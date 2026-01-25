onedio
Hastalıklardan Koruyan Kış Kahvaltısının Olmazsa Olmazı 7 Yiyecek

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.01.2026 - 10:23

Pazar kahvaltınızı yaptınız mı? Eğer cevabınız henüz 'hayır' ise biraz daha bekleyin! Şimdi size, kış aylarında hastalıklara karşı koruyan ve bağışıklığı güçlendiren bazı tarifler vereceğiz. Protein, sağlıklı yağ ve vitaminlerle zenginleştirilen bir 'kış kahvaltısı' hem güne zinde başlamanızı sağlayacak hem de sizi hastalıklardan koruyacak.

İşte kış kahvaltısının olmazsa olmazları!

Kış aylarının olmazsa olmazı C vitamini, kahvaltı sofralarında yerini almalı.

Bugünlerde soğuk havaların da etkisiyle hastalıklar aramızda kol geziyor. Hastalıklara karşı her zaman dirençli olmak ve kendimize iyi bakmak için sağlıklı ve düzenli beslenmek şart. Beslenmenin ilk adımı olan kahvaltı da kış aylarında daha da önem kazanıyor haliyle. Doğru bir kahvaltı yapmak, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin değerlerini karşılayacaktır.

Peki özellikle kış aylarında, kahvaltıda ne yenmeli?

Bu sorunun ilk cevabı çok net: C vitamini içeren meyveler. Kış aylarında bağışıklık denince akıllara ilk olarak C vitamini geliyor. Kahvaltıda C vitaminini taze sıkılmış portakal suyundan veya mandalina ve portakalın kendisini yiyerek alabilirsiniz.

Kış aylarında sürekli üşüyorsanız tahin ve pekmezin etkisini hafife almayın.

Tahin pekmez karışımı, yılların eskitemediği bir lezzet. Kış sabahları için ideal bir enerji kaynağı olan tahmin pekmez, vücudumuz için oldukça faydalı. Kalsiyum, demir ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan bu ikili özellikle çok sık üşüyen bireyler için destekleyici. 

Pekmez, içerdiği demir özellikleri sayesinde vücuttaki kırmızı kan hücrelerini artırır ve kansızlığa iyi gelir. C vitamini devücutta bitkisel kaynaklı demirin emilimini artıracaktır.

Biraz da sağlıklı yağlara ne dersiniz?

Avokado, kış aylarında hasat edilir ve kış kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biri olabilir! Avokado, sindirimi iyileştirerek kabızlığı önler, enfeksiyona karşı korur, iştahın düzenlenmesinde etkilidir. 

Ayrıca kış kahvaltılarında 2–3 adet ceviz tüketmek, omega-3 içeriğiyle beyin fonksiyonlarını destekler,  uzun süre tok tutar ve iltihap karşıtı etki sağlar. 

Gelin, birlikte ideal bir kış kahvaltısı hazırlayalım;

  • Yumurta

  • Peynir çeşitleri

  • Zeytin veya zeytinyağı

  • Meyve (portakal, mandalina gibi C vitamini içeren)

  • Ceviz

  • Avokado

  • Tahin-pekmez ikilisi

Şimdiden herkese afiyet ve şifa olsun!

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
