Hayal Köseoğlu Taciz İddialarına Karışan İsimlerin Yaptığı Açıklamaların Ardından Öfke Kustu!
Arka arkaya gündeme gelen taciz ifşalarının ardından sessiz kalmayan isimlerden biri de oyuncu Hayal Köseoğlu oldu. Sosyal medyan uzun bir paylaşım yapan Köseoğlu, kadınların çocukluklarından beri maruz kaldıkları tacize dikkat çekti.
Erkeklerin “fiziksel güç” üzerinden kurduğu üstünlük söylemine sert çıkan oyuncu, iddiaların ardından yapılan açıklamalara da öfke kustu!
Son günlerde sanat camiası ve sosyal medyada arka arkaya gündeme gelen taciz iddiaları Tayanç Ayaydın'ı magazin gündemine taşımıştı.
Bir diğer gündeme gelen isim ise komedyen Mesut Süre oldu. Hakkındaki taciz iddiaları sonrası açıklama yapan Süre, mesajların manipülatif bir şekilde servis edildiğini söyledi.
Yapılan açıklamaların ardından oyuncu Hayal Köseoğlu yaşananlara tepki gösterdi. Köseoğlu'nun sözlerinin tamanını şöyle bırakalım:
Köseoğlunun yaptığı bir başka paylaşım:
