Hastalıklardan Koruyan Kış Kahvaltısının Olmazsa Olmazı 7 Yiyecek
Pazar kahvaltınızı yaptınız mı? Eğer cevabınız henüz 'hayır' ise biraz daha bekleyin! Şimdi size, kış aylarında hastalıklara karşı koruyan ve bağışıklığı güçlendiren bazı tarifler vereceğiz. Protein, sağlıklı yağ ve vitaminlerle zenginleştirilen bir 'kış kahvaltısı' hem güne zinde başlamanızı sağlayacak hem de sizi hastalıklardan koruyacak.
İşte kış kahvaltısının olmazsa olmazları!
Kış aylarının olmazsa olmazı C vitamini, kahvaltı sofralarında yerini almalı.
Kış aylarında sürekli üşüyorsanız tahin ve pekmezin etkisini hafife almayın.
Biraz da sağlıklı yağlara ne dersiniz?
