İETT Aracı Kontrolden Çıktı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı

İstanbul Çekmeköy’de seyir halinde İETT aracı iddiaya göre trafikte bir motorsiklet sürücüsü ile tartıştı ve aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs çok sayıda araç ve yaya çarparak zorlukla durabildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.