Her Şey Zamanında Güzel: Nostaljinin Dibine Vuracağınız 2000'li Yılların Sevilen Gençlik Filmleri

IMDb: 6.3

Özet: Ella, doğumunda, sihirli bir özellikle ödüllendirilmiştir: Kusursuz itaat. Kim ne derse desin, ne kadar tehlikeli ya da saçma olursa olsun, her türlü emiri koşulsuz yerine getirmektedir.Ella'nın zaten zor olan hayatı, babasının eve bir üvey anne ve iki kötü kalpli kardeş getirmesiyle kabusa döner. Üvey kardeşleri Hattie ve Olive'in acımasız emirler vererek kendisiyle eğlenmesinden rahatsız olan Elle, üzerindeki büyüyü bozabilmek için yollara düşer. Krallığın en tehlikeli ve karanlık ormanında bir Elf ile tanışır ve, ardından, kendisini Kral'ın kalesinde bulur. Burada genç Prens CHAR ile tanışır ve aralarında bir aşk başlar. Ella, Prens CHAR'ın da yardımıyla kaderini değiştirmeye çalışır...

Yönetmen: Tommy O'Haver

Oyuncular: