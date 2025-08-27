onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayal Köseoğlu Taciz İddialarına Karışan İsimlerin Yaptığı Açıklamaların Ardından Öfke Kustu!

Hayal Köseoğlu Taciz İddialarına Karışan İsimlerin Yaptığı Açıklamaların Ardından Öfke Kustu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2025 - 15:06

Arka arkaya gündeme gelen taciz ifşalarının ardından sessiz kalmayan isimlerden biri de oyuncu Hayal Köseoğlu oldu. Sosyal medyan uzun bir paylaşım yapan Köseoğlu, kadınların çocukluklarından beri maruz kaldıkları tacize dikkat çekti.

Erkeklerin “fiziksel güç” üzerinden kurduğu üstünlük söylemine sert çıkan oyuncu,  iddiaların ardından yapılan açıklamalara da öfke kustu!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son günlerde sanat camiası ve sosyal medyada arka arkaya gündeme gelen taciz iddiaları Tayanç Ayaydın'ı magazin gündemine taşımıştı.

Son günlerde sanat camiası ve sosyal medyada arka arkaya gündeme gelen taciz iddiaları Tayanç Ayaydın'ı magazin gündemine taşımıştı.

İlk olarak oyuncu Tayanç Ayaydın hakkında bir taciz iddiası ortaya atılmış ve gündem resmen sallanmıştı. Geçtiğimiz gün ise Ayaydın, günler süren sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında, olayın yılbaşı gecesi Doğa Lara Akkaya'ya gönderdiği bir mesajdan kaynaklandığını belirten Ayaydın, “Kimseyi taciz etmedim, kötü niyetim yoktu” diyerek özür dilemiş fakat iddiaları reddererek hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı.

Tayanç Ayaydın'ın açıklamasından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir diğer gündeme gelen isim ise komedyen Mesut Süre oldu. Hakkındaki taciz iddiaları sonrası açıklama yapan Süre, mesajların manipülatif bir şekilde servis edildiğini söyledi.

Bir diğer gündeme gelen isim ise komedyen Mesut Süre oldu. Hakkındaki taciz iddiaları sonrası açıklama yapan Süre, mesajların manipülatif bir şekilde servis edildiğini söyledi.

İlişki Testi isimli programla tanınan Mesut Süre “Hiçbir kadınla isteği dışında bir yakınlık kurmadım” , kendisine yöneltilen iddiaları reddederek konuyu yargıya taşıyacağını belirtmişti.

Meksika Açmazı'ndaki dostları da kendisine destek vermişti.

Mesut Süre'nin o açıklamasının detaylarından da bahsetmiştik:

Yapılan açıklamaların ardından oyuncu Hayal Köseoğlu yaşananlara tepki gösterdi. Köseoğlu'nun sözlerinin tamanını şöyle bırakalım:

Yapılan açıklamaların ardından oyuncu Hayal Köseoğlu yaşananlara tepki gösterdi. Köseoğlu'nun sözlerinin tamanını şöyle bırakalım:
twitter.com

'Bize tacizi açıklıyorlar farkında mısınız?

BİZE – cinsel dürtülerini, ormandaki hayvandan hallice kontrol etmeyi bilmeyen hemcinsleri yüzünden tek haneli yaşlarımızdan beri maruz kaldığımız, ne yazık ki hepimizin defalarca deneyimlediği – TACİZİ anlatıyorlar.

Bir şey diyeceğim. Çok ciddiyim. Bunlar 'fiziksel güç rörörö, kadınla erkek eşit değil' diyerek rezil bir dünya düzeni kurmuş ya… O beceriksiz düzende, neyin bize nasıl hissettirmesi gerektiğine dair bile ahkam kesiyorlar ya…

Birinin onlara şunu hatırlatması lazım: İnsanoğlu hayvanların %95’inden daha güçsüzdür. Dişi bir leopar, bir insandan – bir erkekten – en az 5 kat güçlüdür mesela. Ama insanoğlu, acımasızca derisini yüzüp kürkünü zevk için giyebileceği bir endüstri yaratabilmiştir. Yine insan, kendisinden 10 kat güçlü bir gorili bile kendi zevki için hayvanat bahçesinde sergileyebilmektedir. Bunun tek sebebi ne sizce? Alet kullanımı.

Bilin bakalım başka kim zekâsını kullanıp gücü bertaraf edebilecek aletler üretebiliyor: kadınlar.

Yani bizden ortalama 1,5 kat daha güçlüsünüz diye 'biz üstünüz rörörö' yaptığınızda hep aklınıza bu gelsin. Biz kadınlar, yeterince kafayı kırmadığımız için bu düzeni sürdürebiliyorsunuz. Bizden güçlü olduğunuz için değil.

Ne üstünlüğü ayrıca? Yüzde olarak baktığımızda korkunç oranlarla şiddet sizde, taciz sizde, tecavüz sizde, cinayet sizde, pedofili sizde, zoofili sizde, nekrofili sizde. Bu mu üstünlük? Hiçbir hayvani dürtünüz üzerinde kontrol geliştirememişsiniz, bir de övünüyorsunuz.

Oğlum, farkında mısınız? Siz 'genellenmekten', 'itibar zedelenmesinden' falan korkuyorsunuz; biz taksiye bindiğimizde tecavüze uğrayıp öldürülüp konteynıra atılmaktan korkuyoruz.

'Genellemeyin'miş… Açın suç yüzdelerine bakın, sonra konuşun genellemeyi falan. Genellenmek istemeyen 'iyi erkekler'in de nelere sustuğunu biliyoruz hepimiz. Kendi vicdanınızla baş başasınız o konuda da. Varsa tabii.

Sonra biz erkeklerden nefret ediyor oluyoruz. Evet, ben şahsen ediyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu noktaya bir günde gelmedik.'

Bir başka X kullanıcısının yaptığı açıklamaya sinirlenen isim cevabını esirgemedi:

Köseoğlunun yaptığı bir başka paylaşım:

Köseoğlunun yaptığı bir başka paylaşım:
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
8
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın