''Hem Şık Hem İşlevsel Olsun'' Diyenlere Pro Seviye Akıllı Saat Tavsiyeleri

Huawei GT6 Pro, titanyum gövdesi ve çizilmelere dayanıklı safir cam ekranıyla hem şıklığı hem sağlamlığı bir arada sunuyor. 1,47 inç AMOLED ekranı tam 3000 nit parlaklığa ulaşabiliyor; güneş altında bile ekranı net görmek mümkün. Siyah, kahverengi ve titanyum renk seçenekleri de farklı tarzlara hitap ediyor.

Pil ömrü de oldukça iddialı: tipik kullanımda 12 güne, hafif modda ise 21 güne kadar dayanıyor. Gelişmiş TruSense sağlık sistemi sayesinde kalp atış hızı, stres seviyesi, EKG gibi verileri anlık takip edebiliyor; düşme algılama ve SOS özelliğiyle güvenlik tarafında da fark yaratıyor.

Huawei GT6 Pro, spor tarafında da iddialı. 100’ün üzerinde egzersiz modu sunuyor; koşudan yüzmeye kadar pek çok aktiviteyi detaylı şekilde takip edebiliyor. Özellikle bisikletçiler için gelişmiş rota takibi, GPS hassasiyeti ve sürüş istatistikleriyle antrenmanları daha verimli hale getiriyor. Düşme algılama özelliği sayesinde ise ekstra bir güvenlik önlemi sunuyor. 21 güne kadar dayanabilen pil ömrü sayesinde uzun yolculuklarda şarj derdi yaşatmıyor; performansını ölçmek ve takip etmek isteyen spor tutkunları için tam bir yol arkadaşı.