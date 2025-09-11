onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Havaalanında Uçağın Kalkmasını Beklerken Bu Şarkıları Dinleyin

etiket Havaalanında Uçağın Kalkmasını Beklerken Bu Şarkıları Dinleyin

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
11.09.2025 - 16:02

Havaalanında uçak beklemek dünyanın en sıkıcı aktivitelerinden biri... Zaman sanki 10x daha yavaş akıyor gibi hissettirir. İşte tam bu bekleyişte size eşlik edecek, sabırsızlığı ve heyecanı aynı anda hissettirecek şarkılar listemiz! ✈️

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Free Now

2. Magic City

3. There She Goes

4. Chihiro

5. Her Eyes

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Every Breath You Take

7. Glue

8. Fast Times

9. Soso

10. Florido Kilos

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Nights Like This

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın