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Hem Tarihi Hem de Romantizmi İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 15 Dönem Filmi

Hem Tarihi Hem de Romantizmi İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 15 Dönem Filmi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 10:01

Hem romantizmin hem de tarihin buluştuğu bu dönem filmleri sinefiller arasında klasikler olarak da anılıyor. En romantiklerini sizler içni sıraladık!

Not: Film bilgileri IMDb ve TMDB'den alınmıştır.

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15. İkna (2022)

15. İkna (2022)

IMDb: 5.8

Özet: Mütevazı geçmişe sahip çekici bir adamla evlenmemesi için ikna edilen Anne Elliot sekiz yıl sonra yolları tekrar kesiştiğinde bu kez kalbini dinleyip aşkı bulabilecek mi?

Yönetmen: Carrie Cracknell

Oyuncular: Dakota Johnson, Henry Golding

14. İpek (2007)

14. İpek (2007)

IMDb: 5.8

Özet: Evli bir adam olan Herve Joncour, ipek kaçakçılığı yapan Baldabiou için çalışmaktadır. Baldabiou, Herve'i Japonya'ya gönderek özel bir görevi yerine getirmesini ister. Öğretmenlik yapan eşi Helen'den ayrılan Herve en kaliteli ipeklere sahip olan Japonya'da gizli bir kargoyu teslim alacaktır. Gittiği yerde bölgenin en güç sahibi adamı olan Hara Jubei ile karşılaşan Herve, ondan çok değerli ipek böceği yumurtaları alacaktır. Ancak Herve'in dikkati başka bir yöne kaymıştır: Jubei'nin büyüleyici güzellikteki metresi Herve'in başını döndürür ve ikili arasında tutkulu bir aşk başlar. Dillerini bilmeden uzaktan mektupla anlaşan bu çifti savaş ayıracaktır. Fransa'ya geri dönen Herve hala Japonya'daki sevgilisi ile ilgilidir. Bu durum çok geçmeden Helen'in dikkatini çekecektir.

Yönetmen: François Girard

Oyuncular: Keira Knightley, Michael Pitt

13. Aşk ve Dostluk (2016)

13. Aşk ve Dostluk (2016)

IMDb: 6.4

Özet: Jane Austen'ın farklı adlı bir romanından uyarlanan film, 1790'larda geçiyor. Çekici dul Lady Susan Vernon’ın (Kate Beckinsale) cilveleşmeleri hakkında sosyetede dolaşan söylentilerin eşinin ailesinin malikânesine kadar ulaşmıştır. Olay bu hâle gelince kendisini ve sosyeteye yeni tanıtılmış olan gönülsüz kızı Frederica’yı (Morfydd Clark) güvence altına alacak bir eş kararı alır. Eşinin ailesinin malikânesinde geçici ikâmetlerini sürdürürken kızı Frederica ve elbette kendisi için çöpçatanlık yapmaya başlar.

Yönetmen: Whit Stillman

Oyuncular: Kate Beckinsale, Morfydd Clark

12. Düşes (2008)

12. Düşes (2008)

IMDb: 6.9

Özet: On sekizinci yüzyıl sonu, çok güzel ve büyüleyici Düşes Georgiana Spencer (Keira Knightley), dönemin en etkileyici kadınıdır. Güzelliği ve karizmasıyla toplumda nam salmıştır. Bu namın duyulmasıyla kendinden yaşça büyük olan Devonshire Dükü (Ralph Fiennes) ile görücü usulü evlenir. Bu evlilikle beraber Georgiana moda ikonu ve kurnaz bir politikacı haline gelir. Ancak evliliğinde bulamadığı aşkı umutsuzca aramaya devam eden Georgina’nın hayatı Charles Grey (Dominic Cooper) ile yaşadığı yasak aşk, müsrifliği ve politikaya el atması sonucu yaşadığı itibar kaybı, ve en iyi arkadaşı Bess Foster’ın (Hayley Atwell) ona olan ihaneti sonucu karmakarışık olacaktır.

