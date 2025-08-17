Her Sabah Uyanır Uyanmaz Yapıldığında Günü Kurtaran 10 Mini Alışkanlık

Yatağınızı toplamadan güne başladığınız zamanları lütfen şöyle bir hatırlayın? Çok da verimli geçmiyor değil mi? Oysa yatağınızı toparlayarak güne temiz bir başlangıç yapmış olursunuz. Psikologlar bile bu küçük hareketin, gün boyu motivasyonu artırdığını söylüyor. Ne de olsa kaos içinde düzen yaratmak insana küçük bir zafer hissi de veriyor. Üstelik akşam döndüğünüzde sizi karşılayan mis gibi düzgün bir yatak da başka güzel. Bu alışkanlık 2 dakikanızı bile almayacak ama psikolojik olarak getirisi büyük olacak. Sabahın ilk görevini tamamlamış olmanın tatmini de cabası.