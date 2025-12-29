Hollywood Animatroniği İstanbul’da: 25 Milyon TL’lik “Kahve” Mağaza Deneyimini Yeniden Tanımlıyor

Hollywood yapımlarında kullanılan animatronik teknoloji Türkiye’de ilk kez bir mağaza deneyiminde ziyaretçiyle buluştu. Espressolab’in Animax Designs iş birliğiyle tasarladığı 25 milyon TL değerindeki animatronik at “Kahve”, ileri mühendisliği estetikle birleştirerek ziyaretçilere sinema prodüksiyonu seviyesinde bir karşılaşma sunuyor. Bu adım, teknoloji ve sanatın bir araya geldiği yeni nesil deneyim yaklaşımını güçlendiren stratejik bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Hollywood’un dev prodüksiyonlarında kullanılan animatronik teknoloji, ilk kez şehir yaşamının içine bu kadar doğrudan dahil oluyor. Jurassic Park ve Westworld gibi yapımların arkasındaki Animax Designs iş birliğiyle üretilen gerçek boyutlu animatronik at “Kahve”, Espressolab’in teknoloji ve kültürü buluşturan vizyonunun en iddialı örneklerinden biri olarak İstanbul’da sergilenmeye başladı. Hipergerçek hareket kabiliyeti, sinema endüstrisinin mühendislik standartları ve özel üretim süreciyle dikkat çeken eser, 25 milyon TL’lik yapım maliyetiyle Türkiye’de perakende alanında hayata geçirilen en kapsamlı animatronik çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu projeyle Espressolab, mağaza deneyimini yalnızca estetik bir düzenlemeden çıkarıp teknoloji temelli bir kültür alanına dönüştürüyor. Ziyaretçi ile mekân arasındaki ilişki artık yalnızca kahve etrafında değil; mühendislik, tasarım ve sanatın birleştiği çok katmanlı bir karşılaşma üzerinden kuruluyor. “Kahve”, gençlerle kurulan bağı teknoloji boyutunda güçlendirirken, robotik sanatın gündelik hayatta görünür olmasıyla mağaza deneyiminde yeni bir evrenin kapılarını aralıyor.