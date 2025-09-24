İçtiğin Su Miktarına Göre Hangi Karakter Kadar Sağlıklısın?

Hermione her zaman derslere odaklıydı ya hani... Sen de hayatında birçok şeyi mükemmel planlıyorsun ama sıra suya gelince bazen aksıyor. Bu kötü bir şey değil ama daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Biraz daha bilinçli adımlar atarak kendini daha zinde hissedebilirsin. Su şişesini yanından hiçbir zaman ayırma. Günde en az 8 bardak su içmek sana büyüden daha çok fayda sağlar.