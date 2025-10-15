onedio
İETT Aracı Kontrolden Çıktı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı

İETT Aracı Kontrolden Çıktı: Çok Sayıda Kişi Yaralandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.10.2025 - 15:26

İstanbul Çekmeköy’de seyir halinde İETT aracı iddiaya göre trafikte bir motorsiklet sürücüsü ile tartıştı ve aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs çok sayıda araç ve yaya çarparak zorlukla durabildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul Çekmeköy’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü dehşet açtı.

İstanbul Çekmeköy’de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü dehşet açtı.

İddiaya göre İETT şoförü trafikte seyir halindeyken bir motorsiklet sürücüsü ile tartışmaya başladı. İETT şoförünün otobüsün kontrolünü kaybetmesiyle birlikte dehşet dolu anlar yaşandı.

Otobüs önce park halindeki taksi ve kamyonete çarptı ardından yolcuların beklediği durağa girdi.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yerinden görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