Yönetmen: Saul Dibb

Oyuncular: Keira Knightley, Ralph Fiennes

11. Fransız Teğmenin Kadını (1981)

11. Fransız Teğmenin Kadını (1981)

IMDb: 6.9

Özet: On sekizinci yüzyıl Viktorya dönemi... Sarah, 'alt' sınıflardan gelme, sevdiği adamın peşinden gitmiş olduğu için toplum tarafından dışlanmış genç bir kadındır. Toplumun tamamen şekilden ibaret ahlak değerleri tarafından yargılanıp damgalanmış olan bu kadın, en ufak özgürlüklerden bile mahrum bırakıldığı, kıstırılmış bir hayat yaşamaktadır. Yine aynı şekilde, toplumun tamamen gösteriş budalası, samimiyetten uzak kurallarından sıkılmış ama bunu kendisine çok da itiraf etmek istemeyen Charles'la tanışan Sarah, çok da fazla konuşmaya gerek kalmadan aynı duyguları ve düşünceleri paylaştıklarını farkeder. Sarah'ın içinde bulunduğu 'düşük' sosyal sınıfa rağmen Charles, tam anlamıyla bir aristokrattır. Çok fazla ortak noktaları olan bu iki insanın bir arada olmalarını engelleyen belki de en önemli neden de budur. Tabi bir de Charles'ın, zengin bir tüccarın şımarık kızı ile olan nişan düzeyindeki ilişkisi.

Yönetmen: Karel Reisz

Oyuncular: Meryl Streep, Jeremy Irons

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10. Çılgın Kalabalıktan Uzak (2015)

10. Çılgın Kalabalıktan Uzak (2015)

IMDb:7.1

Özet: Bathsheba Everdene (Carey Mulligan), kendi kendine yeten, güzel bir genç kadındır. Aynı anda 3 farklı karakter ile birliktelik yaşamaktadır: koyun çobanlığı yapan istekli Gabriel (Matthias Schoenaerts), yakışıklı ve acımasız asker Frank (Tom Sturridge) ve olgun bekar William (Michael Sheen). Everdene'in yaşadıkları, kadın-erkek ilişkileri üzerine yıllardır eskimeyen bir bakış açısı sunuyor.

Yönetmen: Thomas Vinterberg

Oyuncular: Carey Mulligan, Michael Sheen

9. Ölümsüz Aşk (2015)

9. Ölümsüz Aşk (2015)

IMDb: 7.2

Özet: Bir çağ değişirken doğmuş olan bir kadın, geçirdiği bir kaza sonucu hiç yaşlanmamakla 'ödüllendirilir'. Mucizevi bir şekilde neredeyse 80 yıldır, 29 yaşında kalmayı başaran Adaline Bowman, münzevi bir hayat sürüyor, sırrını ortaya çıkarabilecek hiç kimseyle fazla yakınlaşmıyordu. Tesadüfen karizmatik yardımsever Ellis Jones'la tanışması hayata ve aşka duyduğu tutkuyu yeniden tetikler. Ellis'in anne babasıyla geçirdiği bir hafta sonu, gerçeğin ortaya çıkması tehlikesi yaratınca, Adaline, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir karar verir.

Yönetmen: Lee Toland Krieger

Oyuncular: Blake Lively, Michael Huisman

8. Manzaralı Oda (1986)

8. Manzaralı Oda (1986)

IMDb: 7.2

Özet: Olaylar 20. yüzyılın hemen başında İngiltere'de Edward çağı hüküm sürerken geçer. Lucy Honeychurch (Helena Bonham Carter) akranı olan bütün kibar İngiliz kızlarının yaptığı gibi zoraki bir Avrupa turuna gönderilir. Bu turlarda genç kızların yanında mutlaka yaşlı bir kadın refakatçi olmaktadır. Bu seyahatte de Lucy'nin refakatine evde kalmış yaşı geçkin kuzeni Charlotte Bartlett (Maggie Smith) verilmiştir. İtalya'ya geldiklerinde bir süreliğine Floransa'da bir pansiyonda oda tutarlar. Burada başka İngiliz gezginler de vardır.

Yönetmen: James Ivory

Oyuncular: Helena Bonham Carter, Maggie Smith

7. Güzelliğin Rengi (2013)

7. Güzelliğin Rengi (2013)

IMDb: 7.3

Özet: Gerçek yaşanmış bir öyküden uyarlanmış bu film İngilterenin dünya köle ticaretinin başı olduğu bir dönemde İngiltere yüce mahkemesi başkanın oğlu siyahi bir kadından doğma bir kız çocuğunu büyütülmesi için aile malikahanesine getirmesiyle başlar. Belle İngiliz aristokrasi kurallarına göre büyütülecektir ama genede onlardan biri olabilmek için alınması yol uzundur.

Yönetmen: Amma Asante

Oyuncular: Emily Watson, Gugu Mbatha-Raw

6. İngiliz Hasta (1996)

6. İngiliz Hasta (1996)

IMDb: 7.4

Özet: 'İngiliz Hasta', dört yabancının birbirinden farklı hayatlarının kesişerek içinden çıkılmaz bir hal aldığı; aşk, ihanet, entrika ve macera dolu destansı bir film... Hikayemizin çoğu, II. Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın vurularak düşen bir uçaktan kurtulan, aklı hayatın sırları ve tutkularıyla dolu, bilinmeyen bir İngiliz hastanın gözlerinden anlatılmaktadır. Geçmişin ve şimdinin öyküleri gözler önüne serildikçe karakterler birbirlerine açılırlar ve iki aşk hikayesi ortaya çıkar. Mısır'dan sahra çöllerine yaptıkları tehlike dolu yolculukları, onları terkedilmiş bir İtalyan manastırında unutulmaz bir sonuca götürür...

