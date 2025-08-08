İBB Borsası: Özgür Özel’in İfşa Ettiği Avukat Mehmet Yıldırım Serbest Bırakıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB operasyonlarının ardından “İBB Borsası”anın doğduğunu iddia ederek Mehmet Yıldırım isimli bir avukatın tutuklanan kişilerin ailelerine dadandığını ve para almaya çalıştığını ileri sürmüştü. “Nüfuz ticareti” suçundan gözaltına alınan Mehmet Yıldırım, ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı. Yıldırım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ifşa ettiği Mehmet Yıldırım, serbest bırakıldı.
Mehmet Yıldırım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: “Bana iftira atılıyor.”
"An itibarıyla istifamı veririm.
