İktisatçı Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret Tahmini: "O Rakamın Altı Doğru Olmaz"
Türkiye’nin en popüler iktisatçılarından Mahfi Eğilmez, asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. 2025 yılında belirlenen asgari ücret ile 22 bin liralık alım gücü oluştuğunu söyleyen Eğilmez, “O rakamı yeniden yaklamak için en az yüzde 30 oranında zam olması gerekiyor. O rakamın altı doğru olmaz” ifadelerini kullandı. 22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 2026 asgari ücreti 28 bin 735 liraya yükselecek.
2026’ya üç aydan az bir süre kala milyonlarca vatandaş maaşlarına yapılacak zammı merakla beklemeye başladı.
Mahfi Eğilmez altın fiyatları ile ilgili konuştu.
