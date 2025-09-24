onedio
İçtiğin Su Miktarına Göre Hangi Karakter Kadar Sağlıklısın?

İçtiğin Su Miktarına Göre Hangi Karakter Kadar Sağlıklısın?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
24.09.2025 - 15:03

Ne kadar su içtiğin aslında düşündüğünden daha çok şey anlatıyor. Kimimiz şişesiz evden çıkmaz, kimimiz sabahtan akşama bir bardak bile içmeyi unutur. Peki senin su içme şeklin hangi karaktere daha yakın?

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayabiliriz! Sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey ne oluyor?

4. Devam edelim! Yemeğin yanında tercihin genelde hangisi oluyor?

5. Daha önce hiç bir gün boyunca su içmediğin oldu mu?

6. Spor yaparken yanında ne bulundurursun diye sorsak?

7. Dışarı çıktığında çantanda su taşır mısın?

8. Az kaldı! Türk kahvesi içerken yanındaki suyu ne yapıyorsun?

9. Çooook sıcak bir günün ortasında susuzluğunu bastırabilecek o görseli seçer misin?

10. Son sorudayız! Gün içinde su içmeyi nasıl hatırlıyorsun?

Aquaman kadar su ile haşır neşirsin!

Sen resmen Aquaman gibisin! Su senin için sonradan hatırladığın bir şey değil, hayatında var olması gereken bir şey. Enerjin, gücün ve dengen hep bununla geliyor. Nerede olursan ol suyu yanında taşıyorsun. Sağlığını korumada çıtayı en yükseğe koymuşsun. Aquaman kadar su ile yakın olsan bile her gün en az 8 bardak su içmeyi unutma!

Katara kadar sağlıklısın!

imgur.com

Katara nasıl suyla uyum içinde yaşıyorsa sen de öylesin! Hayatında su düzenli bir yer bulmuş. Zihnini toparlıyor ve bedenini dinç tutuyor. Arada dalgınlıkla eksik kalsan da genelde dengeyi kuruyorsun. Daha da güçlenmek için günlük rutinde suya hep yer aç ve her zaman olduğu gibi günde en az 8 bardak su içmeyi unutma!

Hermione Granger gibi sağlıklısın!

Hermione her zaman derslere odaklıydı ya hani... Sen de hayatında birçok şeyi mükemmel planlıyorsun ama sıra suya gelince bazen aksıyor. Bu kötü bir şey değil ama daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. Biraz daha bilinçli adımlar atarak kendini daha zinde hissedebilirsin. Su şişesini yanından hiçbir zaman ayırma. Günde en az 8 bardak su içmek sana büyüden daha çok fayda sağlar.

Chandler Bing diyebiliriz!

Sen biraz Chandler gibisin aslında! Kahve, arkadaşlıklar ve koşturma hayatında ön planda. Su ise çoğu zaman unutulmuş bir detay gibi kalıyor. Ama işin şakası bir yana, sağlığını toparlamak için suyu daha çok hatırlaman şart. Ufak alışkanlıklarla başlayabilirsin. Mesela sabah kalkınca bir bardak, yemekle bir bardak… Derken günlük hedefini yakalarsın. Unutma, sağlıklı kalmak için günde en az 8 bardak su içmek şart!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
