İflas Fırtınası Bir Markayı Daha Vurdu: Ünlü Beyaz Eşya Devi Bir Gecede 17 Mağazasını da Kapattı
Güney Kaliforniya'nın en eski ve bilinen beyaz eşya zincirlerinden Howard’s Appliance, bölgedeki 17 şubesinin tamamını aniden kapatarak İflas Kanunu'nun 11. Maddesi kapsamında koruma talebinde bulundu. Özellikle Kara Cuma alışverişlerinden hemen sonra gelen bu hızlı karar, siparişleri olanlar da dahil olmak üzere hem çalışanları hem de müşterileri hazırlıksız yakaladı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
