''Hem Şık Hem İşlevsel Olsun'' Diyenlere Pro Seviye Akıllı Saat Tavsiyeleri
Zamanı sadece göstermekle kalmayan, tarzınıza da tarz katan akıllı saatler artık her yerde karşımıza çıkıyor. Spor takibinden aramalara, sağlık verilerinden müzik kontrolüne kadar sayısız özelliği bileğinizde toplamak mümkün.
İşte üst segment bir akıllı saat arayanlar için hem şıklığından ödün vermeyen hem de teknolojik yetenekleriyle hayatı kolaylaştıran, akıllı saat tavsiyeleri.
Huawei Watch GT6 Pro
Galaxy Watch Ultra (2025)
Apple Watch Ultra 3
Garmin Instict 3
Amazfit T-Rex 3
Editörün seçimi: Huawei Watch GT6 Pro
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video