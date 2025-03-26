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Hidra ve Allame'nin Yeni Şarkısı: Memleket Şarkısının Sözleri

Hidra ve Allame'nin Yeni Şarkısı: Memleket Şarkısının Sözleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 15:03

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından rapçi Ezhel Küçük Turco isimli bir şarkı çıkartmıştı. Daha önce gündemdeki birçok olaya tapki gösteren, şarkılarıyla düşüncelerini dile getiren Hidra ve Allame gündemdeki olaylara yönelik yeni bir şarkı çıkarttı. Memleket isimli yeni şarkı kısa sürede listelerin başına yerleşirken şarkının sözleri merak konusu oldu.

İşte Hidra ve Allame'nin Memleket şarkısının sözleri...

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Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gündem karışmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından gündem karışmıştı.

19 Mart günü gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanmasının ardından ünlü birçok isim tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. 

Geçmişten bu yana gündemdeki olaylara yayınladıkları parçalarla ses çıkartan rapçiler ise harekete geçti.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle Allame ve Hidra ortak parça hazırladığını duyurdu.

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar nedeniyle Allame ve Hidra ortak parça hazırladığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Ezhel'in çıkardığı 'Küçük Turco' şarkısının ardından Hidra ve Alleme de birlikte şarkı çıkardı. 

YouTube'da kısa sürede trend listesine yerleşen şarkının sözleri kısa sürede merak konusu oldu.

Hidra ve Allame Memleketim Şarkısı Sözleri

Hidra ve Allame Memleketim Şarkısı Sözleri

'Önüne koydular bi' tabak sen de kanıksadın besin

Batıp batıp desin 'Harikayız,' yalanlar ülkesi

Selefi nesil istiyor çıkmasın kadınların sesi (Şş)

Eğer kim olduğumu unuttuysan hatırlatır 'Gezi' (Gezi)

Rakibi yok padişahın hiç hem deÇünkü padişahın bütün rakipleri içer'de

Devirmek bu padişahı basit değil ki, ner'de?

Çünkü köfte çok ve hepsi nasiplenir pişerse

Bürüdü korku, gülünüz soldu, kaçtı varken az bi' keyfim

Müdürün oğlu eli vizörde çekiyo' filmi

'Halkım iyi mi?' diye düşünme, cebini doldur yüzleşirken sahteliğinle

Öğrencilere kimyasal silahla saldır

Bu dünyada kralsın da cehennem inşallah vardır

Sende yasama, sende yargı, sattın memleket kapandı

Bütün belalar başımda, özgürlüğüm, ner'de kaldı

[Köprü: Alper Ağa, Hidra & Allame]

Hani ha-ha-hani para? Para, besin

Ha-ha-ha, Hidra, 

Ha-ha-ha hani bana para? (OneLab)

Huh (Yeah)

[Verse 2: Allame]

Adalet dayak yemiş boynu bükük çocuk

Siyasal islamın altıncı şartı bu, sus koçum (Şş)

Konuşma teröristle eş protestocu (Ha)

Halk çapulcu, halk sürtük, ettiniz FETÖ'cü, ah

Hayatın anlamı var; onurlu ölmek hani

Hırsızlıkla itham ettiniz olmuşken mitomani

Kartlara takla atlatıp öğrendik origami

Tabut aldık asgari ücretle süper ekonomi

(Pa-Pa-Pa) Paki', Suri', hoş geldin Afgan

Yarın Apo p*çi de çıkar mı, söyle, genel aftan, he?

Daha kıymetlisi varsa dökül lütfen

Yalnız ekmek bölüşülür, bölüşülmez vatan ([?])

Gariban halkın sırtında bi' sökük hırka

Yaşım kırka vurdu, bir de dolar vurdu kırka

Eğilmekten çürüdü basın organları, kırık kaburga (Shit)

Zedelenmiş onur, bugünü not et, hatırla, biatch

[Çıkış: Alper Ağa & Hidra]

Para, besin, para, besin

Ha-ha-ha hani bana para? (Woo)'

Şarkının tamamı için:

Hidra ve Allame Kimdir?

Hidra ve Allame Kimdir?

Allâme, gerçek adıyla Hamza Gül 27 Temmuz 1987 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi'nin çizgi film ve animasyon bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. 2005 senesinde müzik sektörüne adım atmıştır. 

Hidra, gerçek adıyla Fatih Uslu 1993 tarihinde İngiltere'de doğmuştur. Dört yaşında ailesi ile beraber Türkiye'ye gelen isim, yaşamını Ankara'da sürdürmektedir. 2008 tarihinde rap müzik ile tanışan isim uzun yıllardır sektörde.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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