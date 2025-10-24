onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İktisatçı Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret Tahmini: "O Rakamın Altı Doğru Olmaz"

İktisatçı Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret Tahmini: "O Rakamın Altı Doğru Olmaz"

Asgari Ücret Mahfi Eğilmez
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.10.2025 - 10:47

Türkiye’nin en popüler iktisatçılarından Mahfi Eğilmez, asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. 2025 yılında belirlenen asgari ücret ile 22 bin liralık alım gücü oluştuğunu söyleyen Eğilmez, “O rakamı yeniden yaklamak için en az yüzde 30 oranında zam olması gerekiyor. O rakamın altı doğru olmaz” ifadelerini kullandı. 22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 2026 asgari ücreti 28 bin 735 liraya yükselecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026’ya üç aydan az bir süre kala milyonlarca vatandaş maaşlarına yapılacak zammı merakla beklemeye başladı.

2026’ya üç aydan az bir süre kala milyonlarca vatandaş maaşlarına yapılacak zammı merakla beklemeye başladı.

Uzmanların asgari ücret ile ilgili beklentileri de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak popüler iktisatçı Mahfi Eğilmez de asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CNBC-e’de katıldığı ekonomi programında gündemi yorumlayan Eğilmez, “2025 başında asgari ücretle 22 bin liralık satın alma gücü vermişiz. Yılbaşındaki kayba geri dönülmesi için yüzde 30 zam yapılması lazım. Onun altı çok da doğru olmaz. İlave bir artış yapmıyoruz sadece 2025 başına geri döndürüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 2026 asgari ücreti 28 bin 735 liraya yükselecek.

Mahfi Eğilmez altın fiyatları ile ilgili konuştu.

Mahfi Eğilmez altın fiyatları ile ilgili konuştu.

Altın fiyatlarında son dönemdeki oynaklığa yönelik Eğilmez, 'Trump'ın açıklamaları altın fiyatlarını çok etkiliyor. Çin ile birden yumuşama havasına giriyor, bir bakıyorsunuz sertleşiyor. Herkes altına dönüyor. Çıkış yolu buluruz diyor insanlar altını satıp dövize borsaya yükleniyor. Manipülatör olsa Trump'ın davranışı gibi davranır. Gene bir şey der Trump, yine yükselir' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın