İBB Borsası: Özgür Özel’in İfşa Ettiği Avukat Mehmet Yıldırım Serbest Bırakıldı

Dilara Şimşek
08.08.2025 - 21:42

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB operasyonlarının ardından “İBB Borsası”anın doğduğunu iddia ederek Mehmet Yıldırım isimli bir avukatın tutuklanan kişilerin ailelerine dadandığını ve para almaya çalıştığını ileri sürmüştü. “Nüfuz ticareti” suçundan gözaltına alınan Mehmet Yıldırım, ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı. Yıldırım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ifşa ettiği Mehmet Yıldırım, serbest bırakıldı.

Özgür Özel, avukat Mehmet Yıldırım’ın savcılarla işbirliği yaparak İBB soruşturmasında tutuklanan kişilerin ailesinden para koparmaya çalıştığını iddia etti. Gazeteci Fırat Fıstık ise Mehmet Yıldırım’ın Saraçhane eylemlerinde tutuklanan gençlerin ailelerinden en az 1 milyon TL istediğini ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırımi ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Yıldırım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: “Bana iftira atılıyor.”

Mehmet Yıldırım, savcılık ifadesinde iddiaları reddetti. Yıldırım’ın savcılık ifadesi şöyle:

'Bana iftira atılmaktadır. Benim avukat olduğum doğrudur. Ben hayatım boyunca kimseden mesleğim haricinde para almadım. Kimsenin ismini, adını kullanmadım. Bahsi geçen İBB dosyasında benim kesinlikle bir müdahilim yoktur. Bu dosyaya ilk dahil oluşum 27 Nisan 2025 tarihinde Naim Erol Özgüner’in gözaltına alınması ile başlamıştır. Bahse konu dosyada benim vekaletimin olduğu kişi Naim Erol Özgüner’dir.

Kendisinin bu dosyalardan önce de avukatıydım. İBB operasyonu kapsamında kendisi alınmıştır ve tutuklanmıştır. Kendisinin suçsuz olduğuna inanıyorum. Etkin pişmanlıktan faydalanmıştır. Naim Erol Özgüner’den avukatlık ücreti olarak 2 Milyon TL + KDV aldım. Onun da faturalarını ve makbuzlarını kestim. Cem Çelik günün birinde yanıma geldi.

Hakkında yakalama kararı olduğunu duyduğunu, kendisinin de avukatı olmamı istedi. Kendisine hukuki yardımda bulunabileceğimi, ancak İBB dosyası kapsamında konumunu bilmediğimi ve eylemlerle hangi şekilde bağlantılı olduğunu anlatmasını istedim.

Kendisinin Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş’in şirketlerinin mali müşaviri olduğunu, Fatih Keleş’e devredilecek şirketlerin ve 125 milyon TL para transferini içeren dekontlarını sunabileceğini söyledi. Ben de İstanbul Adliyesi’ne gelerek ilgili dosya savcısına makamında Cem Çelik’in bana anlattıklarını vekalet ilişkisi içerisinde, hukuki çerçevede anlattım.

İlgili dosya savcısı bir gün belirledi. Ben de belirlediği günde Cem Çelik’i getirdim, ilgili dekontları dosyasına sundum. Birkaç ay sonra eksik ve yanıltıcı bilgiler beyan ettiği için tutuklandı. Cem Çelik, Murat Gülibrahimoğlu’nun mali müşaviri olması hasebiyle Yağmur, Adem, Volkan, Yener isimli şahısları beyan vermek üzere getirdi. Ben bu süreçlerde ilgili dosya savcısı ile mecburen makamda görüşmek zorundaydım.'

"An itibarıyla istifamı veririm.

'Cem Çelik’ten tüm bu hukuki işlemler için avukatlık vekalet ücreti kapsamında 150 bin ABD Doları para aldım. Ayrıca Yener’den bir lira para talep etmedim, gidip görüşmüşlüğüm yoktur. Zaten cezaevine girişler kayıtlar altına alınmaktadır. Basında bahsedilen 70’ten fazla etkin pişmanlıkta bulunan kişi vardır. Ben yukarıda bahsettiğim kişiler haricinde kimseyle görüşmedim. Kimsenin avukatlığını yapmadım.

Kimsenin ailesi ile görüşmedim. Para karşılığı kimseye böyle bir vaat vermedim. Benim mesleğim gereği müvekkillerimin menfaatini korumak amacıyla hakimler ve savcılarla makamlarında hukuki çerçevede müvekkillerimin hukuki durumunu görüşmem zorunludur. Meslek hayatım boyunca benim hiçbir savcı ile dışarıda görüşmem olmamıştır. Soruşturma savcılarından bir talimat almam mümkün dahi değildir.

Bahsedilen ses kayıtlarında bir TL veya herhangi bir para, menfaat ya da aklınıza gelecek herhangi bir şey geçiyorsa an itibarıyla istifamı veririm. Benim kesinlikle müvekkil ilişkisi içerisinde usulsüz bir şekilde basında yer alan konuşmaları yapma ihtimalim yoktur. Ben böyle konuşmalar yapmadım. Kimseyi yönlendirmedim. '

