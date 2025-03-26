Hidra ve Allame'nin Yeni Şarkısı: Memleket Şarkısının Sözleri
Hidra ve Allame'nin Yeni Şarkısı: Memleket Şarkısının Sözleri
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından rapçi Ezhel Küçük Turco isimli bir şarkı çıkartmıştı. Daha önce gündemdeki birçok olaya tapki gösteren, şarkılarıyla düşüncelerini dile getiren Hidra ve Allame gündemdeki olaylara yönelik yeni bir şarkı çıkarttı. Memleket isimli yeni şarkı kısa sürede listelerin başına yerleşirken şarkının sözleri merak konusu oldu.
İşte Hidra ve Allame'nin Memleket şarkısının sözleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gündem karışmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle Allame ve Hidra ortak parça hazırladığını duyurdu.
Hidra ve Allame Memleketim Şarkısı Sözleri
Şarkının tamamı için:
Hidra ve Allame Kimdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın