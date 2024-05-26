Her Şey Zamanında Güzel: Nostaljinin Dibine Vuracağınız 2000'li Yılların Sevilen Gençlik Filmleri
Her Şey Zamanında Güzel: Nostaljinin Dibine Vuracağınız 2000'li Yılların Sevilen Gençlik Filmleri
Kaynak: https://www.ranker.com/list/forgotten...
2000'li yıllar gençlik filmlerinin altın çağı olarak bilinmektedir ve herkesin o ödemden en az bir tane favori filmi vardır. Hadi o dönemin en unutulmaz gençlik filmlerini derlediğimiz bu içeriğimizi hep birlikte inceleyelim...👇
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15. Çılgınlar Sınıfı (2006)
14. Ella Enchanted (2004)
13. Kahramanlar Okulu (2005)
12. Avrupa Muhabbeti (2004)
11. Bir Kız Ne İster (2003)
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10. O Bir Erkek (2006)
9. Sık Dişini (2006)
8. John Tucker Ölmeli (2006)
7. Sokak Dansı (2006)
6. Gezgin Pantolon Kardeşliği (2005)
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5. Sonsuz Şarkı Listesi (2008)
4. Josie and the Pussycats (2001)
3. Büyük Dalga (2002)
2. Zamanı Durduranlar (2002)
1. Sleepover (2004)
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