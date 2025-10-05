İlgi Çekmek İçin Her Şeyi Yapıyor! Oytun Erbaş'ın "3 Öğün Yemek Geri Zekalılıktır" Sözleri Tepki Çekti
Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı muhtemelen gündem olan ilginç açıklamaları nedeniyle tanıyorsunuz. Bugüne kadar neredeyse her açıklamasıyla tartışmalara neden olan isim, bu kez katıldığı bir programda '3 öğün yemek geri zekalılıktır. 3 öğün bağışıklığın göçmesi demektir.' ifadelerini kullandı.
EnSonHaber'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan Oytun Erbaş'ın bu ifadeleri ise sosyal medyada tepki çekti.
Oytun Erbaş: "3 öğün yemek geri zekalılıktır. 3 öğün bağışıklığın göçmesi demektir."
