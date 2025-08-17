Her Sabah Uyanır Uyanmaz Yapıldığında Günü Kurtaran 10 Mini Alışkanlık
Sabahları alarm çaldığında hepimiz iki ihtimalin kıyısında geziniyoruz. Biraz daha mı uyusam yoksa kalkıp kendimi hayatın akışına mı bıraksam? Kabul edelim, sabahlarımızı nasıl başlatırsak, günümüzün havası da öyle şekilleniyor. Ama sabahları uyanır uyanmaz yapılan bazı alışkanlıklar da günü resmen kurtarıyor! Haydi bu alışkanlıklar neler, birlikte bakalım!
1. Zor olsa da alarmı ertelemeden yataktan çıkabilmek.
2. Yatak toplama seremonisi.
3. Bir bardak suyu lıkır lıkır içmek.
4. Pencereyi açıp derin bir nefes alıp, gün ışığının içeri dolmasını izlemek.
5. Yüzü soğuk suyla yıkamak.
6. Minik bir esneme veya 3 dakikalık egzersiz.
7. Telefona bakmadan ilk 20 dakikayı geçirmek.
8. Küçük de olsa günlük plan yapmak.
9. Güne keyif veren bir müzikle başlamak.
10. Ufak sabah ritüelleri.
