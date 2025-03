Hidra ve Allame'nin Yeni Şarkısı: Memleket Şarkısının Sözleri

'Önüne koydular bi' tabak sen de kanıksadın besin

Batıp batıp desin 'Harikayız,' yalanlar ülkesi

Selefi nesil istiyor çıkmasın kadınların sesi (Şş)

Eğer kim olduğumu unuttuysan hatırlatır 'Gezi' (Gezi)

Rakibi yok padişahın hiç hem deÇünkü padişahın bütün rakipleri içer'de

Devirmek bu padişahı basit değil ki, ner'de?

Çünkü köfte çok ve hepsi nasiplenir pişerse

Bürüdü korku, gülünüz soldu, kaçtı varken az bi' keyfim

Müdürün oğlu eli vizörde çekiyo' filmi

'Halkım iyi mi?' diye düşünme, cebini doldur yüzleşirken sahteliğinle

Öğrencilere kimyasal silahla saldır

Bu dünyada kralsın da cehennem inşallah vardır

Sende yasama, sende yargı, sattın memleket kapandı

Bütün belalar başımda, özgürlüğüm, ner'de kaldı

[Köprü: Alper Ağa, Hidra & Allame]

Hani ha-ha-hani para? Para, besin

Ha-ha-ha, Hidra,

Ha-ha-ha hani bana para? (OneLab)

Huh (Yeah)

[Verse 2: Allame]

Adalet dayak yemiş boynu bükük çocuk

Siyasal islamın altıncı şartı bu, sus koçum (Şş)

Konuşma teröristle eş protestocu (Ha)

Halk çapulcu, halk sürtük, ettiniz FETÖ'cü, ah

Hayatın anlamı var; onurlu ölmek hani

Hırsızlıkla itham ettiniz olmuşken mitomani

Kartlara takla atlatıp öğrendik origami

Tabut aldık asgari ücretle süper ekonomi

(Pa-Pa-Pa) Paki', Suri', hoş geldin Afgan

Yarın Apo p*çi de çıkar mı, söyle, genel aftan, he?

Daha kıymetlisi varsa dökül lütfen

Yalnız ekmek bölüşülür, bölüşülmez vatan ([?])

Gariban halkın sırtında bi' sökük hırka

Yaşım kırka vurdu, bir de dolar vurdu kırka

Eğilmekten çürüdü basın organları, kırık kaburga (Shit)

Zedelenmiş onur, bugünü not et, hatırla, biatch

[Çıkış: Alper Ağa & Hidra]

Para, besin, para, besin

Ha-ha-ha hani bana para? (Woo)'