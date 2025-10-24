İktisatçı Mahfi Eğilmez’den Asgari Ücret Tahmini: "O Rakamın Altı Doğru Olmaz"

Uzmanların asgari ücret ile ilgili beklentileri de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak popüler iktisatçı Mahfi Eğilmez de asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CNBC-e’de katıldığı ekonomi programında gündemi yorumlayan Eğilmez, “2025 başında asgari ücretle 22 bin liralık satın alma gücü vermişiz. Yılbaşındaki kayba geri dönülmesi için yüzde 30 zam yapılması lazım. Onun altı çok da doğru olmaz. İlave bir artış yapmıyoruz sadece 2025 başına geri döndürüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 2026 asgari ücreti 28 bin 735 liraya yükselecek.