Hayal Ettiğin Hayata Ne Kadar Yakınsın?
Hayal Ettiğin Hayata Ne Kadar Yakınsın?
Hayat, her birimiz için farklı bir anlam ifade eder. Kimi zaman bir film setine benzer; senaryosunu biz yazdığımız, başrolünü biz oynadığımız ve yönetmen koltuğunda oturduğumuz bir film. Bu filmde her sahne, her replik, hatta her bakış bile hayatımızı şekillendirir. Peki, senin hayat filmine baktığında, senaryon ne kadar hayal ettiğin gibi? İçinde bulunduğun sahne, hayalini kurduğun hayata ne kadar yakın?
Hayal Ettiğin Hayata Ne Kadar Yakınsın?
Haydiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Günlük hayatında en çok hangi konuya odaklanırsın?
4. Hayalindeki hayatı bir kelimeyle tanımlasan, ne olurdu?
5. Şu anda en çok hangi alanda eksik olduğunu hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hayatını değiştirecek büyük bir karar alman gerektiğinde, hangi faktör seni en çok etkiler?
7. Eğer bir yıl içinde hedeflerine ulaşman gerektiğinde, hangi stratejiyi izlersin?
8. Eğer hayalindeki hayatı şu anda yaşayabiliyor olsaydın, en çok neyi yapardın?
9. Son olarak her zaman mücadele ederek mi bir şeyleri kazandın?
Sen zaten hayalini yaşıyorsun!
Hayal ettiğin hayat bir adım kadar uzağında!
Hayal ettiğin hayat için biraz daha çabalaman gerek.
Hayalindeki hayat sana çooook uzakta!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın