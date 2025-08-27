Hayal Köseoğlu Taciz İddialarına Karışan İsimlerin Yaptığı Açıklamaların Ardından Öfke Kustu!

'Bize tacizi açıklıyorlar farkında mısınız?

BİZE – cinsel dürtülerini, ormandaki hayvandan hallice kontrol etmeyi bilmeyen hemcinsleri yüzünden tek haneli yaşlarımızdan beri maruz kaldığımız, ne yazık ki hepimizin defalarca deneyimlediği – TACİZİ anlatıyorlar.

Bir şey diyeceğim. Çok ciddiyim. Bunlar 'fiziksel güç rörörö, kadınla erkek eşit değil' diyerek rezil bir dünya düzeni kurmuş ya… O beceriksiz düzende, neyin bize nasıl hissettirmesi gerektiğine dair bile ahkam kesiyorlar ya…

Birinin onlara şunu hatırlatması lazım: İnsanoğlu hayvanların %95’inden daha güçsüzdür. Dişi bir leopar, bir insandan – bir erkekten – en az 5 kat güçlüdür mesela. Ama insanoğlu, acımasızca derisini yüzüp kürkünü zevk için giyebileceği bir endüstri yaratabilmiştir. Yine insan, kendisinden 10 kat güçlü bir gorili bile kendi zevki için hayvanat bahçesinde sergileyebilmektedir. Bunun tek sebebi ne sizce? Alet kullanımı.

Bilin bakalım başka kim zekâsını kullanıp gücü bertaraf edebilecek aletler üretebiliyor: kadınlar.

Yani bizden ortalama 1,5 kat daha güçlüsünüz diye 'biz üstünüz rörörö' yaptığınızda hep aklınıza bu gelsin. Biz kadınlar, yeterince kafayı kırmadığımız için bu düzeni sürdürebiliyorsunuz. Bizden güçlü olduğunuz için değil.

Ne üstünlüğü ayrıca? Yüzde olarak baktığımızda korkunç oranlarla şiddet sizde, taciz sizde, tecavüz sizde, cinayet sizde, pedofili sizde, zoofili sizde, nekrofili sizde. Bu mu üstünlük? Hiçbir hayvani dürtünüz üzerinde kontrol geliştirememişsiniz, bir de övünüyorsunuz.

Oğlum, farkında mısınız? Siz 'genellenmekten', 'itibar zedelenmesinden' falan korkuyorsunuz; biz taksiye bindiğimizde tecavüze uğrayıp öldürülüp konteynıra atılmaktan korkuyoruz.

'Genellemeyin'miş… Açın suç yüzdelerine bakın, sonra konuşun genellemeyi falan. Genellenmek istemeyen 'iyi erkekler'in de nelere sustuğunu biliyoruz hepimiz. Kendi vicdanınızla baş başasınız o konuda da. Varsa tabii.

Sonra biz erkeklerden nefret ediyor oluyoruz. Evet, ben şahsen ediyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu noktaya bir günde gelmedik.'