Yönetmen: Anthony Minghella

Oyuncular: Ralph Fiennes, Juliet Binoche

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5. Howardların Malikanesi (1992)

5. Howardların Malikanesi (1992)

IMDb:7.4

Özet: Yüzyıl başı İngilteresindeki sınıfların birbirleriyle olan ilişkilerini ve iç hesaplaşmalarını anlatan bir James Ivory filmi. Viktoryalı aristokrat kapitalistlerin (Wilcoxlar) hayatta tek ilgilendikleri şey paradır. Daha hümanist burjuvaların (Schlegeller) insani durumlarla ilişkileri daha yoğundur. İşçi sınıfı ise yaşam mücadelesi vermektedir. Aristokrat erkeklere aşık olan iki kız kardeş, Helen ve Margaret Schlegel aile tarafından reddedilir. Margaret aristokrat ailenin annesiyle arkadaş olur ve böylece 'Howards End' malikanesinde yıllarca sürecek bir trajedi başlamış olur.

Yönetmen: James Ivory

Oyuncular: Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter

4. Sefiller (2012)

4. Sefiller (2012)

IMDb: 7.5

Özet: Jean Valjean olarak bilinen 24601 nolu mahkum, hapishaneden salınır. Kendisine yeni bir hayat kurmak ister ama müfettiş Javert'in gölgesi onu daima takip etmektedir. Jean Valjean Fantine'in kızı Cosette ile ilgilenmeyi kabul ettikten sonra ikisinin hayatı da tamamen değişecektir. Fransız Devrimi'nin arifesinde geçen hikaye ihtilalin her iki tarafının da yüzünü gözler önüne serer.

Yönetmen: Tom Hooper

Oyuncular: Anne Hathaway, Hugh Jackman

3. Aşk ve Yaşam (1995)

3. Aşk ve Yaşam (1995)

IMDb: 7.7

Özet: Mr.Dashwood yasalar gereği mirasını ilk karısından olan oğluna bırakmak zorundadır. Oğlundan ikinci karısı ve ondan olan kızlarına destek olmasını rica eder. Fakat oğlunun karısı bunun gerçekleşmesini engellemek için elini yapar. Biri tamamen duygularıyla, diğeri de sadece mantığıyla hareket eden iki kızkardeş, 19.yüzyılın erkek egemen ve ahlakçı dünyasında bir de ekonomik sorunlarla başetmek zorunda kalırlar. Tüm toplumsal ve ekonomik baskılara rağmen mantık ve duygu aşkla birleştiğinde, bu iki kızkardeşe güç verecek, onlara mutluluğun kapılarını açacaktır.

Yönetmen: Ang Lee

Oyuncular: Kate Winslet, Emma Thompson

2. Kefaret (2007)

2. Kefaret (2007)

IMDb: 7.8

Özet: 1935 yazının en sıcak günleri... On üç yaşındaki Briony Tallis, ablası Cecilia ve hizmetçilerinin oğlu Robbie'nin gizli bir şekilde flörtleşmelerine tanık olur. Çocuk aklı ile gördüklerini yanlış yorumlaması üzerine yıllarca sürecek büyük bir trajedenin yaşanmasına neden olacaktır. O andan itibaren bir daha hiç düzelmeyecek kadar trajik bir şekilde kaderleri birbirlerine bağlanan bu üç insan da, hak etmedikleri bir kefaretin farklı şekillerde kurbanı olacaklardır.

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Keira Knightley, James McAvoy

1. Aşk ve Gurur (2005)

1. Aşk ve Gurur (2005)

IMDb: 7.8

Özet: 18.yüzyıl sonlarında, sınıf bilincinin hakim olduğu İngiltere'de beş kız kardeş olan Bennet'lar - Elizabeth veya Lizzie, Jane, Lydia, Mary ve Kitty, annelerinin iyi bir koca bulup geleceklerini güvence altına alma hayalleriyle büyütülmüşlerdir. Fakat, neşeli ve zeki bir mizaca sahip olan Elizabeth, kendisine düşkün olan babasının da desteğiyle hayatını daha farklı ve dolu dolu yaşamak için çabalamaktadır.

Yönetmen: Joe Wright

Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen

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