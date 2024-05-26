Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Her Şey Zamanında Güzel: Nostaljinin Dibine Vuracağınız 2000'li Yılların Sevilen Gençlik Filmleri

Her Şey Zamanında Güzel: Nostaljinin Dibine Vuracağınız 2000'li Yılların Sevilen Gençlik Filmleri

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 15:01

2000'li yıllar gençlik filmlerinin altın çağı olarak bilinmektedir ve herkesin o ödemden en az bir tane favori filmi vardır. Hadi o dönemin en unutulmaz gençlik filmlerini derlediğimiz bu içeriğimizi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.ranker.com/list/forgotten...
İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Çılgınlar Sınıfı (2006)

15. Çılgınlar Sınıfı (2006)

IMDb: 6.4

Özet: Üniversite başvurularının hepsinden ret cevabı alan Bartleby 'B'nin tek tesellisi bu konuda yalnız olmamasıdır. En yakın arkadaşlarının da durumu aynıdır. Başvurularından olumsuz cevap aldığını ailesine de söyleyemez. Kariyer planı bile yapamayan 'B'nin ailesini memnun etmek ve rüya kız Monica'nın ilgisini çekebilmek için kafasında dahiyane bir kurtarıcı fikir oluşur: Kendi üniversitesini açmak! * Mantık kavramını bi kenara koyalım. Amacınız bol bol kahkaha atmaksa, keyifli bir film izlemek istiyorum diyorsanız buyrun.

Yönetmen: Steve Pink

Oyuncular: 

14. Ella Enchanted (2004)

14. Ella Enchanted (2004)

IMDb: 6.3

Özet: Ella, doğumunda, sihirli bir özellikle ödüllendirilmiştir: Kusursuz itaat. Kim ne derse desin, ne kadar tehlikeli ya da saçma olursa olsun, her türlü emiri koşulsuz yerine getirmektedir.Ella'nın zaten zor olan hayatı, babasının eve bir üvey anne ve iki kötü kalpli kardeş getirmesiyle kabusa döner. Üvey kardeşleri Hattie ve Olive'in acımasız emirler vererek kendisiyle eğlenmesinden rahatsız olan Elle, üzerindeki büyüyü bozabilmek için yollara düşer. Krallığın en tehlikeli ve karanlık ormanında bir Elf ile tanışır ve, ardından, kendisini Kral'ın kalesinde bulur. Burada genç Prens CHAR ile tanışır ve aralarında bir aşk başlar. Ella, Prens CHAR'ın da yardımıyla kaderini değiştirmeye çalışır...

Yönetmen: Tommy O'Haver

Oyuncular: 

  • Anne Hathaway, 

  • Hugh Dancy, 

  • Cary Elwes

13. Kahramanlar Okulu (2005)

13. Kahramanlar Okulu (2005)

IMDb: 6.3

Özet: Süper kahramanların sıradan kabul edildiği bir dünyada geçen Sky High, The Commander ve Jetstream isimli, şöhret olmuş iki kahramanın 'güçleri olmayan' oğulları Mike'ın hikayesini anlatıyor. Mike lise çağına gelince soluğu kahramanların lisesi Sky High'da alır. Gelin görün ki, süper güçleri olmamak yeterince kötü değilmiş gibi, Mike, bir de, süper kahramanların değil de yardımcı karakterlerin sınıfına düşer. Kısa zamanda toparlanan Mike, kendi güçlerini kullanmaya başlar. Hem ailesinin yüzünü kara çıkarmaz hem de okuluna yaklaşmakta olan bir tehlikenin karşısına geçer. Kahramanlığını kanıtlaması biraz zaman alsa da sonucun mükemmelliğinden herkes memnun kalacaktır.

Yönetmen: Mike Mitchell

Oyuncular: 

  • Kurt Russell, 

  • Kelly Preston, 

  • Michael Angarano

12. Avrupa Muhabbeti (2004)

12. Avrupa Muhabbeti (2004)

IMDb: 6.6

Özet: İnternette yazıştığı arkadaşının isminden dolayı erkek olduğunu düşünen Scotty, kız olduğunu öğrenir öğrenmez Avrupa'ya doğru yola koyulur. Kahramanlarımız birbirinden ateşli yabancılar ve türlü çılgınlıklarla çevrili bilmedikleri bir dünyada başlarına geleceklerden habersiz yola koyulurlar. Bu hayatlarının yolculuğu olacaktır. Mayo mu yok, Ne önemi var? Bu Avrupa'da eğlenceye dalmak için bir engel değil ki!

Yapımcı: Jeff Schaffer

Oyuncular: 

  • Scott Mechlowicz, 

  • Jacob Pitts, 

  • Michelle Trachtenberg

11. Bir Kız Ne İster (2003)

11. Bir Kız Ne İster (2003)

IMDb: 5.8

Özet: Yıllardır görmediği babasını tekrar görebilmek umuduyla İngiltere ye doğru yola çıkan Amanda belki de hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır, tamamen aristokrat ruhlu ve aşırı ciddi bir politikacı olan baba. Şimdi Amanda'nın yapması gereken, kendini bu tarz insanlara kabul ettirmek, ama bu hiç te kolay olmayacaktır.

Yönetmen: Dennie Gordon

Oyuncular: 

  • Amanda Bynes, 

  • Colin Firth, 

  • Kelly Preston

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. O Bir Erkek (2006)

10. O Bir Erkek (2006)

IMDb: 6.4

Özet: 17 yaşındaki futbol takımı oyuncusu Viola Hastings kızlar takımı elenince, erkek kardeşinin lisesinin erkek futbol takımına girebilmek için her şeyi yapmaya karar verir. İkiz kardeşi Sebastian'ın yurt dışında olmasını fırsat bilerek onun kılığına girer ve futbol takımına kendisini kabul ettirir. Viola takım arkadaşına aşık olur fakat gerçeği gizler. Bu sırada Olivia isminde bir genç kız'da 'Sebastian' a aşık olur ve işler git gide karışık bir hal alır.

Yönetmen: Andy Fickman

Oyuncular: 

  • Amanda Bynes, 

  • Laura Ramsey, 

  • Channing Tatum

9. Sık Dişini (2006)

9. Sık Dişini (2006)

IMDb: 6.4

Özet: Haley Graham asi, suçlu bir genç kızdır. Bir gün polis tarafından yakalanır ve Burt Vickerman'ın yanına gönderilir. Burt elit bir jimnastik okulunun sahibidir. Hayle'yi oraya yazdırır. Hayle okulda da sorun çıkarır. Veliler ve öğrenciler tarafından istenmez. Okulda ona desten çıkan iki kafadar patenci olan Frank ve Poot onunla beraber eğlenceli bir okul dönemi yaşayacaktır.

Yönetmen: Jessica Bendinger

Oyuncu: 

  • Missy Peregrym, 

  • Jeff Bridges, 

  • Vanessa Lengies

8. John Tucker Ölmeli (2006)

8. John Tucker Ölmeli (2006)

IMDb: 5.7

Özet: Üç kızı bir arada idare eden çapkınımız John Tucker(Jesse Metcalfe) okulunun en popüler öğrencisidir. Kızlarımız aldatıldıklarını öğrendikten sonra Kate(Britany Snow)'inde yardımıyla el ele verip John Tucker' dan intikam almaya başlar ve olaylar gelişir...

Yönetmen: Betty Thomas

Oyuncular: 

  • Jesse Metcalfe, 

  • Ashanti, 

  • Arielle Kebbel

7. Sokak Dansı (2006)

7. Sokak Dansı (2006)

IMDb: 6.5

Özet: Asi ruhlu Tyler Gage, gençlik yıllarını Baltimore'un kötü sokaklarında yaşayarak geçirmiştir. Dans olan tutkusu ve yeteneği sayesinde daha iyi bir hayat kurabileceğini hayal etmektedir. Öte yanda, hırslı ve başarılı Nora, ülkenin en prestijli sanat okullarından birinde klasik dans eğitimi almaktadır. Tyler, işlediği bir suçtan ötürü cezasını çekmek üzere bu okulda çalışmaya başlar. İki ayrı dünyanın insanları olan Tyler ve Nora'nın karşılaşmaları müzikal bir masalın başlangıcı olur...

Yönetmen: Anne Fletcher

Oyuncular: 

  • Channing Tatum, 

  • Jenna Dewan, 

  • Damaine Radcliff

6. Gezgin Pantolon Kardeşliği (2005)

6. Gezgin Pantolon Kardeşliği (2005)

IMDb: 6.5

Özet: Doğdukları zamandan beri hiç ayrılmayan 4 iyi arkadaşın ilk defa birbirlerinden ayrı geçirecekleri o güzel yazın hikayesini anlatıyor.Genç kızlar hepsine tesadüf bir şekilde uyan bir pantolon alırlar ve farklı vücut yapılarına sahip oldukları için bunun bir sihir olduunu düşünürler .Bu pantolonu birbirleri arasındaki bağları için kullanmaya karar verirler. Hayatta dostlukların ne kadar önemli olduğunu anlatan güzel bir gençlik filmi.

Yönetmen: Ken Kwapis

Oyuncular: 

  • Amber Tamblyn, 

  • Alexis Bledel, 

  • America Ferrera

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Sonsuz Şarkı Listesi (2008)

5. Sonsuz Şarkı Listesi (2008)

IMDb: 6.6

Özet: Tris yeni birini bulmuştur. Halbuki Nick'ten ayrılalı -Nick'in saatine göre- 3 hafta 2 gün ve 23 saat olmuştur. Tris'in bu kadar çabuk yoluna devam etmesine karşılık kendinin de toparlandığını göstermek için Nick çaresizce, yanında gördüğü kıza dönüp ondan 5 dakikalığına kız arkadaşı olmasını ister. Bu teklif, Manhattan'da Nick ve Norah'ın hiç bir zaman unutamayacakları çılgınlık ve romantizmle dolu bir geceyi başlatır.

Yönetmen: Peter Sollett

Oyuncular: 

  • Michael Cera, 

  • Kat Dennings, 

  • Aaron Yoo

4. Josie and the Pussycats (2001)

4. Josie and the Pussycats (2001)

IMDb: 5.6

Özet: Josie, Melody and Val are three small-town girl musicians determined to take their rock band out of their garage and straight to the top, while remaining true to their look, style and sound. They get a record deal which brings fame and fortune but soon realize they are pawns of two people who want to control the youth of America. They must clear their names, even if it means losing fame and fortune.

Yönetmen: Harry Elfont

Oyuncular:

  • Rachael Leigh Cook, 

  • Tara Reid, 

  • Rosario Dawson

3. Büyük Dalga (2002)

3. Büyük Dalga (2002)

IMDb: 5.7

Özet: Dalgalara tutkun Anne Marie ile sörf tahtasının arasına kimsenin girmesi mümkün değil. Sahilde kızkardeşi ve arkadaşı ile küçük bir klübede yaşayan Anne, her gün güneş doğmadan önce uyanıp dalgalara meydan okumak için sörf tahtası ile denize açılıyor. Anne’in en büyük hayali bir sonraki sörf yarışında bir derece elde etmek. Hayal ettiği yarışma için gün sayarken karşısına çıkan futbol oyuncusu Matt Tollman’a aşık olunca yalnızca sörf tahtası üzerindeki dengesi alt üst olmayacak. Anne’in eski formunu yeniden yakalaması zaman alacak.

Yönetmen: John Stockwell

Oyuncular: 

  • Kate Bosworth, 

  • Michelle Rodriguez, 

  • Matthew Davis

2. Zamanı Durduranlar (2002)

2. Zamanı Durduranlar (2002)

IMDb: 5.2

Özet: QT Corporation isimli şirket Hypertime isimli bir teknoloji geliştirirler. Bu icat zamanı durdurmaya, böylece de geçmiş ve gelecek arasında rahatça gezebilmeye olanak sağlar. Bu teknolojinin genelde tehlikeli emeller için kullanılabileceğini öngören yetkililer ortadan kaldırmayı düşünseler de olanlar olmuştur.

Yönetmen: Jonathan Frakes

Oyuncular: 

  • Jesse Bradford, 

  • French Stewart, 

  • Paula Garcés

1. Sleepover (2004)

1. Sleepover (2004)

IMDb: 5.3

Özet: Lisedeki ilk yılları yaklaşırken, en iyi arkadaşlar Julie, Hannah, Yancy ve Farrah son bir yaz pijama partisi yaparlar. Hayatlarının macerasına atılmak üzere olduklarının farkında bile değillerdir. İnek statülerinden kurtulmak için çaresizce, onları popüler ezeli rakipleriyle karşı karşıya getiren bir gece süren bir ava katılırlar. Yancy'nin babasının arabasını almaktan gece kulüplerine gizlice girmeye kadar her şey oluyor!

Yönetmen: Joe Nussbaum

Oyuncular: 

  • Alexa PenaVega, 

  • Mika Boorem, 

  • Scout Taylor-Compton

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın