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İBB Soruşturması: Necati Özkan’ın da Şirketine El Koyuldu

İBB Soruşturması: Necati Özkan’ın da Şirketine El Koyuldu

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 18:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 kişinin sahibi olduğu 12 şirketin tüm mal varlığına el koyulduğunu duyurdu.

Şirketlerine el koyulanlar arasında Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürüten ünlü reklamcı Necati Özkan’ın şirketi de bulunuyor.

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Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaklaşık 100 kişi gözaltına alınmıştı.

Geçtiğimiz hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaklaşık 100 kişi gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 51 kişi ile birlikte tutuklanmıştı. 41 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

İBB’ye açılan soruşturma kapsamında bugün bazı şirketlere el koyulduğu duyuruldu.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, 14 kişiye ait olan 12 şirkete soruşturma kapsamında el koyuldu.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, 14 kişiye ait olan 12 şirkete soruşturma kapsamında el koyuldu.

Şirkelerine el koyulan isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyalarını yürüten Necati Özkan’ın da olduğu ortaya çıktı.

Savcılık, şirketlerin mal varlıklarını kaçırma şüphesi bulunduğu için böyle bir tedbir kararı uyguladığını açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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