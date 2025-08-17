onedio
Her Sabah Uyanır Uyanmaz Yapıldığında Günü Kurtaran 10 Mini Alışkanlık

Her Sabah Uyanır Uyanmaz Yapıldığında Günü Kurtaran 10 Mini Alışkanlık

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
17.08.2025 - 13:01

Sabahları alarm çaldığında hepimiz iki ihtimalin kıyısında geziniyoruz. Biraz daha mı uyusam yoksa kalkıp kendimi hayatın akışına mı bıraksam? Kabul edelim, sabahlarımızı nasıl başlatırsak, günümüzün havası da öyle şekilleniyor. Ama sabahları uyanır uyanmaz yapılan bazı alışkanlıklar da günü resmen kurtarıyor! Haydi bu alışkanlıklar neler, birlikte bakalım!

1. Zor olsa da alarmı ertelemeden yataktan çıkabilmek.

O ertele tuşu var ya, hepimizi tatlı tatlı kandıran bir sabah şeytanı. Bir kere bastınız mı, ikinciye, üçüncüye basmak an meselesi. Oysa ertelemeden kalkmak, beyninize bugün kontrol bende mesajını gönderiyor. İlk başta canınızı yaksa da uzun vadede enerjinizi çok daha efektif kullanmanızı sağlıyor. Yatağın kenarına oturup derin bir nefes almak bile vücudu harekete geçirecek. Üstelik bu şekilde, güne pişmanlık değil mutlak bir başarı duygusuyla başlarsınız. Deneyin, farkı göreceksiniz!

2. Yatak toplama seremonisi.

Yatağınızı toplamadan güne başladığınız zamanları lütfen şöyle bir hatırlayın? Çok da verimli geçmiyor değil mi? Oysa yatağınızı toparlayarak güne temiz bir başlangıç yapmış olursunuz. Psikologlar bile bu küçük hareketin, gün boyu motivasyonu artırdığını söylüyor. Ne de olsa kaos içinde düzen yaratmak insana küçük bir zafer hissi de veriyor. Üstelik akşam döndüğünüzde sizi karşılayan mis gibi düzgün bir yatak da başka güzel. Bu alışkanlık 2 dakikanızı bile almayacak ama psikolojik olarak getirisi büyük olacak. Sabahın ilk görevini tamamlamış olmanın tatmini de cabası.

3. Bir bardak suyu lıkır lıkır içmek.

Gece boyunca susuz kalan vücudunuz, sabahları adeta beni canlandır diye bağırır. Ilık suyun metabolizmanızı nazikçe uyandırdığını söyleyelim ve bunun yanında sindirim sisteminiz de hızlıca harekete geçecek. Suyunuzun içine limon sıkarsanız C vitamini takviyesini de araya sıkıştırmış olursunuz. Kahve de içilecek ama suyun yeri çok başka. Bırakın bedeniniz de güne güzel bir başlangıç yapsın.

4. Pencereyi açıp derin bir nefes alıp, gün ışığının içeri dolmasını izlemek.

Odaya taze hava girmesiyle beraber beyninize şimdi uyanma zamanı sinyali de ulaşmış oluyor. Sabah serinliğinde alınan oksijenin tadı da başka malumunuz. Kışın bile 1-2 dakika pencere açarsanız oldukça dinç hale gelecek güne bomba gibi bir başlangıç yapmış olacaksınız. O anki ferahlık hissi, kahveden bile etkili, emin olun. Hem ruh hem beden için küçük ama güçlü bir hareket!

5. Yüzü soğuk suyla yıkamak.

5. Yüzü soğuk suyla yıkamak.

Soğuk su gerçekten bir mucize. Yüzünü soğuk suyla yıkadığınız an kahveye bile gerek olmadan ayılıyor insan. Eğer sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız, bu küçük şok tedavisini yapmayı ihmal etmeyin. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, aynada kendinize bir gülümseme hediye etmeyi de unutmayın!

6. Minik bir esneme veya 3 dakikalık egzersiz.

6. Minik bir esneme veya 3 dakikalık egzersiz.

Sabah sabah terlemeden, sadece vücudu uyandıracak hafif bir esneme bile gününüzü değiştiriyor. Omuzlarınızı çevirin, boynunuzu nazikçe esnetin, kollarınızı tavana doğru uzatın. Kan dolaşımınızın arttığını ve kaslarınızın açıldığını hissedeceksiniz. İsterseniz telefondan 3 dakikalık morning stretch videolarına bakabilirsiniz. Düzenli yaptığınızda sırt ağrılarınız bile azalacak. Dik durmak hiç kolay değil!

7. Telefona bakmadan ilk 20 dakikayı geçirmek.

Sosyal medya çağındayız evet ama uyanır uyanmaz da bu hengameye dalmaya hiç gerek yok. Uyanır uyanmaz sosyal medyaya dalarsanız beyninizi gereksiz bilgi bombardımanına maruz bırakırsınız. Halbuki ilk 20 dakika kendinize, evinize, zihninize ayırdığınızda çok daha sakin başlarsınız. Kahvaltınızı yapın, esneme yapın, kahvenizi hazırlayın… Sonra dünyaya karışın. Bildirimler bekleyebilir, ama sabahınız geri gelmez.

8. Küçük de olsa günlük plan yapmak.

Kağıda ve telefona yazmak fark etmiyor. Sabah 3 maddelik mini bir gün planı yapmak harikalar yaratıyor. Zihniniz bu sayede kendisine bir yol haritası çıkartmış oluyor. Günün sonunda hepsini yaptım demek de özgüveninizi yükseltiyor. O devasa yapılacaklar listesi gözünüzü korkutmayacak. Kontrol sizde olacak bir nevi.

9. Güne keyif veren bir müzikle başlamak.

Sabah sessizliğini sevenleriniz olabilir ama hareketli bir şarkı da enerjinizi tavan yaptırabiliyor. Kendinize sabah listesi oluşturun. Mümkünse 3-4 şarkılık olsun, hem hazırlanırken hem de kahvaltıda size eşlik etsin. Sanatın insana iyi gelmeme ihtimali yok.

10. Ufak sabah ritüelleri.

Bu bir fincan özel kahve, balkon keyfi, mini meditasyon veya kısa bir günlük yazma da olabilir. Sizi mutlu eden, sadece size ait 3-5 dakikalık bir şey bulun. Bunu yaptığınızda mutluluk garanti!

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
