çok derin bir yara aldın, belki de zaten doğuştan temkinli birisin. Kimseyi kolay kolay içeri almıyorsun. Bu da seni gizemli, biraz ulaşılmaz ama bir o kadar da korunmuş biri yapıyor. Ancak şu gerçeği unutma, herkes seni yaralamak için yaklaşmıyor. Belki de en büyük güç, kalbine birini alabilmektir!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
