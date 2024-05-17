Hem Tarihi Hem de Romantizmi İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 15 Dönem Filmi
Hem Tarihi Hem de Romantizmi İliklerinize Kadar Hissedeceğiniz 15 Dönem Filmi
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15. İkna (2022)
14. İpek (2007)
13. Aşk ve Dostluk (2016)
12. Düşes (2008)
11. Fransız Teğmenin Kadını (1981)
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10. Çılgın Kalabalıktan Uzak (2015)
9. Ölümsüz Aşk (2015)
8. Manzaralı Oda (1986)
7. Güzelliğin Rengi (2013)
6. İngiliz Hasta (1996)
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5. Howardların Malikanesi (1992)
4. Sefiller (2012)
3. Aşk ve Yaşam (1995)
2. Kefaret (2007)
1. Aşk ve Gurur (2005)
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