Hastalıklardan Koruyan Kış Kahvaltısının Olmazsa Olmazı 7 Yiyecek

Bugünlerde soğuk havaların da etkisiyle hastalıklar aramızda kol geziyor. Hastalıklara karşı her zaman dirençli olmak ve kendimize iyi bakmak için sağlıklı ve düzenli beslenmek şart. Beslenmenin ilk adımı olan kahvaltı da kış aylarında daha da önem kazanıyor haliyle. Doğru bir kahvaltı yapmak, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besin değerlerini karşılayacaktır.

Peki özellikle kış aylarında, kahvaltıda ne yenmeli?

Bu sorunun ilk cevabı çok net: C vitamini içeren meyveler. Kış aylarında bağışıklık denince akıllara ilk olarak C vitamini geliyor. Kahvaltıda C vitaminini taze sıkılmış portakal suyundan veya mandalina ve portakalın kendisini yiyerek alabilirsiniz.