İflas Fırtınası Bir Markayı Daha Vurdu: Ünlü Beyaz Eşya Devi Bir Gecede 17 Mağazasını da Kapattı

Güney Kaliforniya'nın uzun süredir hizmet veren perakende zincirlerinden Howard’s Appliance, beklenmedik bir kararla tüm şubelerinin kapılarını kapattığını ve İflas Kanunu'nun 11. Maddesi için resmi başvuruda bulunduğunu duyurdu. Özellikle geçmiş parlak günlerini hatırlayan bölge sakinleri için şaşırtıcı olan bu gelişme, şirketin ekonomik zorluklar karşısında daha fazla dayanamadığını gösteriyor.

Şirketin avukatlığını üstlenen Costa Mesa'daki Golden Goodrich hukuk firmasından David Goodrich, Southern California News Group'a yaptığı açıklamada, alınan kararın ağırlığını dile getirdi. Goodrich, 'Tarifeler, tüketici harcamalarındaki düşüşler ve diğer makroekonomik sıkıntılarla mücadele etmek için yoğun çaba harcamamıza rağmen, kapılarımızı kapatma ve iflas başvurusunda bulunma gibi zorunlu bir yola girmek zorunda kaldık. Bu karar kolay alınmadı, ancak mevcut ekonomik koşullar bizi bu noktaya getirdi' ifadelerini kullandı.

Kapanma hamlesinin hızı dikkat çekti. Şirket, 6 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere operasyonlarını durdururken, çalışanlara sadece bir günlük ön bildirim yapıldığı öğrenildi. Orange County Register'ın haberine göre, bu ani kapanma sadece personeli değil, aynı zamanda sipariş vermiş olanlar da dahil olmak üzere müşterileri de tamamen hazırlıksız yakaladı.