İflas Fırtınası Bir Markayı Daha Vurdu: Ünlü Beyaz Eşya Devi Bir Gecede 17 Mağazasını da Kapattı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.12.2025 - 22:15

Güney Kaliforniya'nın en eski ve bilinen beyaz eşya zincirlerinden Howard’s Appliance, bölgedeki 17 şubesinin tamamını aniden kapatarak İflas Kanunu'nun 11. Maddesi kapsamında koruma talebinde bulundu. Özellikle Kara Cuma alışverişlerinden hemen sonra gelen bu hızlı karar, siparişleri olanlar da dahil olmak üzere hem çalışanları hem de müşterileri hazırlıksız yakaladı.

Howard’s Appliance'tan şok karar: 17 mağaza kapandı, iflas başvurusu yolda!

Güney Kaliforniya'nın uzun süredir hizmet veren perakende zincirlerinden Howard’s Appliance, beklenmedik bir kararla tüm şubelerinin kapılarını kapattığını ve İflas Kanunu'nun 11. Maddesi için resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu. Özellikle geçmiş parlak günlerini hatırlayan bölge sakinleri için şaşırtıcı olan bu gelişme, şirketin ekonomik zorluklar karşısında daha fazla dayanamadığını gösteriyor.

Şirketin avukatlığını üstlenen Costa Mesa'daki Golden Goodrich hukuk firmasından David Goodrich, Southern California News Group'a yaptığı açıklamada, alınan kararın ağırlığını dile getirdi. Goodrich, 'Tarifeler, tüketici harcamalarındaki düşüşler ve diğer makroekonomik sıkıntılarla mücadele etmek için yoğun çaba harcamamıza rağmen, kapılarımızı kapatma ve iflas başvurusunda bulunma gibi zorunlu bir yola girmek zorunda kaldık. Bu karar kolay alınmadı, ancak mevcut ekonomik koşullar bizi bu noktaya getirdi' ifadelerini kullandı.

Kapanma hamlesinin hızı dikkat çekti. Şirket, 6 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere operasyonlarını durdururken, çalışanlara sadece bir günlük ön bildirim yapıldığı öğrenildi. Orange County Register'ın haberine göre, bu ani kapanma sadece personeli değil, aynı zamanda sipariş vermiş olanlar da dahil olmak üzere müşterileri de tamamen hazırlıksız yakaladı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım.
