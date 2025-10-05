onedio
İlgi Çekmek İçin Her Şeyi Yapıyor! Oytun Erbaş'ın "3 Öğün Yemek Geri Zekalılıktır" Sözleri Tepki Çekti

İlgi Çekmek İçin Her Şeyi Yapıyor! Oytun Erbaş'ın "3 Öğün Yemek Geri Zekalılıktır" Sözleri Tepki Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.10.2025 - 19:07

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı muhtemelen gündem olan ilginç açıklamaları nedeniyle tanıyorsunuz. Bugüne kadar neredeyse her açıklamasıyla tartışmalara neden olan isim, bu kez katıldığı bir programda '3 öğün yemek geri zekalılıktır. 3 öğün bağışıklığın göçmesi demektir.' ifadelerini kullandı.

EnSonHaber'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Oytun Erbaş'ın bu ifadeleri ise sosyal medyada tepki çekti.

Oytun Erbaş: "3 öğün yemek geri zekalılıktır. 3 öğün bağışıklığın göçmesi demektir."

Oytun Erbaş: "3 öğün yemek geri zekalılıktır. 3 öğün bağışıklığın göçmesi demektir."

Prof.Dr. Oytun Erbaş, son olarak EnSonHaber'de Çağlar Cilara'nın konuğu oldu. Erbaş, 'Bağışıklık sisteminin temel faktörü beslenmemektir. Rutin beslenme bağışıklığı yok ediyor.' sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Açıklamasının devamında kullandığı '3 öğün yemek geri zekalılıktır. 3 öğün bağışıklığın göçmesi demektir.' sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
